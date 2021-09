iPhone 13 vs iPhone 12 : quelles différences, faut-il acheter le nouvel iPhone ?

Comme chaque année, la sortie des iPhone d’Apple amène une question fondamentale : quel iPhone choisir ? Car l’iPhone 12 reste un excellent smartphone sous iOS. Et l’arrivée de nouveaux modèles provoque immanquablement une réduction de prix des anciens. Mais les nouveaux iPhone offrent aussi certains atouts, notamment technologiques. Faisons donc le point sur les arguments de chacun et leur intérêt pour l’utilisateur final.

Aujourd’hui, Apple a présenté ses nouveaux iPhone. Comme l’an dernier, ils sont quatre. Ils portent le nom d’iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 Mini, comme les dernières fuites le laissent entendre. Pas de version « S » cette année encore, Apple ayant, depuis l’iPhone 11s, revu la nomenclature des noms de ses téléphones.

Ces quatre nouveaux modèles remplacement bien évidemment les iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sortis en 2020. Contrairement à eux, les quatre modèles de 2021 sortiront en même temps. Les précommandes démarrent le vendredi 17 septembre et dureront pendant une semaine, comme toujours. Soit une arrivée en magasin le vendredi 24 septembre.

Ces nouveaux smartphones présentent quelques nouveautés, comme toujours. Nouveau SoC. Petites modifications du design. Arrivée d’une nouvelle version d’iOS, numérotée 15. Nouveaux modules photo 12 mégapixels, dont un stabilisé. Nouvelle batterie. Etc. Ce sont de bonnes nouvelles pour tous ceux qui achèteront l’un des iPhone 13.

Cependant, même si Apple a eu de bonnes idées, quelques questions se posent. Faut-il passer à l’iPhone 13 ou à l’iPhone 12, ce dernier bénéficiant d’une baisse de prix de 100 euros (son nouveau prix étant à 809 euros en version 64 Go) ? Ces nouveautés valent-elles le « coût » d’un renouvellement si vous avez déjà un iPhone 12 ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre dans ce duel fratricide qui va se concentrer sur les modèles « classiques ».

Quelles différences sur la fiche technique ?

iPhone 12 iPhone 13 Ecran 6,1"

Super Retina XDR OLED

1170 x 2532 pixels

460 pixels par pouce

625 nits

HDR10, HLG, Dolby Vision 6,1"

Super Retina XDR OLED

1170 x 2532 pixels

460 pixels par pouce

HDR10, HLG, Dolby Vision

800 nits Chipset A14 (5nm) A15 Bionic (5nm) RAM 4 Go Non communiqué Stockage 64 / 128 / 256Go 128 / 256/512Go microSD Non Non Capteur principal Principal : 12 MP, f/1.6, 1,4 micron, OIS, PDAF Dual Pixel



Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.4, 120° Principal : 12 MP, f/1.6, 1,7 micron, PDAF Dual Pixel, stabilisateur Sensor Shift



Ultra grand-angle : 12 MP, f/2.4, 120° Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Batterie 2775 mAh

Recharge rapide 20W

Charge MagSage 15W

Charge sans fil Qi 7,5W 3095 mAh

Recharge rapide 20W

Charge MagSage 15W

Charge sans fil Qi 7,5W

5G Oui Oui Biométrie Face ID Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68

Quelles différences sur le design ?

L’iPhone 13 reprend en grande partie le design de l’iPhone 12. La largeur et la hauteur sont conservées. En revanche, l'iPhone 13 est plus épais de 0,25 mm seulement (et une dizaine de grammes en plus sur la balance). Nous retrouvons également les matériaux habituels pour la coque. Le verre minéral sur les deux faces (dont le Ceramic Shield pour protéger l'écran). Et l’aluminium sur les tranches.

Leurs designs restent également très proches. Les coins de l’iPhone 13 sont toujours arrondis. Des lignes de séparation sont visibles sur les tranches, lesquelles sont droites, comme sur l’iPhone 12, un hommage à l’iPhone 4 de 2010. À l’arrière, vous retrouvez un module avec deux objectifs protégés par du saphir synthétique. Très légère différence visuelle : les deux capteurs sont ici placés en diagonale et non l’un en dessous de l’autre. Cela a une conséquence technique. Nous la verrons dans la partie photo.

