Xiaomi Mi Band 5 : date de sortie, prix, design, fonctionnalités, tout savoir sur le bracelet connecté

Le Xiaomi Mi Band 5 vient prendre la relève du populaire Mi Band 4. Si d’apparence, il reste fidèle à son prédécesseur, il apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes qu’on attend sur un bracelet connecté digne de ce nom. Voici ce qu’il faut savoir sur le dernier modèle.



Xiaomi cartonne avec ses bracelets connectés à petit prix de la gamme Mi Band et s’apprête à commercialiser un nouveau modèle : le Mi Band 5. Alors que son prédécesseur le Mi Band 4 apportait notamment l’introduction d’un écran couleur, cette itération de 2020 vient également avec son lot de nouveautés. Design, spécifications techniques, fonctionnalités, voici ce qui nous attend avec le Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi a fait savoir qu’il allait officiellement présenter son Mi Band 5 le 11 juin 2020. C’est à cette date que nous saurons tout du produit, même si la marque a déjà communiqué bon nombre d’informations à son sujet. Le constructeur indiquera aussi la date à partir de laquelle le bracelet connecté sera effectivement disponible auprès des consommateurs. Des bruits de couloir évoquent une sortie pour le 18 juin en Chine, et peu de temps après en Europe.

💲 Quel est le prix du Xiaomi Mi Band 5 ?

Le tarif du Mi Band 5 n’a pas encore été dévoilé pour le marché français. Il est cependant probable qu’il soit proposé au même prix que le Mi Band 4 lors de son lancement, à savoir 39,99 euros. Un Mi Band 4 que l’on retrouve aujourd’hui pour bien moins cher que cela. Xiaomi ne devrait pas risquer une hausse de tarif alors que des marques comme Huawei et Honor sont également très agressives sur ce secteur et que Oppo vient aussi de lancer son propre bracelet connecté low-cost.

⚫ Quel design pour le Xiaomi Mi Band 5 ?

Comme vous pouvez le constater dans les visuels d’illustration de cet article (tous provenant directement de Xiaomi), le Mi Band 5 est esthétiquement très proche du Mi Band 4. Si on jette un œil aux deux produits sans trop s’attarder sur les détails, on peut même les confondre.

L’écran AMOLED qui équipe le bracelet connecté est tout de même plus grand avec sa diagonale de 1,2 pouce, contre 0,95 pouce pour le Mi Band 4. Le bracelet en lui-même ne devrait par contre pas être bien plus encombrant, Xiaomi réduisant surtout les marges pour augmenter la taille de la dalle. On attend les dimensions officielles du Mi Band 5 pour confirmer le fait qu’il reste aussi compact. Est aussi évoquée une luminosité supérieure pour mieux y voir en extérieur malgré les rayons du soleil.

On espère cette fois-ci qu’il sera plus simple de se procurer des bracelets d’une autre couleur que le noir. En Europe, trouver d’autres coloris par les canaux officiels relevait du parcours du combattant sur les anciens modèles de Mi Band, obligeant soit à se contenter du noir, soit à passer par l’importation via un revendeur chinois. Petit message à l’attention de Xiaomi : les Européens aussi aiment les couleurs !

🆕 Quelles sont les nouveautés apportées par le Mi Band 5 ?

Xiaomi a officialisé certaines fonctionnalités avant même le lancement du produit pour nous mettre l’eau à la bouche. À commencer par la présence d’un chargeur magnétique. Le Mi Band 5 pourra ainsi être rechargé plus simplement qu’auparavant. Plus besoin de sortir le tracker de son bracelet pour le brancher en USB comme sur les modèles antérieurs, il suffit désormais de positionner le chargeur magnétique sur le dos de l’appareil sans en retirer le bracelet (voir ci-dessous). Un système bien plus pratique pour les utilisateurs, reste à savoir ce que cela implique en termes de vitesse de recharge. En ce qui concerne l’autonomie, le fabricant n’a encore rien annoncé. Le Mi Band 4 pouvait tenir 15 jours, on espère que son successeur fera au moins aussi bien malgré l’arrivée de nouvelles features énergivores.

Autre nouveauté d’envergure, demandée depuis longtemps par la communauté et qu’on attendait même sur le Mi Band 4 : le NFC. Jusqu’ici, seules les versions chinoises étaient compatibles avec cette technologie, les modèles destinés à l’international en étaient dépourvus. Le Mi Band 5 bénéficiera bien du NFC en Europe. Cette technologie (nous vous disons tout sur le NFC dans un dossier dédié) permet entre autres la paiement sur contact, et donc d’éviter de sortir son smartphone pour payer avec Google Pay par exemple. Il suffit alors d’approcher le bracelet du terminal de paiement pour valider la transaction. On attend tout de même de voir avec quelles applications le Mi Band 5 sera compatible. Des utilisateurs ayant importé des Mi Band 4 de Chine avaient eu la désagréable surprise de constater que le NFC de leur bracelet connecté leur était inutile, car l’appareil supportant seulement un service de paiement chinois.

Le Mi Band 5 intègre aussi l’assistant intelligent Amazon Alexa. On attend une démonstration de Xiaomi pour connaître plus en détail les possibilités offertes par la présence d’Alexa sur le bracelet. Pour se donner une première idée, on peut aller voir chez la concurrence. Fitbit propose aussi Alexa sur certains modèles de ses bracelets. L’invoquer peut permettre d’afficher la météo ou de programmer une alarme pour toujours plus se passer de son smartphone. Cela ne risque pas d’être la fonctionnalité la plus attractive du Mi Band 5, mais elle apporte encore un peu de cachet à l’appareil.

Le bracelet connecté doit aussi permettre la mesure du taux de saturation en oxygène dans le sang par l’intermédiaire d’un capteur SpO2. Une fonctionnalité qui va aussi débarquer sur l’Apple Watch Series 6, vendue bien évidemment beaucoup plus cher que le Mi Band 5. Cette donnée s’exprime en pourcentage. Si tout va bien, elle doit être comprise entre 95% et 100%. En dessous, la bonne santé de l’utilisateur peut-être remise en question. Sous les 80%, l’état de la personne peut être considéré comme grave et il est conseillé de consulter un médecin. Dans ce cas, le Mi Band 5 devrait envoyer une alerte pour vous prévenir.

Du côté des petites fonctions simples, mais bien pratiques, le bracelet connecté pourra être utilisé pour déclencher la prise d’une photo sur votre smartphone. Une option présente sur d’autres produits du genre ou sur le S-Pen des dernières itérations du Galaxy Note de Samsung. Cela permet notamment de poser son mobile sur une surface stable et de prendre des photos de groupe à distance sans avoir à configurer un minuteur, ce qui constitue une perte de temps. Il faudra par contre sans doute être équipé d’un smartphone Xiaomi pour en profiter.

En ce qui concerne l’effort physique et le sport, le Mi Band 5 continue de se compléter avec le support de cinq nouvelles activités : le vélo d’intérieur, le vélo elliptique, le rameur, le saut à la corde et le yoga. Pour la santé, Xiaomi a pensé aux femmes en ajoutant un suivi du cycle menstruel.

Bien entendu, toutes les fonctionnalités de suivi d’activité, du sommeil et de la santé déjà présentes sur le Mi Band 4 se retrouveront aussi sur le Mi Band 5. Rendez-vous très bientôt pour les dernières informations sur le nouveau bracelet connecté de Xiaomi.