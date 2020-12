Mi Watch Lite : Xiaomi dévoile sa montre connectée avec traceur GPS et 9 jours d’autonomie

Xiaomi a dévoilé la Mi Watch Lite, sa nouvelle montre connectée plus accessible que sa version standard, sortie plus tôt cette année. Au programme : 9 jours d’autonomie, un écran 1,4 » et 11 disciplines sportives disponibles. Le constructeur chinois n’a pas encore communiqué de prix, mais celui-ci devrait s’aligner sur celui de la Mi Watch.

La Mi Watch de Xiaomi a désormais une petite sœur : la Mi Watch Lite. Le constructeur chinois a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle montre connectée axée sur le sport. Celle-ci est un équipé d’un écran tactile 1,4 » avec une résolution de 320×320 pixels. Grâce à son capteur intégré, ce dernier adapte sa luminosité en fonction de son environnement. Plus de 120 interfaces personnalisables sont disponibles, tandis que la montre laisse la possibilité de choisir quelles informations afficher sur l’écran.

L’ensemble est soutenu par une batterie 230 mAh qui offre 9 jours d’autonomie, selon le constructeur, contre les 16 jours d’autonomie permis par la Mi Watch. Cette dernière se recharge en deux heures une fois complètement vidée. La montre est également équipée d’un traceur GPS accompagné de GLONASS (système global de navigation satellitaire, la technologie russe qui permet le traçage) d’un baromètre et d’un podomètre.

La Mi Watch Lite mesure l’activité sur 11 disciplines

Au total, ce sont 11 entraînements sportifs qui sont supportés par la montre connectée : le running, le cyclisme intérieur et extérieur, la course sur tapis roulant, la natation en mer et en piscine, le freestyle, le criquet, le trekking, la randonnée et la marche. La Mi Watch Lite mesure aussi le sommeil, le rythme cardiaque et la respiration de son utilisateur, dans une optique de gestion du stress. Enfin, il est possible de recevoir des appels, des SMS et des notifications. Des applications de musique, météo et traçage du téléphone sont également installées.

À lire également : Xiaomi dévoile la Mi Watch Color, la montre connectée aux centaines de fausses combinaisons

On ne connaît encore ni la date de sortie de la montre connectée ni son prix. Néanmoins, ce dernier devrait s’adapter à celui de la Mi Watch, à savoir 129,99 euros. Les deux montres seront probablement lancées sur le marché européen durant la même période, soit au premier trimestre 2021. La Mi Watch Lite est disponible en cinq couleurs de bracelet : rose, ivoire, noir, bleu marine et olive.

Source : Xiaomi