Autre petite distinction à retrouver à l’avant : l’encoche qui abrite Face ID est plus petite. Apple annonce une réduction de 20 % de sa surface. Ce qui veut dire que vous la voyez moins quand l’écran est allumé. Enfin, l’iPhone 13 bénéficie de cinq coloris : blanc, doré, noir, rouge, ainsi que le bleu qui remplace le violet.

Verdict : les deux iPhone sont au coude-à-coude au niveau design. Difficile de les partager, tant ils sont proches. Seul un œil averti peut voir la différence. Les autres passeront à côté. N’échangez donc pas votre iPhone 12 contre un iPhone 13 juste pour une question ergonomique.

Quelles différences sur l'écran ?

Côté écran, très (trop) peu de changements ici aussi. La taille de la dalle reste à 6,1 pouces, comme celle de son prédécesseur. C'est la troisième année consécutive qu'Apple propose un iPhone avec cette taille de dalle, après l'iPhone 11 et l'iPhone 12.

Autre caractéristique commune : la résolution de l’écran à 460 pixels par pouce. Apple préfère conserver une résolution constante, afin de faciliter la compatibilité des applications d’un écran à un autre. Qui dit résolution constante dit aussi définition constante (puisque la taille d’écran ne change pas). 1170 pixels en largeur. 2532 pixels en hauteur. Soit un peu plus que le Full HD.

L’iPhone 13 conserve la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que la compatibilité DCI-P3 pour une plus large gamme de couleurs affichées. La luminosité maximale est, officiellement, de 800 nits en utilisation normale (contre 625 nits précédemment) et toujours de 1200 nits sous certaines conditions. Apple annonce que l'écran est généralement plus lumineux de 28 % en extérieur.

La dalle reste OLED, bien évidemment. Pas de technologie LTPO encore dans l’iPhone 13 : celle-ci est réservée aux deux modèles Pro. Conséquence, ces derniers bénéficient d’un taux de rafraichissement plus élevé et adaptatif, tandis que l’iPhone 13 conserve le même taux de rafraichissement que l’iPhone 12. Soit 60 Hz.

Verdict : L’expérience visuelle offerte par l’iPhone 13 est quasiment identique à celle de l’iPhone 12, hormis quelques ajustements logiciels qui pourraient arriver sur l’iPhone 12 grâce à la mise à jour d’iOS. Une fois encore, une manche ex aequo.

Quelles différences sur les performances ?

Côté performances, l’iPhone 13 offre enfin quelque chose de nouveau. Même si cette nouveauté n’est pas une rupture, mais davantage une évolution de ce que propose déjà Apple avec l’iPhone 12. Le SoC A15 Bionic, avec ses 15 milliards de transistors, remplace donc naturellement le SoC A14 Bionic, promesse d’améliorations tant au niveau du système d’exploitation qu’au niveau de l’expérience visuelle.

L’architecture de l’A15 Bionic conserve les mêmes bases : deux cœurs puissants accompagnés de quatre cœurs économes en énergie. Le GPU, un quad-core, est signé une nouvelle fois par les équipes internes d’Apple. Et le processeur neural compte 16 coeurs. Il faudra naturellement attendre la sortie des téléphones pour mesurer l’écart entre l'A15 Bionic et son prédécesseur.

La finesse de la gravure est toujours fixée à 5 nm. Qui dit gravure améliorée dit aussi performances en hausse, mais aussi consommation énergétique en baisse (à performances constantes). Une optimisation des ressources est donc à attendre, avec un impact sur l’autonomie (que nous aborderons d’ici quelques lignes).

Côté RAM, Apple ne dévoile pas, comme toujours, la quantité de mémoire vive de l’iPhone 13. Les rumeurs affirment qu'il conserve les 4 Go de son prédécesseur. C’est évidemment dommage qu’Apple n’augmente pas la RAM sur son modèle le plus volumique. Mais il s’agit certainement d’une décision commerciale.

