Phantom Blade Zero : le premier test est tombé, ça sent très bon !

L’un des jeux les plus attendus de ce mois d’octobre, Phantom Blade Zero, a enfin eu droit à son premier test, qui a visiblement brisé l’embargo de quelques heures. Le titre impressionne par la profondeur et la fluidité de ses combats, mais déçoit sur la répétitivité de ses boucles de gameplay hors boss.

phantom blade zero

Certains attendent GTA 6 depuis des années, d’autres trépignent d’impatience pour le 29 octobre, date à laquelle le très mystérieux Phantom Blade Zero sera disponible. Présenté il y a quelques années lors d’un State of Play, puis réapparu plusieurs fois dans la conférence de Sony, ce souls-like en provenance de Chine (dévoilé à une époque où ceux-ci n’inondaient pas déjà le marché) a attisé la curiosité de nombreux joueurs.

Pour le dire simplement, si le quart de ce qui était montré à l’écran alors se trouvait véritablement dans le jeu, alors le genre de souls-like pourrait bien s’être trouvé un nouveau champion. Nous ne devrions pas tarder à en avoir le cœur net, puisque l’embargo sera levé aujourd’hui, permettant aux médias qui ont eu accès aux jeux de publier leurs tests. Mais l’un d’entre eux a dégainé un peu trop rapidement.

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Ouf, Phantom Blade Zero ne sera pas une arnaque

Le média brésilien Critical Hits a publié son test un peu trop tôt ce week-end, avant de le retirer en urgence après s’être rendu compte que l’embargo n’avait pas été respecté. Pas assez vite, cependant, pour éviter que les internautes ne se jettent dessus. Sur Reddit, l’un d’entre eux résume ainsi l’avis du journaliste. Et dans l’ensemble, c’est très positif. Premier point fort : la qualité et la profondeur de son système de combat.

S’inspirant de titres comme Nioh, Phantom Blade Zero permet au joueur de changer d’arme (disponibles en grande variété) durant un combo, offrant ainsi de nombreuses possibilités, et accorde une grande importance à la parade. Les combats de boss sont également très réussis et marquants, comme le suggèrent les trailers. En revanche, le jeu fait le choix de ne pas faire réapparaître les ennemis communs après un repos, comme un Souls traditionnel. De plus, ces derniers ont des patterns répétitifs et peu intéressants. Note finale : 8,5/10. Rendez-vous dans quelques heures pour l’avis général de la presse.


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