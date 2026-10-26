L’iPhone Duo se fait massacrer dans ce test de durabilité à coup de cutter et cotte de mailles

C’est le moment tant attendu de tous ceux qui cherchent à assouvir leurs pulsions de violence contre leur smartphone : le test de durabilité version extrême par JerryRigEverything, qui s’attaque aujourd’hui à l’iPhone Duo. Avec une certaine créativité dans les outils utilisés.

iphone duo test durabilité

Les smartphones pliants, malgré leur forte évolution ces dernières années, font toujours face à un obstacle à l’achat de taille. Ils sont extrêmement chers et, du fait de leur charnière central, on craint généralement plus pour leur solidité que leurs comparses au format plus classique. Aussi, chaque test de durabilité est attendu comme le Messie par ceux qui hésitent à enfin sauter le pas. Une communauté que viennent de rejoindre les aficionados d’Apple, qui s’apprête à lancer son tout premier iPhone pliable.

D’autant qu’il y a déjà de quoi se montrer inquiet. Ce week-end, de premiers retours ont fait état d’un écran particulièrement fragile, risquant de se fissurer au bout de quelques heures seulement — ce qui n’a pas empêché une foule d’utilisateurs de s’amasser devant les Apple Store au moment de la sortie pour espérer obtenir leur exemplaire de l’iPhone Duo. Alors qu’en est-il vraiment ? Pour en avoir le cœur net, rien de mieux que de se référer à l’expert en la matière, à savoir le Youtubeur JerryRigEverything.

Il torture son iPhone Duo à 2500 € pour la science

Celui qui s’est fait connaître par ses tests de durabilité pour le moins extrêmes s’attaque donc aujourd’hui à l’iPhone Duo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y est pas allé de main morte. Petite fantaisie pour l’occasion, le YouTubeur est allé jusqu’à se munir d’une cotte de maille pour frapper le smartphone avec. Étonnamment, ce dernier a relativement bien résisté à cet “outil”.

Sur le même sujet — Cette appli réveille une Nintendo DS dans l’iPhone Duo dès qu’on le plie à moitié

On ne peut pas en dire autant du cutter. JerryRigEverything note que l’écran internet l’iPhone Duo se raye aussi facilement que celui du Galaxy Z Fold 8, malgré la bonne protection, apportée par le Ceramic Shield 2. Passage obligé pour les pliants, le testeur a également mis la charnière à rude épreuve en la tordant vers l’arrière. Inutile de précise que l’on vous déconseille fortement la manipulation, car elle laisse des fissures visibles sur l’écran en plus de définitivement la fragiliser.


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