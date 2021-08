Apple Watch Series 7 : prix, date de sortie, nouveautés, tout savoir sur la montre connectée

L'Apple Watch Series 7 devrait constituer la plus grande refonte de design des montres connectées d'Apple depuis la Series 4. Si peu de nouvelles fonctionnalités exclusives sont attendues sur ce modèle, les nouveautés de watchOS 8 vont permettre d'améliorer l'expérience fournie.

L'Apple Watch Series 7 doit venir améliorer la formule à succès des montres connectées de la firme de Cupertino, qui domine déjà très largement le marché des smartwatches. Quelles nouveautés sont attendues sur l'Apple Watch Series 7, quand sera-t-elle disponible et à quel prix, autant de questions auxquelles nous répondons dans ces lignes.

💰 Combien va coûter l'Apple Watch Series 7 ?

La marque à la pomme s'éloigne peu des tarifs pratiqués sur la génération précédente d'Apple Watch au moment de commercialiser ses nouvelles montres connectées. Les prix des différents modèles de la Series 7 devraient donc se rapprocher de ceux de la Series 6 au moment de leur sortie, Apple n'étant pas encore sérieusement menacé par la concurrence sur ce segment et n'ayant donc pas de réel intérêt à baisser ses tarifs.

On peut ainsi tabler sur un prix d'entrée de 429 euros pour l'Apple Watch Series 7 avec boîtier aluminium, connectivité WiFi et cadran 40mm. Il faudra payer plus cher, autour des 459 euros, pour avoir droit à un cadran 44mm. Ensuite, Apple ne fera pas l'impasse sur des versions compatibles 4G LTE, forcément vendues plus cher. Comptez une centaine d'euros supplémentaires pour obtenir cette option, avec donc des montres à 529 ou 559 euros selon la version.

Le constructeur américain a aussi pris l'habitude de lancer des Apple Watch aux matériaux plus haut de gamme. Il ne serait pas étonnant de voir un modèle équipé d'un boîtier en acier inoxydable et un autre d'un boîtier en titane, à la fois en 40 et 44mm. Mais le budget ne sera alors pas le même, avec des tarifs que l'on peut estimer entre 779 et 879 euros.

En tout, ce sont donc huit modèles qui sont attendus. Cela tombe bien, c'est pile le nombre de nouvelles références enregistrées par Apple auprès de l'union économique eurasiatique : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 et A2478.

📅 Quand sort l'Apple Watch Series 7 ?

L'analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses prédictions sur les produits Apple à venir, indique que l'Apple Watch Series 7 sera lancée au deuxième semestre 2021. Il est extrêmement probable que la montre connectée se montre à l'occasion d'une keynote au mois de septembre, comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà. L'année dernière, la firme de Cupertino avait chamboulé son calendrier à cause des conséquences de la situation sanitaire dans le monde, présentant ses iPhone seulement en octobre. Mais l'Apple Watch, d'habitude annoncée en même temps que les nouveaux iPhone, avait été maintenue pour septembre malgré tout, marquant la volonté du fabricant à proposer une nouvelle génération de ses smartwatches tous les 12 mois.

⌚ Quel écran et quel design pour l'Apple Watch Series 7 ?

L'une des nouveautés majeures de l'Apple Watch Series 7 tient du design de la montre. Le leaker Jon Prosser, qui vise souvent juste, a révélé des rendus présentant ce à quoi va ressembler l'appareil, et il y a du changement. Notamment, les bords incurvés et arrondis laissent place à des tranches plates. Un choix esthétique qui rappelle les derniers iPhone et l'iPad Pro, Apple semble vouloir homogénéiser le design de ses différentes gammes de produits.

Pour le reste, l'Apple Watch Series 7 conserve son boîtier de forme carrée ainsi que sa couronne digitale positionnée sur la tranche de droite de la montre. L'écran OLED ne dissimule pas de lecteur d'empreintes digitales pour la fonctionnalité d'authentification biométrique Touch ID, une fonctionnalité qui avait été évoquée par plusieurs sources précédentes. Pas de micro-LED non plus cette année, Apple s'est sérieusement penché sur cette technologie offrant entre autres une meilleure luminosité, mais elle n'arriverait pas avant 2023.

