Voici notre top idées cadeaux Black Friday et Noël qui ne coûtent pas plus de 50 € ou 100 €. Si vous êtes en manque d’idées pour vos cadeaux de Noël, sachez que vous pouvez faire de belles affaires durant cette semaine de bons plans et promos qui amorcent le Black Friday. Notre sélection comprend le top 5 des produits à moins de 50 euros et le top 5 des cadeaux à offrir entre 50 et 100 euros. C’est parti !

Les idées cadeaux de Noël à moins de 50 euros

Alors que le Black Friday débutera le 4 décembre cette année, les commerçants proposent d’ores et déjà durant la Black Friday Week (semaine qui précède le Black Friday) des bons plans sur un grand nombre de produits high-tech. Nous en avons également déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio pendant la Black Friday Week, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles, sur les jeux et accessoires PS4 sur les enceintes connectées ou bien encore sur les enceintes Bluetooth !

Echo Dot 4ème génération à 29,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour Noël, offrez le tout nouvel Echo Dot lancé il y a quelques semaines ! Ce dernier est déjà à moitié prix à l’occasion de la Black Friday Week. Généralement vendu pour 59,99 €, om voit son tarif chuter à 29,99 €, vous permettant ainsi de réaliser une économie de 30 € (50%).

L’Amazon Echo Dot de 4e génération a introduit un vrai changement niveau design en adoptant un look sphérique, tout en gagnant en volume. La qualité sonore est toujours aussi bonne et vous profitez des bons et loyaux services d’Alexa pour tout contrôler à la maison.

Manette DualShock 4 à 39,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que la promotion sur la manette DualShock 4 est terminée, il est tout de même possible de s’en procurer une à 39,99 € au lieu de 59,99 €. C’est le coloris Midnight Blue qui fait encore l’objet d’une réduction sur le site d’Amazon. Tout les autres coloris sont repassés à leur prix originel de 59,99 €. Dernière chance donc !

Abonnement PlayStation Plus 1é mois à 44,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR MICROMANIA

Profitez de ce bon plan PlayStation Plus disponible auprès des enseignes Amazon, Fnac et Micromania qui propose l’abonnement 12 mois au service à 44,99 € au lieu de 59,99 € soit une remise de 25 % sur son prix habituel. L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu’au lundi 30 novembre 2020 inclus. Un beau cadeau de Noël qui permet de profiter des avantages proposés par Playstation Plus.

Coffret connecté de Noël Google Nest Mini à 49,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK CHEZ DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK SUR LA FNAC.COM

Comme l’an dernier, c’est le retour du coffret connecté de Noël Google Nest Mini ! Il est vendu au tarif de 49,99 euros au lieu de 89,99 euros sur les sites Fnac et Darty. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre d’une vente prenant fin le 1er décembre 2020 à 9 heures et un accès à la plateforme de streaming musical Deezer Premium est offert pendant une durée de 6 mois.

Outre l’enceinte vocale Google Nest Mini, une guirlande électrique et une prise connectée On earz sont également incluses dans le pack. Avec la prise connectée, l’utilisateur pourra contrôler tous ses appareils électriques à la voix ou grâce à une application sur son smartphone.

Casque sans fil JBL Tune 700BT à 49 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Vous recherchez un casque audio sans fil avec un son puissant et équilibré pour moins de 50 € ? Le JBL Tune 700BT offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il est proposé au meilleur prix à 49,90 € chez Boulanger et la Fnac au lieu de 79,99 €. Vous bénéficiez de 38% € de réduction qui correspond à 30 €.

Pas de réduction de bruit active, mais ce casque sans fil vous offre un son pur grâce à la technologie JBL Pure Bass qui offre des graves profonds et puissants. C’est un casque circum-aural avec un design confortable et ergonomique. Il est pliable et dispose d’un arceau réglable en hauteur pour s’adapter à toutes les têtes. Son autonomie : 24h.

Les idées cadeaux de Noël entre 50 et 100 euros

Echo 4ème génération °+ ampoule Philips Hue à 69,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La nouvelle enceinte connectée Echo 4, assistant vocal avec Alexa intégrée est disponible à petit prix. Alors qu’on le trouve habituellement à 99,99 €, il est proposé avec une ampoule Philips Hue White d’une valeur de 19,95 € à 69,99 € au lieu de 119,94 €. Une belle réduction non négligeable.

