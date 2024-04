Grosses chutes de prix sur les smartphones et tablettes Xiaomi chez AliExpress !

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter de prix minis sur les produits Xiaomi ! En ce moment, le site propose un prix inédit sur le Redmi Note 13 Pro et sur la tablette Mi Pad 6. On vous détaille les offres ci-dessous.

AliExpress fait sensation en proposant des réductions impressionnantes sur une sélection de produits de la marque Xiaomi, reconnue pour son excellent rapport qualité-prix. En tête de liste des bonnes affaires, on trouve le smartphone Redmi Note 13 Pro disponible en versions 4G et 5G, ainsi que la tablette Mi Pad 6, tous offerts à des tarifs alléchants :

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro en vedette

La version 4G du Redmi Note 13 Pro fait parler d'elle grâce à son écran AMOLED de 6,67 pouces offrant une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité visuelle exceptionnelle. Sous le capot, le processeur Qualcomm Snapdragon 720G s'allie à une RAM généreuse pour fournir une expérience utilisateur sans accroc, tandis que la batterie de 5020 mAh promet une autonomie prolongée.

L'appareil photo du Redmi Note 13 Pro 4G ne déçoit pas, avec un capteur principal de 108 mégapixels qui capture des clichés d'une netteté inégalée. L'expérience sonore n'est pas en reste, grâce à ses haut-parleurs stéréo optimisés par JBL. En outre, le smartphone est équipé d'une charge rapide 33W, qui permet de recharger rapidement la batterie pour rester connecté tout au long de la journée.

Tout savoir sur le Redmi Note 13 Pro 4G

Passant à la vitesse supérieure, le Redmi Note 13 Pro 5G fascine par sa connectivité ultra-rapide. Il embarque le processeur Snapdragon 750G 5G, qui combine performance et efficacité énergétique, offrant une expérience de jeu et de streaming vidéo de haute qualité sans sacrifier l'autonomie.

Tout savoir sur le Redmi Note 13 Pro 5G

La tablette Mi Pad 6, compagnon idéal pour le divertissement et le travail

La tablette Mi Pad 6 de Xiaomi se démarque par son écran de 11 pouces 2K qui sublime chaque contenu, rendant jeux et vidéos plus immersifs. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 870 couplé à 6 Go de RAM, assurant une fluidité et une réactivité remarquables pour toutes les applications.

Avec jusqu'à 256 Go de stockage interne, la Mi Pad 6 peut accueillir une vaste bibliothèque de documents, de photos et de divertissements. Elle prend en charge le stylet Xiaomi Pen et le clavier magnétique, offrant ainsi une polyvalence qui la rend aussi efficace pour le travail que pour le loisir.

Les haut-parleurs quadrophoniques de la Mi Pad 6 garantissent une expérience sonore riche et profonde. La batterie de 8720 mAh promet des heures d'utilisation sans fil, et avec le support du Wi-Fi 6, les utilisateurs bénéficient d'une connectivité rapide et stable.

Tout savoir sur la Xiaomi Mi Pad 6

Que ce soit pour la performance du Redmi Note 13 Pro ou pour la polyvalence de la Mi Pad 6, les amateurs de technologie peuvent s'équiper sans compromis grâce à AliExpress. Avec des prix aussi compétitifs, ces offres Xiaomi sont des opportunités à ne pas manquer pour les consommateurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.