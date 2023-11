Samsung Galaxy Z Flip4 : belle réduction de 510 € pour le Black Friday, vite !

Le Galaxy Z Flip4 est à prix cassé à la Fnac et chez Darty. Le smartphone 5G pliable de Samsung connait une baisse de prix de 510 euros. Si vous hésitez à vous offrir un smartphone pliant depuis quelque temps, c’est le moment de passer à l’action avant qu’il ne soit trop tard !

Après la belle offre sur la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro, on poursuit notre sélection du Black Friday avec un autre produit phare du constructeur coréen, le Galaxy Z Flip4. Même si le Galaxy Z Flip5 est sorti cet été, le Flip4 reste aujourd'hui encore un bon smartphone aux caractéristiques très intéressantes. À l'occasion du Black Friday, la Fnac et Darty proposent une remise impressionnante de 46%. Normalement en vente à 1109 euros, le Galaxy Z Flip4 passe sous la barre des 600 euros puisque vous pouvez vous l’offrir à seulement 599 euros. Cela représente une une baisse de prix de 510 euros !

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy Z Flip4, le smartphone pliant de Samsung ?

Compatible 5G, le Galaxy Z Flip 4 propose un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un écran secondaire de 1,9 pouce, utilisable quand le smartphone est fermé. Il est équipé de la puissante puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm épaulée par 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Pour la batterie, elle a une capacité de 3700 mAh et elle est compatible charge rapide.

La partie photo du Samsung Galaxy Z Flip 4 comprend trois capteurs : le capteur principal grand-angle de 12 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur selfie de 10 MP. Enfin, il est certifié IPX8. Il est donc résistant à l’eau. Vous pouvez l'utiliser pour faire du sport puisqu’il résiste à la pluie et à la sueur.

