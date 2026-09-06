AnTuTu modifie complètement ses tests de smartphones : voici ce qui va changer

Le plus célèbre des benchmarks pour smartphone évolue. Via sa dernière mise à jour, AnTuTu modifie la façon dont sont testés les appareils. Les tests devraient donc être bien plus précis qu’auparavant.

snapdragon-8-gen5-elite-benchmark

Face à une concurrence toujours plus féroce, les fabricants de smartphones redoublent d’inventivité pour proposer les meilleurs appareils. Certains choisissent de miser sur la puissance, à l’image du RedMagic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5), qui serait le smartphone le plus puissant du moment. D’autres appareils jouent la carte de la meilleure caméra, tels que ce smartphone Android qui aura le meilleur capteur photo de Samsung, dont même le Galaxy S27 sera privé.

Mais, face à la multiplicité des options disponibles, choisir son smartphone relève souvent du véritable casse-tête. Heureusement, des solutions existent. On peut par exemple visiter certains sites proposant des tests de smartphones poussés tels que, exemple pris au hasard, Phonandroid. Mais il ne faut pas oublier que bon nombre de ces tests s’appuient sur des benchmarks.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en termes de benchmarks de smartphones, AnTuTu est une véritable référence. Quelques années plus tôt, le site a par exemple dévoilé le top 10 des smartphones Android les plus puissants. Et, si ces smartphones gaming sont accusés d’avoir triché lors des benchmarks, les choses pourraient bien changer via une nouvelle mise à jour d’AnTuTu.

AnTuTu s’améliore pour un benchmark toujours plus précis

La nouvelle bêta publique d’AnTuTu V12 est déjà là. Et celle-ci s’accompagne de nombreuses améliorations, qui devraient permettre un benchmark bien plus précis qu’auparavant. Tests de CPU, de mémoire, d’écran : beaucoup de choses vont changer chez AnTuTu.

Côté performances graphiques, le benchmark GPU devient sensiblement plus exigeant. Graphismes détaillés, ombres plus fluides, éclairage réaliste : les smartphones passés au banc d’essai devront être capables d’afficher de belles images.

Concernant le CPU, AnTuTu optimise l’analyse du comportement des processeurs. Pour une utilisation quotidienne, le benchmark se focalise notamment sur l’équilibre entre performance et efficacité énergétique. Et, pour en revenir au GPU, un nouveau test Cooperative Matrix voit le jour. Basé sur la technologie Vulkan, celui-ci vise à évaluer les capacités du GPU en matière de calcul matriciel.

Enfin, AnTuTu optimise ses tests de smartphones pliables, à l’image du Xiaomi 18 Fold, que nous avons pu voir directement il y a quelques jours à peine.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Office 2021 : Microsoft abandonne le suivi, mais une solution payante existe

Opatch propose de mettre à jour Office 2021 pendant 3 ans après la fin de sa prise en charge officielle par Microsoft. Ce n’est pas gratuit, mais cela permettra à…

Votre Samsung Galaxy tiendra un peu plus longtemps grâce à cette nouveauté repérée dans la bêta de One UI 9

Samsung teste actuellement One UI 9 sur ses smartphones les plus récents. Des utilisateurs attentifs y ont découvert un réglage qui n’apparaît dans aucune note de version. Leur écran sait…

Des drones qui dissipent les nuages pour affaiblir les ouragans, bientôt une réalité ?

Meteoric, startup créée par deux jeunes ingénieurs, imagine une flotte de drones capable de dissiper les nuages sans aucun produit chimique. L’objectif premier est d’augmenter le rendement des panneaux solaires,…

POCO X8 Pro : le puissant smartphone de Xiaomi passe à prix cassé pour quelques heures seulement

Le Local Day se termine ce soir. Il ne vous reste plus que quelques heures pour vous offrir le Poco X8 Pro à prix sacrifié. Normalement en vente à 403…

Cette application enterrée par son créateur revient sur Android Auto avec deux fonctions inattendues

Android Auto reste presque totalement fermé à la lecture vidéo chez Google. Pourtant, des logiciels parallèles contournent depuis des années cette restriction sans figurer au Play Store. Le plus célèbre…

N’utilisez pas l’IA pour planifier vos randonnées, ça pourrait mal finir

Se servir de l’intelligence artificielle pour organiser son voyage, pourquoi pas. Mais mieux vaut ne pas compter totalement dessus. Des randonneurs l’ont appris à leurs dépens. « Fais-moi un planning…

L’ONU veut changer la carte du monde : sera-t-elle intégrée à Google Maps ?

L’ONU a adopté une résolution pour modifier la carte du monde telle que nous la connaissons. Elle devrait apparaître rapidement dans les salles de classe, mais quid de Google ou…

Elon Musk perd le droit d’utiliser « tweet » et l’oiseau bleu, ses propres déclarations l’ont trahi

Le nom Twitter a disparu des écrans en 2023, sans que personne ne sache vraiment ce qu’il en restait juridiquement. Un tribunal américain vient enfin de trancher la question. Les…

Amazon Prime Video se dote d’une nouvelle chaîne gratuite qui va plaire aux mordus d’espace

Amazon continue de développer l’offre FAST de Prime Video, avec une nouvelle chaîne gratuite qui vient de rejoindre le catalogue. Celle-ci diffuse en continu des images de la Terre depuis…

Cette nouvelle fonction des Tesla surveille les conducteurs distraits pour prendre le volant à leur place

Les aides à la conduite se contentaient jusqu’ici d’agir sur demande du conducteur. Tesla vient de renverser cette logique avec une mise à jour déployée aux États-Unis. Le logiciel peut…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.