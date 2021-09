iPad mini 6 : design, nouveautés, prix, lancement..on sait tout sur la petite tablette d’Apple

L'iPad mini 6 refait parler de lui ! Plusieurs semaines avant le lancement présumé, un informateur a publié plusieurs images de la tablette d'Apple ainsi que la fiche technique, le prix et la date de sortie approximative. Finalement, l'iPad ne sera pas au rendez-vous de la conférence du 14 septembre.

L'iPad mini 6 continue de se dévoiler. Alors que les projecteurs sont braqués sont Apple à l'approche de la keynote des iPhone 13, un leaker a mis en ligne des rendus montrant le design de la tablette. Les images publiées par l'informateur corroborent les précédentes fuites apparues sur la toile, dont les informations de l'analyste Ross Young.

Comme prévu, l'ardoise tactile se rapproche de l'iPad Air avec un écran borderless et un lecteur d'empreintes digitales caché dans le bouton d'alimentation sur la tranche. L'iPad mini 6 est accompagnée d'un stylet Apple Pencil 2. Pour la première fois depuis 2012, Apple a visiblement décidé de revoir de fond en comble le design de l'iPad mini.

Voici les prix de l'iPad mini 6

Le leaker révèle aussi la fiche technique de la tablette. L'iPad mini 6 serait construit autour d'un écran de 8,6 pouces. La tablette embarquerait un port USB-C plutôt qu'un port Lightning et un Smart Connector. Ce connecteur magnétique permettra de fixer un clavier physique de type Magic Keyboard sur l'iPad mini.

En lieu et place du SoC A15 (la puce des iPhone 13) évoqué par les précédentes fuites, l'iPad de petite taille devrait composer avec un chipset A14 Bionic. Il s'agit du même SoC que celui qui alimente les puissants iPhone 12. La tablette serait déclinée dans les coloris gris, argent, or rose, vert et bleu. Côté prix, l'iPad mini 6 devrait démarrer à un tarif de 399 dollars pour la version WiFi avec 64 Go de stockage interne. Découvrez la grille tarifaire complète ci-dessous :

iPad mini 64 Go WiFi : 399 dollars

iPad mini 265 Go WiFi : 549 dollars

iPad mini 64 Go WiFi+ 4G : 529 dollars

iPad mini 256 Go WiFi + 4G : 679 dollars

D'après le leaker, la tablette sortirait sur le marché en novembre 2021. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, abonde dans le même sens. D'après lui, Apple ne présentera pas l'iPad mini 6 ce mardi 14 septembre lors de la keynote des iPhone 13 et de l'Apple Watch Series 7. Le géant de Cupertino aurait prévu de dévoiler la tablette lors d'une seconde conférence dans le courant d'octobre 2021.