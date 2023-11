Le Galaxy S23 Ultra fait l'objet d'une jolie baisse de prix chez Boulanger. Pour le Black Friday 2023, le site e-commerce français vous permet de faire une économie de 300 euros sur l'achat du smartphone Samsung.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan consacré au Black Friday Boulanger, l'enseigne française spécialisée dans l'univers du high-tech vous permet de vous offrir le Galaxy S23 Ultra à prix très réduit. Proposé dans sa version 256 Go, le smartphone Samsung est vendu à 999 euros au lieu de 1199 euros ; soit 200 euros de remise immédiate de la part de Boulanger.

Une remise supplémentaire de 100 euros peut être obtenue, à condition de rendre un téléphone usagé. Pour ce faire, il suffit de saisir le modèle du smartphone concerné par la reprise et la réduction en question se fera au cours de l'étape de la commande. Au total, le Samsung Galaxy S23 Ultra revient donc au prix maximal de 899 euros.

Considéré comme étant le grand frère du Galaxy S23 et du Galaxy S23+, le Samsung Galaxy S23 Ultra lié au bon plan Boulanger est équipé d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ de 3088 x 1440 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge à 45 W et du système d'exploitation Android 13 associé à une surcouche One UI 5.1. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur 200 + 12 + 10 + 10 MP et un capteur frontal de 12 MP. Plus d'informations sur le téléphone grâce à notre test du Samsung Galaxy S23 Ultra.