Ultimate Ears MegaBoom édition limité à 74,90 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On continue avec l’Ultimate Ears MegaBoom édition limitée proposée à 74,90 € au lieu de 139 € du coté d’Amazon. Ce modèle est plus imposant que la JBL Flip Essential et mesure 8.29 x 8.29 x 22.59 cm pour 877 grammes. L’appareil propose un son à 360 degrés à couper le souffle avec des basses profondes et se connecte via le Bluetooth à vos smartphones et autres tablettes.

Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l’enceinte vous offre une autonomie maximale de 20 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil. Les futurs acquéreurs pourront utiliser l’enceinte où ils le souhaitent puisqu’elle est étanche et résistante à la poussière grâce à la certification IPX7. Enfin, grâce à l’intégration vocale Siri + Google maintenant sur l’UE MEGABOOM, il vous suffit de le dire pour le lire.

Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 à 79 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Rien de tel qu’un stabilisateur pour smartphone si vous souhaitez réaliser des vidéos et photos de qualité. DJI, leader mondial dans la production de drones civils propose également d’excellents stabilisateurs. Après un Osmo Mobile 2 déjà très réussi et convaincant, il revient avec son dernier modèle, le DJI Osmo Mobile 3 qui promet des performances encore meilleures que celles de son prédécesseur.

Ce dernier offre un design pensé pour une prise en main optimale. Très léger, il ne pèse que 405 grammes et peut être utiliser des heures entières (15 heures d’autonomie) grâce à sa batterie d’une capacité de 405 mAh. Il est équipé d’un port USB -A et d’un port USB Type C pour la recharge. Il peut également être utilisé pour recharger votre smartphone puisqu’il fait aussi office de batterie externe.

On retrouve des modes de prise de vue créatifs tels que Panorama pour des prises de scènes entières avec des panoramas automatiques 3×3 et 180 degrés, Timelapse qui permet de condenser le temps et le mouvement pour obtenir, avec une très grande facilité, des résultats à couper le souffle ainsi qu’un mode ralenti qui vous permet de capter les moindres détails des mouvements.

Fire TV Cube à 79,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Proposé à 79,99 € au lieu de 119,99 €, le Fire TV Cube (2019)est la réunion entre un Fire TV Stick et une enceinte connectée. Il reprend tous les atouts d’un Echo. Commandes vocales avec Alexa, contrôle des appareils connectés (thermostat, caméra, ampoules, etc.). Comme la gamme Echo, le Fire TV Cube est compatible avec les appareils Ring, Arlo, Blink, TP Link, Netatmo, D-Link, Somfy, Nuki ou encore Tado. Il offre tous les avantages d’un Fire TV Stick et transforme n’importe quelle télévision en Smart TV.

Montre connectée Huawei Watch GT 2e à 99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On termine notre sélection d’idées cadeau pour Noël à moins de 100 € avec la montre connectée Huawei Watch GT 2e qui passe sur Amazon à 99 €. Plutôt pas mal sachant qu’elle est généralement aux alentours des 130 €. Un bel objet à mettre sans hésiter sous le sapin !

Coté fonctionnalités et caractéristiques techniques, on retrouve la puce Kirin A1, un écran tactile AMOLED HD de 1,39 pouce (résolution de 454 x 454 pixels) et surtout d’un espace de stockage de 4 Go. Son autonomie est aussi l’un de ses nombreux points fort puisqu’elle peut atteindre jusqu’à 14 jours.

La Watch GT 2e est également étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur et intègre aussi une pléiade de fonctionnalités telle que 85 modes d’entrainement, le contrôle de la VO2Max, la surveillance du rythme cardiaque à chaque instant ou le suivi et l’analyse du sommeil avec la technologie Huawei TruSleep 2.0.

Quelles enseignes proposent les meilleures offres au Black Friday ?

Si vous souhaitez faire d’autres achats high-tech pour Noël, sachez qu’il y a quelques boutiques se démarquent par leurs promotions. Ci-dessous, nous vous avons fait une petite liste et pour chacune, nous mettrons en place un article dédié dans lequel, vous trouverez leurs meilleurs bons plans.