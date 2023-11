À la veille du lancement de l'édition 2023 du Black Friday, la Fnac et Darty font plaisir à leurs clients en leur permettant d'économiser 300 euros sur l'achat de l'iPhone 14 Pro Max. Attention, l'offre n'est valable que quelques heures !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 14 PRO MAX (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'IPHONE 14 PRO MAX (DARTY)

À quelques heures du coup d'envoi officiel du Black Friday 2023, les sites du groupe Fnac/Darty ont décidé de s'aligner pour donner la possibilité à leurs clients respectifs de s'offrir l'iPhone 14 Pro Max à moins de 1000 euros.

Jusqu'à ce vendredi 24 novembre, à 7 heures précises, le téléphone Apple disponible dans son modèle 128 Go et son coloris or est vendu à 999 euros au lieu de 1299 euros. La remise de 300 euros est effectuée automatiquement par les deux sites e-commerce et la livraison du smartphone est gratuite à domicile ou en magasin.

Lire aussi — les meilleurs bons plans du Black Friday Fnac/Darty

Sorti en même temps que l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro à la rentrée 2022, l'iPhone 14 Pro Max compatible 5G dispose d'un écran LTPO Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces avec une définition de 1290 x 2796 pixels, d'un processeur A16 Bionic (4 nm), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4323 mAh avec la recharge rapide et du système d'exploitation iOS 16.

Côté APN, on retrouve un triple capteur arrière de 48 + 12 + 12 MP et un capteur selfie de 12 MP. Quant à la connectique, elle se compose du Bluetooth 5.3, du WiFi 6, d'un connecteur Lightning, du NFC, de l'Ultra Wide Band, d'une connexion satellite et du Mag Safe. Pour plus d'infos, découvrez notre test de l'Apple iPhone 14 Pro Max.