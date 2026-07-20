La bande-annonce d’Avengers Doomsday est en ligne, qu’est-ce qu’on en retient ?

Disney a diffusé la première véritable bande-annonce d'Avengers Doomsday. Thor y tient une place de choix, tout comme les X-Men et les 4 Fantastiques.

Après plusieurs teasers nous présentant des personnages du MCU rejoignant les Avengers dans Doomsday, Marvel et Disney nous proposent enfin une bande-annonce pour son film événement, censé relancer et faire repartir sur de bonnes bases leur univers cinématographique. L'antagoniste, le Docteur Fatalis, se fait plutôt discret en images. On le voit rapidement de dos ou masqué, mais on n'aperçoit pas le visage de Robert Downey Jr, qui le campe.

Thor, l'un des derniers survivants majeurs de l'ancienne équipe des Avengers, est largement mis en avant. En fin de vidéo, on assiste à une scène de réunion avec son vieil acolyte, Steve Rogers, dont on ignore les raisons du retour. Le nouveau Captain America, Samuel Wilson (Faucon), est bien là également.

Avengers Doomsday : une réunion de super-héros hétéroclites

Nous avons ensuite bien des nouveaux visages, qui n'étaient jusqu'ici pas associés aux Avengers. Comme prévu, les X-Men sont de la partie. Il s'agit de ceux de la génération des années 2000. Charles Xavier, Magnéto, Mystic et Cyclope en sont les têtes d'affiche. Les 4 Fantastiques introduits par le dernier film Premiers Pas sont aussi présents, et risquent d'avoir une importance de taille au vu de la conclusion du long-métrage qui leur est consacré.

Et comme ce casting n'était pas suffisant, on y rajoute Shang-Chi, Gambit, ou encore Shury (du Wakanda). On sait que les Thunderbolts sont aussi au programme, mais ils se font très discrets dans la bande-annonce, laissant présager un rôle limité dans l'intrigue.

Avengers Doomsday sort dans les salles obscures le 16 décembre 2026 en France. Sa durée a déjà été confirmée : 165 minutes générique de fin inclus, soit un peu plus qu'Infinity War et un peu moins qu'Endgame. Avengers Doomsday sort en même temps que Dune 3, et c'est ce dernier qui a obtenu la priorité sur les salles IMAX. En réponse, Disney met en avant sa certification Infinity Vision, qui assure au spectateur un certain standard quant à la taille de l'écran, à la qualité audio et au type de projection utilisée (numérique laser). Vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous. La première vidéo est en VF, la seconde en VO.