La dalle devrait présenter les mêmes caractéristiques techniques que sur la dernière génération, avec une définition de 368 x 448 pixels ou 324 x 394 pixels selon la taille du cadran, la technologie Retina OLED LTPO et la fonctionnalité Always-On qui permet de conserver à l'écran en permanence des informations importantes (heure, niveau de batterie, notifications) sans trop tirer sur la batterie. Mais Apple aurait travaillé sur la réduction de la taille des bordures entre l'écran et le boîtier, la montre pourrait donc afficher des bordures plus fines. Des prototypes auraient en tout cas été mis au point selon Bloomberg, reste à savoir si le produit final retenu en profitera.

En ce qui concerne les coloris, Apple va ajouter cette année l'option du vert, de la même nuance que celle que l'on a déjà découverte avec les AirPods Max. Enfin, l'Apple Watch Series 7 pourrait être légèrement plus épaisse que la Series 6, mais de manière presque imperceptible pour l'utilisateur.

🔋 Quelle est l'autonomie de l'Apple Watch Series 7 ?

S'il y a un défaut à pointer sur les Apple Watch, et ce depuis la première génération, c'est bien la faible autonomie procurée par ces montres connectées, qu'il faut trop souvent recharger quotidiennement, à l'instar d'un smartphone. Il est possible que la situation s'améliore enfin quelque peu avec la Series 7. Il se murmure que la puce embarquée dans la montre serait plus compacte, libérant ainsi de l'espace pour une batterie plus imposante. Le design un poil plus épais de l'accessoire pourrait aussi contribuer à incorporer un accumulateur disposant d'une capacité plus généreuse.

🏎 L'Apple Watch Series 7 encore plus performante

La montre connectée sera propulsée par un nouveau SoC Apple S7, qui devrait booster les performances de la smartwatch, même si on ne sait pas dans quelle mesure pour le moment. Un coprocesseur dédié à la connectivité sans fil viendra épauler la puce principale. Il pourrait s'agir de l'Apple W3, que l'on connait bien puisqu'elle équipe les Apple Watch depuis la Series 4. Une puce Ultra Wideband (UWB) est prévue pour compléter la configuration. Celle-ci est utilisée pour ce qu'Apple appelle la perception spatiale, mais on ne sait pas encore s'il s'agit de l'Apple U1 Ultrawideband introduite l'année dernière ou d'une nouvelle génération de puce qui équipera l'Apple Watch Series 7. Cette puce UWB offrira en tout cas une meilleure compatibilité avec les AirTags et va permettre de retrouver plus facilement une montre perdue.

🔎 Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch Series 7 ?

Si des rapports indiquant qu'Apple est en train de développer de nombreuses fonctions visant à améliorer son Apple Watch incitaient à l'optimisme quant aux nouveautés apportées par la Series 7, on se retrouve au final déçu, car aucun ajout majeur ne devrait faire son apparition cette année. La firme de Cupertino ne serait pas prête et mis à part son design, l'Apple Watch Series 7 ressemble à une génération de transition.

Elle n'aura pas de capteur de taux de glucose dans le sang, une fonctionnalité attendue notamment par les diabétiques. Selon Bloomberg, une telle technologie relève de nombreux défis à relever pour les ingénieurs d'Apple, et il n'est pas dit qu'elle ne soit intégrée sur l'Apple Watch Series 8 non plus.

D'après la même source, la marque à la pomme a également tiré un trait sur le capteur de température. Ardemment désiré pour répondre aux besoins liés à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, un tel capteur ne sera pas disponible sur une montre connectée Apple avant au moins 2022.

L'Apple Watch Series 7 devrait toutefois rester l'une des meilleures smartwatches pour le suivi de la santé avec la présence d'un électrocardiogramme (ECG) pour les mesures de fréquence cardiaque ou encore un oxymètre pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, ou saturation pulsée (SpO2).

📄 Quelles sont les nouveautés de watchOS 8 ?

Lors de la dernière WWDC, la conférence logicielle annuelle d'Apple, ce dernier a officialisé plusieurs nouveautés et améliorations à son système d'exploitation pour wearable : watchOS 8, qui sera nativement proposé sur l'Apple Watch Series 7. Nous aurons droit à un nouveau cadran, qui reprend un portrait pris avec un iPhone et applique un effet de superposition dynamique mettant en avant le ou les protagonistes présents sur la photo.

