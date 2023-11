Black Friday : Orange propose les prix les plus bas sur de nombreux smartphones !

Orange frappe fort pour le Black Friday et propose pendant plusieurs jours des prix mini sur de nombreux smartphones. Samsung Galaxy S22, Google Pixel 7a, iPhone 11, Motorola Moto G23, etc. Les remises vont jusqu’à -250€, et ce, sans devoir souscrire aucun forfait ! Découvrez les offres ci-dessous.

À l'occasion du Black Friday, Orange bouscule le marché de la téléphonie mobile avec des offres exceptionnelles. Du 16 au 27 novembre, l'opérateur historique frappe fort en proposant des réductions substantielles sur une variété de smartphones, et ce, sans la moindre condition d'abonnement. Cette démarche unique permet à tous, clients actuels ou nouveaux venus, de bénéficier de prix réduits sur des smartphones modernes et de qualité, tout en gardant la liberté de choisir leur opérateur.

Ainsi pendant cette période de promotion, Orange propose :

Le Samsung Galaxy S22 à 449€ au lieu de 749€, soit 250€ de remise immédiate + 50€ de bonus reprise

Le Pixel 7a à 299€ au lieu de 479€, soit 80€ de remise immédiate + 100€ de bonus reprise

L'iPhone 11 Reconditionné Grade A 64Go à 329€ au lieu de 479€, soit 100€ de remise immédiate + 50€ de bonus reprise

Le Motorola Moto G23 en exclu web à 99€ au lieu de 169€, soit 70€ de remise immédiate

Flexibilité et garantie : les Plus d’Orange

C'est l'occasion rêvée de s'offrir un téléphone de qualité à un prix défiant toute concurrence, mais ce n’est pas tout ! En achetant votre smartphone chez Orange, vous profitez de nombreux avantages. Tous les téléphones vendus sont débloqués et fonctionnent avec n'importe quel opérateur, garantissant ainsi une flexibilité totale pour les utilisateurs. De plus, le paiement en plusieurs fois est une option disponible aussi bien sur le site d'Orange qu'en boutique, rendant ces offres encore plus accessibles.

Chaque téléphone, neuf ou reconditionné, est accompagné d'une garantie commerciale de 24 mois. De plus, la possibilité de reprise proposée dans les 500 boutiques Orange permet de faire baisser encore davantage le prix du smartphone.

De Samsung à Apple en passant par Google et Motorola

Acheter le Galaxy S22 à prix mini

Le Samsung Galaxy S22 impressionne avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces offrant une résolution vivante et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Equipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1, il assure une performance fluide. Sa configuration à triple caméra, incluant un capteur principal de 50 MP, permet de capturer des images nettes, même dans des conditions de faible luminosité.

Acheter le Google Pixel 7a à prix mini

Le Google Pixel 7a se distingue par son écran OLED de 6,1 pouces, offrant une expérience visuelle claire et colorée. Il est propulsé par le processeur Tensor G2, assurant une gestion efficace de l'intelligence artificielle et des performances globales solides. Sa caméra double, avec un capteur principal de 12,2 MP, excelle dans la photographie de nuit et les portraits, grâce à l'excellente intégration logicielle de Google.

Acheter l’iPhone 11 à prix mini

L'iPhone 11, même quelques années après sa sortie, reste un choix solide avec son écran Liquid Retina de 6,1 pouces. Animé par la puce A13 Bionic, il offre des performances rapides et une efficacité énergétique. Ses deux caméras de 12 MP, avec ultra grand-angle et mode nuit, fournissent des images de haute qualité et une excellente stabilisation vidéo.

Acheter le Motorola Moto G23

À moins de 100€ chez Orange, le Motorola Moto G23, avec son écran IPS de 6,5 pouces, offre une expérience visuelle correcte pour sa gamme de prix. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G85, convenable pour les tâches quotidiennes. Son système de quadruple caméra, incluant un capteur principal de 50 MP, permet une photographie polyvalente. Il saura convenir à tous ceux qui cherchent un smartphone à bas prix.

Des forfaits Orange et Sosh sans engagement

Vous souhaitez tout de même changer d’opérateur et souscrire chez Orange ou Sosh ? Bonne nouvelle : vous n’êtes pas obligé de vous engager auprès de l’un des 2 opérateurs. Ces derniers proposent en effet des options sans engagement très attractives.

Le forfait 100Go 5G d'Orange est actuellement à 16,99€/mois pendant les 6 premiers mois, puis à 31,99€/mois. Chez Sosh, le forfait 20Go est à 9,99€/mois. Ces forfaits permettent de profiter du réseau d'Orange, élu meilleur réseau mobile pour la 13ème année consécutive par l'Arcep.

En conclusion, le Black Friday chez Orange est une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent des smartphones de qualité à des prix exceptionnels, avec la flexibilité et les garanties qu'offre un grand opérateur.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.