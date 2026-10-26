Avengers : Doomsday dévoile des images inédites dans une curieuse vidéo

Les Studios Marvel nous livrent de nouvelles images d’Avengers Doomsday dans une vidéo mêlant les personnages du film à des joueurs de baseball professionnels. Qu’y voit-on ?

Alors qu’Avengers : Endgame est redevenu le film le plus rentable de l’histoire avec sa version Encore sortie début septembre 2026, les fans trépignent d’impatience en attendant Avengers : Doomsday. Le film qui réunira absolument tous les super-héros du Marvel Cinematic Universe pour les confronter au Docteur Doom se rapproche à grands pas. Comme c’est l’usage, l’attente est ponctuée de diverses vidéos pour faire monter la « hype ».

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Et à côté des traditionnels teasers et autres bandes-annonces, voici que la MLB américaine (Ligue majeure de baseball) se fend d’une « preview » en associant images du film et vrais joueurs de la World Series. Le championnat qui oppose chaque automne le vainqueur de la Ligue américaine à celui de la Ligue nationale dans une série de 7 matchs. Passons sur les performances d’acteurs des sportifs que chacun jugera de son côté pour nous intéresser à ce que l’on apprend sur le long-métrage.

Thor et l’ancien Captain America en léger froid dans Avengers : Doomsday ?

L’incursion du baseball n’a rien d’un hasard puisque l’on voit Reed Richards, Ben Grimm et Johny Storm des 4 Fantastiques participer à ce qui ressemble à un match d’exhibition. Ils sont apparemment interrompus par quelque chose au-dessus d’eux, et vu le visage de Richards, ce n’est pas une bonne surprise. Le vaisseau de Docteur Doom ? C’est ce que la vidéo veut nous faire croire en tout cas.

On note également une scène où Steve Rogers, ex-Captain America, récupère le marteau Mjolnir des mains de Thor. Rogers lui demande si ça ne le dérange pas et le dieu asgardien répond « Tu sais bien que non » avec une expression qui laisse penser qu’en fait, oui. Enfin, Ant-Man fait une gaffe en appelant Steve Rogers « Captain » à côté de Sam Wilson, celui qui porte ce nom actuellement. Il se rattrape comme il peut. Avengers : Doomsday sort en France le 16 décembre 2026.