Vider ce dossier de Windows 11 ne libère presque rien et ralentit vos applications

Les guides d’optimisation de Windows 11 recommandent souvent de vider le dossier Prefetch. Microsoft le décrit pourtant comme un accélérateur de lancement, activé par défaut sur toutes les machines. Le supprimer libère quelques mégaoctets et rallonge l’ouverture des applications.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Chaque année, des listes d’astuces promettent de rendre un PC plus rapide en quelques clics. Vider un cache, couper un service, effacer un répertoire système, le mode d’emploi circule depuis vingt ans. Microsoft a pourtant retiré de Windows 11 l’outil le plus efficace pour accélérer un SSD au printemps dernier. Beaucoup de ces recettes datent de l’époque des disques durs mécaniques. Certaines produisent aujourd’hui l’effet inverse.

Un dossier système revient dans presque tous ces guides. Il grossit seul, accumule des centaines de fichiers, et sa suppression passe pour un gain de place facile. Sur les configurations modestes, chaque mégaoctet compte, et les PC dotés de 8 Go de RAM gagnent jusqu’à 20 % de réactivité sous Windows 11. Vider ce répertoire produit pourtant le résultat opposé.

Le dossier Prefetch aide Windows 11 à lancer les applications plus vite

Prefetch garde, pour chaque application, la liste des pages et des données à charger au lancement. Le fichier .pf ne contient aucune copie du logiciel, juste cette feuille de route. Selon le guide de réponse aux incidents de Microsoft, Windows 11 en conserve jusqu’à 1 024 et efface les plus anciens automatiquement. Rien ne part en mémoire tant que l’utilisateur n’a pas cliqué sur l’icône.

Côté espace disque, le gain reste dérisoire. Un PC courant y stocke environ 27 Mo pour 364 éléments, une goutte d’eau sur un SSD moderne. Après suppression et redémarrage sous Windows 11, Word, Edge ou Chrome mettent un peu plus de temps à s’afficher. Ce décalage passe souvent inaperçu. Sur une machine virtuelle limitée à 4 Go de mémoire vive, l’écart devient net, surtout au démarrage du Microsoft Store.

Deux mécanismes se confondent souvent dans les discussions. SysMain, l’ancien Superfetch, précharge en mémoire vive les logiciels les plus utilisés, et sa désactivation suit une autre procédure. Windows 7 avait déjà coupé le préchargement des lancements sur les SSD rapides, à une époque où le disque mécanique constituait encore le principal frein à l’ouverture des applications. Les vrais responsables d’un PC lent se trouvent ailleurs, du côté des programmes lancés au démarrage ou de ceux qui monopolisent le processeur.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’iPhone Duo se fait massacrer dans ce test de durabilité à coup de cutter et cotte de mailles

C’est le moment tant attendu de tous ceux qui cherchent à assouvir leurs pulsions de violence contre leur smartphone : le test de durabilité version extrême par JerryRigEverything, qui s’attaque…

Phantom Blade Zero : le premier test est tombé, ça sent très bon !

L’un des jeux les plus attendus de ce mois d’octobre, Phantom Blade Zero, a enfin eu droit à son premier test, qui a visiblement brisé l’embargo de quelques heures. Le…

Apple traque les faux retours d’iPhone avec un appareil qui voit à travers la boîte

Apple a laissé s’installer une fraude discrète dans ses boutiques. Des boîtes d’iPhone reviennent au comptoir allégées de leurs accessoires, parfois totalement vides. La marque déploie désormais un appareil capable…

Un cadeau d’Orange après la panne, le Galaxy S27 se précise, c’est le récap’ de la semaine

Orange s’explique sur sa panne et dédommage ses abonnés, Claude code un Super Mario 64 pour Game Boy Advance, le Fitbit Air va enfin mesurer la respiration pendant le sommeil,…

Google Chrome dégaine l’alerte rouge contre les sites web malveillants

Google renforce toujours plus la sécurité de son navigateur Internet. Une nouvelle mise à jour permettra ainsi à Chrome de vous avertir en cas de danger grâce à des pop-ups…

Votre TV Samsung vous espionne-t-elle à votre insu ? Cette étude inquiète

Votre téléviseur connecté Samsung pourrait bien vous « espionner » à votre insu. Une nouvelle étude montre que l’appareil aurait tendance à envoyer des données de suivi sans l’accord de…

Nvidia bride ses cartes graphiques, un développeur a trouvé comment les débloquer

Estimant probablement que ses GPU manquaient de puissance, un développeur s’est lancé dans une manœuvre particulièrement audacieuse. Celui-ci a réussi à « débloquer » ses cartes graphiques Nvidia pour leur…

Des milliers de cartes Pokémon disparaissent, le montant du butin est hallucinant

Aux États-Unis, des voleurs se sont emparés de plusieurs milliers de cartes Pokémon et One Piece. La valeur totale de la marchandise volée est estimée à près d’un million de…

OpenAI enferme ses IA dans un faux Internet pour éviter une catastrophe

Face à une IA parfois hors de contrôle, OpenAI a pris une décision radicale. Le créateur de ChatGPT a décidé d’entraîner ses agents dans un environnement reproduisant fidèlement Internet. Cette…

L’iPhone Duo rend les fans complètement fous, Apple lance un avertissement

Le tout premier smartphone pliable d’Apple fait déjà l’objet d’un fort engouement. Vendredi dernier, les fans ont fait la queue pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour être les premiers…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.