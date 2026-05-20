Ce smartphone Android aura le meilleur capteur photo de Samsung, dont même le Galaxy S27 sera privé

Le nouveau capteur photo ISOCELL HPA 200 MP de Samsung promet des performances bluffantes. Le Galaxy S27 Ultra n'y aura sans doute pas droit, mais le Find X10 Ultra d'Oppo devrait en bénéficier.

Nous avons récemment testé l'Oppo Find X9 Ultra, un modèle de smartphone aux caractéristiques très haut de gamme qui est pour la première fois sorti en France. Sa fiche technique est bluffante, peut-être la plus avancée pour un mobile grand public sur le papier, et cela devrait aussi être le cas pour son successeur, le Find X10 Ultra.

Si l'on en croit les informations du leaker Digital Chat Station, l'appareil sera muni du tout nouveau capteur photo ISOCELL HPA 200 MP conçu par Samsung. Celui-ci serait particulièrement grand, d'une taille de 1/1,12 pouce, promettant des pixels qui ne soient pas trop petits malgré leur nombre, et une capture plus aisée de la lumière.

Le Galaxy S27 Ultra passe après l'Oppo Find X10 Ultra

Ce capteur embarque la technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor, qu'on peut traduire par condensateur d'intégration à débordement latéral en français). Celle-ci doit permettre de mieux gérer l'exposition extrême à la lumière et les ombres profondes, résultant en une amélioration sensible de la plage dynamique. Les performances de l'appareil photo en contre-jour et dans le noir complet ne devraient en être que meilleures. Le LOFIC agit avant même le traitement logiciel, qui accèdera ainsi à une meilleure base pour peaufiner les clichés et les rendre plus lisibles tout en conservant les détails.

L'Oppo Find X10 Ultra pourrait être le premier smartphone du marché à proposer ce capteur photo, en fonction de sa date de sortie et de celle du Vivo X500 Ultra, qui pourrait aussi y avoir recours. Le Galaxy S27 Ultra devrait quant à lui en être privé, Samsung préférant maîtriser ses coûts de production. Il n'est pas rare que la firme sud-coréenne fournisse ses concurrents en nouveaux composants avant de les intégrer à ses propres appareils. L’iPhone 18 Pro devrait par exemple disposer du premier écran LTPO+ de l'industrie, pourtant fourni par Samsung. Quant au Galaxy S27 Ultra, il devrait être équipé d'un nouveau capteur principal, plus grand, qui prendrait en charge le zoom 3x à la place du téléobjectif dédié.