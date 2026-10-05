Avengers : Endgame redevient le film le plus rentable de l’histoire, devant Avatar

L’échange de couronne continue entre Avatar et Avengers : Endgame. Elle revient désormais à ce dernier, dont la ressortie lui permet de grappiller les millions de recettes qu’il lui manquait pour devancer le roi actuel.

Les jours passent et chacun nous rapproche de la sortie d’Avengers : Doomsday, grand retour de l’équipe de super-héros Marvel après Endgame en 2019. En attendant, ce dernier est ressorti dans une version « Encore » agrémentée de quelques scènes bonus faisant le lien avec le prochain film. L’occasion d’augmenter son compteur de recettes et, par la même occasion, de détrôner Avatar à la première place du film le plus rentable de tous les temps.

Petite précision : par « rentable », nous voulons dire « le film qui a rapporté le plus d’argent ». Si l’on se tient à la définition stricte de la rentabilité d’un film (la différence entre ce qu’il a coûté à produire et ce qu’il a rapporté), la palme revient à Paranormal Activity en 2007 avec 15 000 dollars de budget pour environ 193 millions de dollars de recettes mondiales. Cela étant dit, on constate qu’Avatar comme Endgame ont largement utilisé les ressorties pour atteindre leur chiffres actuels.

La ressortie d’Avengers : Endgame lui fait reprendre sa place de leader

Grâce à la version Encore, Avengers : Endgame atteint désormais les 2,925 milliards de dollars de recettes à travers le monde, dépassant ainsi Avatar et ses 2,923 milliards. Arrivé dans les salles obscures en 2009, Avatar est resté numéro 1 pendant 10 ans jusqu’à ce que Endgame s’empare de la couronne en 2019. Le film de James Cameron l’a reprend lorsqu’il ressort en 2021 pour préparer la sortie d’Avatar 2. Dans tous les cas, Disney est ravi vu que Endgame comme Avatar lui appartiennent. Avatar fut en effet distribué par la 20th Century Fox, qui a fusionné avec Disney en 2019.

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Rappelons que ces recettes astronomiques ne sont rien si l’on prend celles des films d’époques en les ajustant par rapport à l’inflation. À ce jeu-là, Autant en emporte le vent (1939) est très loin devant avec 4,5 milliards de dollars actualisés. Les Avengers auront fort à faire s’ils veulent approcher ce score. Avengers : Doomsday sort en France le 16 décembre 2026.