Black Friday Leclerc : les meilleures offres de ce lundi à saisir d’urgence

Le Black Friday c'est aussi chez Leclerc. Comme l'ensemble des magasins participants, l'enseigne française propose également quelques offres qui valent le coup. Grâce notamment à des réductions immédiates ou via des remises fidélité. Voici le top des offres high-tech Black Friday chez Leclerc.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUTES LES OFFRES BLACK FRIDAY LECLERC

Black Friday Leclerc : les meilleures offres

Du 22 au 29 novembre 2021, c'est le Black Friday Leclerc. Durant une semaine, l'enseigne française dégaine quelques promotions qui valent vraiment le coup. On trouve par exemple le smartphone Xiaomi Redmi 9C à 89 € au lieu de 129 €, le Galaxy S20 FE 4G de Samsung à 399 € au lieu de 499 € ou bien encore la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 boitier 40 mm qui passe à 199,99 € au lieu de 269,99 € grâce à une réduction immédiate de 70 €.

Certaines promotions sont proposé sous forme de remise fidélité avec un montant reversé en tickets E.Leclerc. Ces derniers sont des bons d’achat cumulables qui vous permettent d’économiser de l’argent. Pour en profiter, il faut lors de votre passage en caisse ou lors de votre paiement en ligne, présenter ou renseigner votre Carte E.Leclerc. Vos Tickets E.Leclerc seront automatiquement crédités sur votre Carte. Ils sont utilisables le lendemain de leur obtention. Voici les meilleures offres que nous avons dénichées chez Leclerc pour ce Black Friday 2021.

Bien évidemment, cette liste de bons plans est non exhaustive et de nombreuses autres promotions sont disponibles sur le site de Leclerc. Vous pouvez faire de belles découvertes et économies en parcourant la page dédiée au offres Black Friday. Enfin, vous pouvez également consulter les promos sur les forfaits mobiles, celles sur les appareils connectés Amazon, sur la Nintendo Switch ou bien encore des bons plans sur les jeux et accessoires PS4 et PS5.