Le stockage interne augmente. Le palier de stockage à 64 Go disparait enfin (iOS, les applications et les captures vidéo prenant beaucoup trop de place maintenant). Les paliers de 128 Go et 256 Go sont conservés. Et un troisième palier vient au-dessus des deux autres, avec 512 Go de stockage, revenant à hauteur de la concurrence.

Verdict : Sur cette manche, c’est évidemment l’iPhone 13 qui remporte le combat. L’iPhone 12 reste une valeur sure, bien évidemment. Mais la puissance brute du nouveau processeur assure à l’iPhone 13 une meilleure fluidité quand il faudra installer les futures versions d’iOS. Et le palier à 512 Go n'est pas négligeable.

Quelles différences sur l'autonomie ?

La capacité des batteries des iPhone n’est jamais révélée officiellement. Il faut attendre que le smartphone soit démonté une première fois par des sites tels que iFixit avant d’en avoir la confirmation. En revanche, Apple révèle l’autonomie théorique de ses smartphones. L’iPhone 12 offre, selon Apple, 17 heures d’autonomie en lecture vidéo locale et 11 heures en streaming audio. Et Apple promet une autonomie meilleure sur l’iPhone 13 : 19 heures en lecture vidéo et 15 heures en streaming audio. Le temps d'utilisation mixte additionnel serait de 2 heures et demie.

Cela vient corroborer certaines informations à propos de la capacité de la batterie de l’iPhone 13. Celles-ci affirment que la batterie de l’iPhone 13 offre une capacité de 3095 mAh, revenant ainsi presque à la hauteur de la batterie de l’iPhone 11 (3110 mAh). Celle de l’iPhone 12 est de 2815 mAh.

Grâce à des optimisations logicielles et hardwares, la perte d’autonomie était très limitée entre l’iPhone 11 et l’iPhone 12. Nous pensons que l’iPhone 13 profite aussi de son lot d’optimisation (grâce à l’A15 Bionic, comme nous l’avons signalé plus haut). Mais grâce à une meilleure batterie, l’autonomie s’en ressentira. Nous devrons évidemment le tester en situation réelle, car d’autres facteurs entrent en ligne de compte. D’ici là, cette autonomie théorique meilleure d’Apple est une bonne nouvelle.

Côté recharge, aucun changement, puisque l’iPhone 13 reprend la connectique Lightning, le module MagSafe et la compatibilité Qi pour la recharge sans fil. La puissance de la charge est de 20 watts en filaire, 15 watts avec un chargeur MagSafe et 7,5 watts avec un chargeur Qi. Apple promet une recharge de 50 % de la batterie en une demi-heure avec le port Lightning.

Verdict : Ici aussi, l’iPhone 13 remporte la manche. La nouvelle batterie promet une meilleure autonomie. Et c’est ce qui manque cruellement aux iPhone de 2020 (hors iPhone 12 Pro Max).

Quelles différences sur les connexions sans fil ?

La connectivité sans fil de l'iPhone 13 n'a pas été mise à jour. Vous retrouvez exactement les mêmes technologies sans fil. C'est bien dommage. La 5G avec les fréquences classiques. Pas de fréquences millimétriques. Le WiFi 6, mais pas de WiFi 6E. Le Bluetooth 5.0, mais pas de Bluetooth 5.2. En revanche, Apple affirme que le modem Qualcomm de l'iPhone 13 prend en charge davantage de fréquences 5G dans le monde. Ce qui est toujours bon à prendre. Le capteur NFC et la puce Ultra Wide band sont également de retour.

Verdict : pas de vainqueur ici, puisque l'iPhone 12 et l'iPhone 13 offrent les mêmes services.

Quelles différences en photo ?

