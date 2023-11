Les Xiaomi 13T Pro et Watch 2 Pro sont déjà à prix réduit dans un pack pour le Black Friday

Le Xiaomi 13T Pro et la Watch 2 Pro sont disponibles dans un pack en promotion pour le Black Friday. Darty propose ainsi le smartphone et la montre connectée à seulement 699 €. Quand on sait qu’à lui seul, le Xiaomi 13T Pro coûtait 899,90 € à sa sortie il y a un mois, cette offre est clairement irrésistible !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Nul besoin d’attendre le début du Black Friday pour s’acheter un nouveau smartphone moins cher. En effet, de nombreux sites font déjà de belles promotions dont vous pouvez profiter dès à présent. Darty propose actuellement le pack constitué du nouveau smartphone Xiaomi 13T Pro et de la montre connectée Watch 2 Pro à seulement 699 €. Si vous cherchez un excellent smartphone à petit prix, c’est le bon moment !

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone à la fiche technique haut de gamme. Il est doté du puissant MediaTek Dimensity 9200+, de 16Go de RAM et d’un espace de stockage de 1 To. On retrouve également un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution de 2712 x 1220 pixels. C’est une dalle lumineuse (2 600 nits) et fluide qui profite d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz maximum.

Coté photo, le Xiaomi 13T Pro est équipé d’un capteur selfie de 20 MP et d’un triple capteur à l’arrière : une caméra principale Sony IMX707 de 50 MP, un téléobjectif Leica de 50 MP et un ultra grand angle Leica de 12 Mp. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi 13T Pro ici.

Dans le pack en promotion sur Darty, le smartphone est accompagné de la Watch 2 Pro. Cette montre connectée de Xiaomi qui tourne sous Wear OS est également sortie il y a peu. On retrouve une puce Snapdragon W5+ Gen 1, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et une dalle AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels). Au niveau des fonctionnalités, la Watch 2 Pro répond aux exigences des montres connectées haut de gamme. Vous avez ainsi le suivi de santé et des activités sportives. Elle propose 150 modes sportifs avec l’analyse complète des entraînements et des statistiques sur les performances.

À lire également : pour aller plus loin, retrouvez ici les offres du Black Friday de Xiaomi.