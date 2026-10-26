Vider ce dossier de Windows 11 ne libère presque rien et ralentit vos applications

Les guides d’optimisation de Windows 11 recommandent souvent de vider le dossier Prefetch. Microsoft le décrit pourtant comme un accélérateur de lancement, activé par défaut sur toutes les machines. Le supprimer libère quelques mégaoctets et rallonge l’ouverture des applications.

Chaque année, des listes d’astuces promettent de rendre un PC plus rapide en quelques clics. Vider un cache, couper un service, effacer un répertoire système, le mode d’emploi circule depuis vingt ans. Microsoft a pourtant retiré de Windows 11 l’outil le plus efficace pour accélérer un SSD au printemps dernier. Beaucoup de ces recettes datent de l’époque des disques durs mécaniques. Certaines produisent aujourd’hui l’effet inverse.

Un dossier système revient dans presque tous ces guides. Il grossit seul, accumule des centaines de fichiers, et sa suppression passe pour un gain de place facile. Sur les configurations modestes, chaque mégaoctet compte, et les PC dotés de 8 Go de RAM gagnent jusqu’à 20 % de réactivité sous Windows 11. Vider ce répertoire produit pourtant le résultat opposé.

Le dossier Prefetch aide Windows 11 à lancer les applications plus vite

Prefetch garde, pour chaque application, la liste des pages et des données à charger au lancement. Le fichier .pf ne contient aucune copie du logiciel, juste cette feuille de route. Selon le guide de réponse aux incidents de Microsoft, Windows 11 en conserve jusqu’à 1 024 et efface les plus anciens automatiquement. Rien ne part en mémoire tant que l’utilisateur n’a pas cliqué sur l’icône.

Côté espace disque, le gain reste dérisoire. Un PC courant y stocke environ 27 Mo pour 364 éléments, une goutte d’eau sur un SSD moderne. Après suppression et redémarrage sous Windows 11, Word, Edge ou Chrome mettent un peu plus de temps à s’afficher. Ce décalage passe souvent inaperçu. Sur une machine virtuelle limitée à 4 Go de mémoire vive, l’écart devient net, surtout au démarrage du Microsoft Store.

Deux mécanismes se confondent souvent dans les discussions. SysMain, l’ancien Superfetch, précharge en mémoire vive les logiciels les plus utilisés, et sa désactivation suit une autre procédure. Windows 7 avait déjà coupé le préchargement des lancements sur les SSD rapides, à une époque où le disque mécanique constituait encore le principal frein à l’ouverture des applications. Les vrais responsables d’un PC lent se trouvent ailleurs, du côté des programmes lancés au démarrage ou de ceux qui monopolisent le processeur.