Côté photo maintenant, il n’y a pas de grandes surprises. Nous retrouvons, comme pour l'iPhone 12, deux capteurs 12 mégapixels avec flash True Tone. Mais il y a quelques modifications qui méritent d'être signalées. La première concerne le capteur principal. Il est désormais stabilisé avec le même stabilisateur Sensor Shift qui était présent dans l'iPhone 12 Pro Max. C'est un excellent stabilisateur optique. Son apparition dans l'iPhone 13 classique est une très bonne nouvelle.

Ensuite, le capteur principal est plus grand. La taille des pixels passe de 1,4 micron à 1,7 micron. Apple annonce une augmentation de la lumière captée de 47 %. L'ouverture de l'objectif ne change pas et reste à f/1.6 avec une longueur focale équivalente à 26 mm. Il y a bien évidemment un autofocus à détection de phase type Dual Pixel. L'autre capteur ne change pas : 12 mégapixels, ouverture à f/2.4 et angle de vue à 120°. Le capteur selfie reste un modèle 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2.

Plusieurs modes de prise de vue viennent s'ajouter. D'abord le mode Styles Photographiques, pour créer des styles personnalisés, l'iPhone réalisant tous les autres réglages pour créer une image nette, contrastée et lumineuse. Ensuite le mode Cinématique, qui offre un effet similaire aux modes Portrait Vidéo, avec la possibilité de changer la profondeur de champ en direct ou en postproduction. Enfin l'arrivée d'un mode de prise de vue en 4K Dolby Vision à 60 images par seconde (il était bloqué à 30 images par seconde précédemment).

Verdict : L'iPhone 13 apporte plusieurs nouveautés intéressantes, dont certaines sont héritées de l'iPhone 12 Pro Max : capteur principal plus grand, stabilisation optique plus poussée, mode cinématique. Il remporte cette manche du duel.

Quelles différences sur le prix ?

Dernière manche de ce duel fratricide : le prix. Le prix de l'iPhone 12, à son lancement, était plutôt une bonne nouvelle : il était moins élevé que celui de l'iPhone 11. Toutes les rumeurs laissaient entendre que le prix de l'iPhone 13 serait plus élevé. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle de cette année pour les iPhone : ce n'est pas le cas. Il n'est pas plus bas non plus : il est identique. L'iPhone 13 est donc vendu à partir de 909 euros, comme son prédécesseur à son lancement.

À une différence près. L'iPhone 12 était lancé à 909 euros en version 64 Go. Or, ce palier de stockage n'existe plus avec l'iPhone 13, lequel démarre à 128 Go. Cela veut dire que, pour le même prix, Apple offre le double de stockage avec l'iPhone 13. Ce qui veut dire que l'iPhone 13 128 Go est moins cher que l'iPhone 12 128 Go l'année dernière. Il y a donc, en pratique, une baisse de prix pour ce modèle.

En revanche, pour la version 256 Go de l'iPhone 13, elle n'est pas vendue le prix de la version 128 Go de l'iPhone 12. Mais elle est vendue 50 euros moins chers que la version 256 Go de l'iPhone 12, soit 1029 euros. Enfin, la version 512 Go est elle prohibitive : 1259 euros. Soit le prix d'un iPhone 13 Pro Max 128 Go. Entre les deux, il n'y a pas photo.

L'iPhone 12, quant à lui, est désormais moins cher. Il est proposé à 809 euros en version 64 Go, 859 euros en version 128 Go et 979 euros en version 256 Go. Cela représente une baisse de 100 euros pour chacune des versions. Cela veut dire aussi que l'iPhone 12 128 Go n'est vendu que 50 euros moins chers que l'iPhone 13 128 Go. Ce n'est pas énorme. Et cela incite à se tourner vers l'iPhone 13.

Verdict : Étonnamment, cette partie du duel qui aurait dû revenir à l'iPhone 12, grâce à une baisse de prix de 100 euros, est remportée par l'iPhone 13. Pourquoi ? Parce qu'un iPhone avec 64 Go de stockage est aujourd'hui à proscrire. Et parce que la différence de prix entre l'iPhone 12 128 Go et l'iPhone 13 128 Go est de 50 euros. Pour nous, la seconde proposition présente le meilleur rapport qualité-prix.

iPhone 12 ou iPhone 13 : lequel acheter ?

