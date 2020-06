Xiaomi Mi Band 5 : il est équipé d’un chargeur magnétique, c’est officiel

Xiaomi a décidé d’équiper le Mi Band 5 d’un chargeur magnétique à la place du chargeur traditionnel intégré au Mi Band 4. Désormais, il n’est plus nécessaire de séparer le tracker du bracelet pour le mettre à recharger.

Xiaomi continue de teaser son nouveau bracelet connecté sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Récemment, la firme chinoise a déjà révélé plusieurs nouveautés intégrées au Mi Band 5, comme le NFC, un écran AMOLED plus grand, un suivi du cycle menstruel pour les femmes et divers types de tracking fitness. Aujourd’hui, Xiaomi dévoile la présence d’un chargeur magnétique.

Le Mi Band 4 est équipé d’un port de charge propriétaire. Pour recharger le bracelet connecté, il faut détacher le tracker et le brancher à un connecteur plaqué cuivre relié en USB. Xiaomi optait alors pour un système de clip similaire à celui qui équipe les bracelets de la marque concurrence Fitbit.

Avec le Mi Band 5, Xiaomi fait l’impasse sur ce connecteur, montre une image promotionnelle mise en ligne par la marque. Á la place, le constructeur chinois mise sur un chargeur magnétique plus simple à utiliser. Pour recharger le bracelet, il suffit de placer le connecteur magnétique sur le dessous de l’accessoire.

Comme ses prédécesseurs, le Mi Band 5 devrait offrir une autonomie avoisinant les 15 jours. On s’attend donc à ne pas passer régulièrement par la case recharge. Quoi qu’il en soit, la gamme des Mi Band s’est toujours distinguée par une recharge plutôt rapide. Il faut par exemple moins de 2 heures pour charger complètement le Mi Band 4.

Pour rappel, Xiaomi présentera le Mi Band 5 lors d’une conférence le 11 juin 2020. On peut s’attendre à un prix de vente avoisinant les 30 euros. On vous en dit plus dès que possible sur le bracelet. En attendant plus d’informations sur le Mi Band 5, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.