AnTuTu modifie complètement ses tests de smartphones : voici ce qui va changer

Le plus célèbre des benchmarks pour smartphone évolue. Via sa dernière mise à jour, AnTuTu modifie la façon dont sont testés les appareils. Les tests devraient donc être bien plus précis qu’auparavant.

Face à une concurrence toujours plus féroce, les fabricants de smartphones redoublent d’inventivité pour proposer les meilleurs appareils. Certains choisissent de miser sur la puissance, à l’image du RedMagic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5), qui serait le smartphone le plus puissant du moment. D’autres appareils jouent la carte de la meilleure caméra, tels que ce smartphone Android qui aura le meilleur capteur photo de Samsung, dont même le Galaxy S27 sera privé.

Mais, face à la multiplicité des options disponibles, choisir son smartphone relève souvent du véritable casse-tête. Heureusement, des solutions existent. On peut par exemple visiter certains sites proposant des tests de smartphones poussés tels que, exemple pris au hasard, Phonandroid. Mais il ne faut pas oublier que bon nombre de ces tests s’appuient sur des benchmarks.

Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en termes de benchmarks de smartphones, AnTuTu est une véritable référence. Quelques années plus tôt, le site a par exemple dévoilé le top 10 des smartphones Android les plus puissants. Et, si ces smartphones gaming sont accusés d’avoir triché lors des benchmarks, les choses pourraient bien changer via une nouvelle mise à jour d’AnTuTu.

AnTuTu s’améliore pour un benchmark toujours plus précis

La nouvelle bêta publique d’AnTuTu V12 est déjà là. Et celle-ci s’accompagne de nombreuses améliorations, qui devraient permettre un benchmark bien plus précis qu’auparavant. Tests de CPU, de mémoire, d’écran : beaucoup de choses vont changer chez AnTuTu.

Côté performances graphiques, le benchmark GPU devient sensiblement plus exigeant. Graphismes détaillés, ombres plus fluides, éclairage réaliste : les smartphones passés au banc d’essai devront être capables d’afficher de belles images.

Concernant le CPU, AnTuTu optimise l’analyse du comportement des processeurs. Pour une utilisation quotidienne, le benchmark se focalise notamment sur l’équilibre entre performance et efficacité énergétique. Et, pour en revenir au GPU, un nouveau test Cooperative Matrix voit le jour. Basé sur la technologie Vulkan, celui-ci vise à évaluer les capacités du GPU en matière de calcul matriciel.

Enfin, AnTuTu optimise ses tests de smartphones pliables, à l’image du Xiaomi 18 Fold, que nous avons pu voir directement il y a quelques jours à peine.