Avengers Doomsday : 5 acteurs rejoignent officiellement le casting, dont un très attendu

À quelques mois de la sortie d’Avengers Doomsday, on continue d’en apprendre plus sur les acteurs et actrices qui participeront à la nouvelle grande épopée de Marvel. 5 nouveaux noms viennent d’être confirmés indirectement.

Un film Avengers, c’est l’occasion de voir à l’écran énormément de ses super-héros préférés. Souvenez-vous de la scène de bataille finale dans Avengers : Endgame, tout le monde était là. Alors forcément, on s’attend à plus ou moins la même chose dans le prochain Avengers : Doomsday. Le casting principal a été révélé en 2025, à travers la fameuse vidéo filmant le dos des chaises des différents acteurs et actrices du film, chacune avec leur nom inscrit.

Mais la liste n’était pas exhaustive. Au fil du temps, on apprend que d’autres personnages feront leur retour, comme Docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Et alors que nous sommes à un peu moins de 3 mois avant la sortie de Doomsday, voilà que les scènes post-générique de fin d’Avengers : Endgame Encore, la version « longue » du film de 2019 ressorti pour l’occasion, nous donne 5 nouveaux noms. L’un d’eux était particulièrement attendu.

Marvel confirme 5 acteurs de plus au casting d’Avengers Doomsday

Nous n’allons pas divulgâcher la surprise pour celles et ceux n’ayant pas encore vu les scènes en question. Nous nous contenterons de dire qu’elles mettent en scène 4 personnages du Tribunal des Variations Anachroniques, vu dans la série Loki.

Ainsi, pour leur première apparition dans un film du Marvel Cinematic Universe, Owen Wilson, Ke Huy Quan et Eugene Cordero seront présents dans les rôles qu’ils occupaient déjà. À savoir les agents Mobius, O.B. et Casey respectivement. L’actrice Tara Strong prêtera également sa voix à Miss Minutes, l’intelligence artificielle sous forme d’horloge « cartoon ».

Lire aussi – Ryan Gosling rejoint le MCU après Avengers Doomsday, mais dans quel rôle ?

Mais le gros morceau, au sens propre comme au figuré, c’est la présence de Mark Ruffalo dans la peau de Hulk. Bruce Banner apparaît en effet dans la scène post-générique d’Avengers : Endgame Encore, confirmant son retour dans Doomsday. Plus qu’à patienter pour savoir si nous connaissons désormais tout le casting, ou si Marvel nous réserve des surprises.


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