Cette nouvelle version met décidément l'accent sur les photos, avec des souvenirs automatiquement synchronisés avec la montre et l'affichage d'une sélection chaque jour. Et une collection de photos extraites des souvenirs est présentée sous forme de mosaïque sur l'appareil. Les clichés peuvent désormais être partagés via les applications Messages et Mail en quelques gestes, tout comme des morceaux, des albums ou des playlists en passant par la nouvelle version de l’app Musique. L'appli Messages s'agrémente par ailleurs de GIF pour enrichir les conversations.

Si l'iPhone reste le hub de contrôle privilégier pour piloter ses objets connectés, l'Apple Watch progresse en la matière et s'intègre mieux dans les écosystèmes domotiques. Avec watchOS 8, elle peut visionner les images filmées en direct par les caméras de sécurité et servir à communiquer à travers la caméra avec la prise en charge du son bidirectionnel. L'interface va aussi faire des suggestions automatiques d'actions à réaliser quand un appareil est activé : déverrouiller la porte ou allumer les lumières de l’entrée si quelqu'un sonne à la porte par exemple. De plus, l’état de tous les objets connectés s’affiche maintenant en haut de l’écran à l'ouverture de l’application Maison : ampoules allumées, température du thermostat…

L'affichage des scènes programmées sur l'iPhone devient plus intelligent sur l'Apple Watch, avec une mise en avant en fonction de l’heure qu’il est afin de trouver plus rapidement la scène qui est susceptible de nous intéresser à un moment précis de la journée.

L’Apple Watch va aussi servir de portefeuille et de porte-clés. L'application Wallet permet de conserver une clé numérique du domicile directement sur la montre et d'ouvrir des serrures différentes à partir d'une unique clé. Une fonction compatible avec plusieurs marques de serrures connectées populaires.

La clé numérique peut être partagée en toute sécurité avec des membres de la famille, des amis, des invités et même des prestataires de services. La montre remplace aussi la clé de la voiture. Avec la technologie Ultra Wideband, l'utilisateur est reconnu dès qu'il s'approche de son véhicule. Et déverrouillez sa portière, activer l’alarme ou régler la température à distance devient possible sur les véhicules compatibles.

Toujours avec Wallet, Apple veut permettre de numériser ses documents d'identité. Comme l'Apple Watch sert déjà à payer ou à présenter des cartes de fidélité, le portefeuille en deviendrait superflu.

L'application Respirer a été renommée Pleine Conscience, et se dote d'une nouvelle fonctionnalité : Réflexion. Pour accompagner une séance de méditation, elle invite à concentrer ses pensées sur un thème court et inspirant, tout en contemplant une animation de la minute qui s’écoule. L'option Respirer a été enrichie de nouvelles visualisations et d’astuces pour aider l'utilisateur à se concentrer et à se recentrer sur lui-même. Enfin, un récapitulatif des minutes de Pleine Conscience effectuées et de la fréquence cardiaque moyenne s’affiche après chaque séance de respiration et de réflexion pour juger des effets de ces moments spirituels sur son corps.

watchOS 8 apporte aussi bon nombre d'autres nouveautés dont profitera l'Apple Watch Series 7 :

Nouveaux modes et réglages de concentration , avec un message s'affichant pour l'interlocuteur lorsque l'on n'est pas disponible.

, avec un message s'affichant pour l'interlocuteur lorsque l'on n'est pas disponible. Mesure de la fréquence respiratoire durant le sommeil.

durant le sommeil. Ajout des Pilates aux entraînements disponibles.

aux entraînements disponibles. Fonction Localiser mon appareil pour retrouver des AirPods, un iPhone, des AirTags…

pour retrouver des AirPods, un iPhone, des AirTags… Prise en charge de certaines cartes de transport familiales.

AssistiveTouch pour contrôler la montre avec des gestes de la main pour les personnes atteintes de troubles moteurs.

pour contrôler la montre avec des gestes de la main pour les personnes atteintes de troubles moteurs. Écran Always-on compatible avec Alarmes, Plans, Chronomètre et d'autres applications tierces.

Nouvelle application Contacts permettant d'ajouter des contacts depuis la montre.

Réglages audio des écouteurs .

. Avertissements météo avec les notifications d’intempéries dans l’heure à venir et l'intensité de celles-ci.

dans l’heure à venir et l'intensité de celles-ci. Programmation de plusieurs minuteurs à la fois.

L'Apple Watch Series 7 étant propulsée dès sa sortie par watchOS 8, elle bénéficiera de toutes ces nouveautés.