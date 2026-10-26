Apple traque les faux retours d’iPhone avec un appareil qui voit à travers la boîte

Apple a laissé s’installer une fraude discrète dans ses boutiques. Des boîtes d’iPhone reviennent au comptoir allégées de leurs accessoires, parfois totalement vides. La marque déploie désormais un appareil capable d’en vérifier le contenu sans briser le scellé.

Depuis deux ans, les enseignes de high-tech affrontent une vague d’escroqueries au remboursement. Un produit sort du magasin, revient quelques jours plus tard, et le carton ne contient plus grand-chose. Revendre le contenu d’un emballage neuf prend quelques heures sur le marché parallèle, parfois moins. Chez Apple, les faux retours d’iPhone 17 avaient déjà poussé la marque à resserrer ses règles d’échange au printemps. Aucune règle n’impose d’ouvrir chaque colis au comptoir. Aujourd’hui, la fraude prend une autre forme.

Dans les Apple Store, le scénario se répète. Une personne achète un téléphone neuf, retire les accessoires, démonte parfois des composants internes, puis rapporte le carton au comptoir en espérant que le vendeur ne regarde pas dedans. Sur place, l’affluence complique encore la tâche, et des fans ont patienté plusieurs jours devant les boutiques américaines pour l’iPhone Duo. Jusqu’ici, les équipes devaient décacheter chaque emballage pour en inspecter le contenu. Le produit ne repartait alors plus en rayon.

Les Apple Store contrôlent désormais le contenu des boîte d’iPhone sans les ouvrir

Depuis le début du mois, Apple fournit à ses boutiques un boîtier capable de scanner un iPhone resté dans son emballage. Selon la newsletter Power On de Mark Gurman, publiée par Bloomberg, l’outil lance un diagnostic complet et confirme que le téléphone se trouve bien à l’intérieur, intact. Le scellé ne bouge pas. La boîte repart aussitôt vers les stocks. Les vendeurs n’ont plus besoin de sacrifier un produit neuf pour lever un doute.

Rien n’a été inventé pour l’occasion. Ces machines servent depuis 2024 à installer les mises à jour d’iOS sur un smartphone encore emballé, sans toucher au film plastique. Plus récemment, les vendeurs s’en sont servis pour glisser un message d’accueil personnalisé dans l’écran de configuration de l’iPhone Duo, découvert au premier allumage. Apple élargit donc les usages d’un équipement maison plutôt que d’en déployer un nouveau. Reste le vrai bénéfice, celui des stocks. Un téléphone contrôlé sans ouverture repart au prix du neuf, là où un carton décacheté finit en reconditionné.