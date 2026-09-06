L’IA est-elle en train de coder Windows 11 à la place des humains ? Microsoft sème le doute

L’intelligence artificielle est-elle en train de rédiger l’ensemble du code de Windows 11 ? Peut-être. C’est en tout cas ce que suggère l’un des employés de Microsoft, qui vient de faire une annonce fracassante sur X.

De nos jours, l’intelligence artificielle est capable de presque tout, a-t-on besoin de le rappeler. Celle-ci est par exemple en mesure de générer des vidéos de toutes pièces, à l’image du Sora d’OpenAI, abandonné depuis peu par l’entreprise. L’IA est également capable de créer des musiques de toutes pièces. On pense notamment au célèbre Suno, qui vient de déployer un système pour vous aider à démasquer les fausses chansons. Toutefois, dans le domaine artistique, l’IA a pour le moment du mal à égaler les humains.

Mais s’il y a bien un domaine dans lequel l’intelligence artificielle excelle, c’est celui des chiffres. D’ailleurs, récemment, l’intelligence artificielle est devenue championne en maths, et ce fut une première. Par ailleurs, l’IA est bien connue pour effectuer sans rechigner des tâches redondantes et pénibles, dont les humains se passeraient bien. Et le codage en fait partie.

L’IA va-t-elle définitivement remplacer les codeurs ?

Quelques années plus tôt, on découvrait AlphaCode, l’intelligence artificielle maison de Google, capable de coder aussi bien qu’un programmeur débutant. Mais les choses ont rapidement évolué. En effet, désormais, l’IA code plus vite que les humains, bien que celle-ci représente une potentielle menace pour la cybersécurité.

Mais cela n’empêche visiblement pas Microsoft d’avoir largement recours à cette dernière pour coder ses logiciels. D’ailleurs, le PDG du géant de l’informatique, Satya Nadella, a déjà déclaré que 20 à 30 % du code chez Microsoft est désormais écrit par une IA.

Et ces propos viennent d’être renforcés par David Fowler, véritable vétéran de Microsoft. Après avoir travaillé pas moins de 18 ans pour l’entreprise, celui-ci vient de poster : « Typing code is definitely over » (« taper du code, c’est définitivement terminé »). Au moins, les choses sont claires.

Typing code is absolutely over. — David Fowler (@davidfowl) September 3, 2026

Quoi qu’il en soit, le métier de codeur ne devrait pas totalement disparaître. En effet, comme à son habitude, l’IA est susceptible de commettre des erreurs. Son « travail » doit donc toujours être contrôlé et vérifié par des humains de chair et d’os. D’ailleurs, un géant de l’audit a récemment publié un rapport sur l’IA… rempli d’erreurs générées par l’IA.