Nous en venons à la conclusion de notre face à face entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13. Certaines nouveautés de l’iPhone 13 sont bienvenues. L’A15 Bionic bien évidemment, qui offrira plus de puissance encore pour le multitâche, la photo et le jeu. Et la nouvelle batterie, dont la capacité n’a pas été révélée, mais dont Apple promet qu’elle tient plus longtemps. Sans oublier les quelques petits changements : palier à 512 Go, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, encoche plus petite, etc. Répondons maintenant à notre question. Faut-il l’acheter ? Pas forcément… Il y a plusieurs situations possibles.

Vous êtes le propriétaire d’un iPhone 12

Nous ne pensons pas que cela vaut le coup. Vous allez payer cher des améliorations qui ne changeront pas votre quotidien (même si le stabilisateur optique est une excellente nouveauté). Nous pensons qu’il est plus judicieux d’attendre au moins l’iPhone 14. D’autant que les premières rumeurs à son sujet sont d’ores et déjà alléchantes.

Vous êtes le propriétaire d’un iPhone SE (2020) ou d’un iPhone 12 Mini

Si l’iPhone 13 vous fait de l’œil, c’est certainement parce qu’il est plus grand. L’iPhone 13 est un choix intéressant, mais pas forcément le plus judicieux. Oui, il a des atouts, mais si vous avez choisi un iPhone « moins cher », c’est parce que vous ne recherchez pas les performances avant tout. L’iPhone 12 est peut-être un meilleur choix, parce que justement son prix baisse de 100 euros. Mais il faut vous contenter de 64 Go de stockage.

Vous êtes le propriétaire d’un iPhone 11

Vous êtes parfaitement dans la cible de l’iPhone 13. Sauter une génération permet de ressentir avec plus de force encore les évolutions de l’iPhone, tout en conservant un écosystème que vous connaissez et que vous appréciez (sinon, vous adopteriez un Android). L’iPhone 12, même s’il est moins cher, ne présentera pas autant d’intérêt. Et la différence de prix, à stockage équivalent, est largement compensée par les améliorations techniques (photo, CPU, batterie).

Vous êtes le propriétaire d’un iPhone Xs ou antérieur

Vous étiez, en 2020, parfaitement dans la cible de l’iPhone 12 (pour les mêmes raisons que ceux qui ont un iPhone 11 et souhaitent passer à l’iPhone 13). Mais si vous avez attendu, c’est parce que vous souhaitez conserver plus longtemps votre smartphone (et amortir son achat). Nous pensons alors que le bon choix est l’iPhone 13, parce qu’il bénéficiera d’un support technique qui sera plus long à partir d’aujourd’hui.

Vous êtes le propriétaire d’un flagship Android récent

Vous êtes sous Android et vous souhaitez passer à l’iPhone ? C’est une bonne idée. Mais pas maintenant. Si votre smartphone est encore en parfait état de marche, n’allez pas succomber à la tentation de changer de smartphone moins de deux ans après votre dernière acquisition. Si vous souhaitez vraiment le faire, optez plutôt sur l’iPhone 13, la proposition la plus actuelle d’Apple.

Vous êtes le propriétaire d’un smartphone Android (autre qu’un flagship récent)

Vous êtes sous Android et vous souhaitez passer à l’iPhone ? C’est une bonne idée. Si vous souhaitez adopter la solution d’Apple la plus récente, l’iPhone 13 est un bon choix. Il représente même, malgré la baisse de prix significative de l'iPhone 12, le meilleur rapport qualité-prix en version 128 Go.

Vous n’avez pas de smartphone

Si vous êtes l’un des rares primo-accédants, nous pensons qu’il est plus judicieux de partir sur l’iPhone 13, parce que nous vous déconseillons l'iPhone 12 64 Go et parce que la différence de prix des versions 128 Go des deux smartphones est assez faible. Là encore, le rapport qualité-prix est en faveur de l'iPhone 13.