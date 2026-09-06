Une tempête solaire pourrait provoquer des accidents de voitures autonomes, et c’est très inquiétant

De prime abord invisibles, les tempêtes solaires peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Et, selon les chercheurs, certaines d’entre elles peuvent effectivement perturber le fonctionnement des voitures autonomes.

tempête solaire apocalypse internet

Dans de nombreux pays, l’heure est définitivement aux véhicules autonomes. On pense notamment aux États-Unis, qui hébergent un grand nombre de taxis autonomes, ou robotaxis. D’ailleurs, les fameux robotaxis de Tesla, les Cybercabs, commencent déjà à faire leurs premières courses. Mais il ne faut pas oublier que ce type de véhicule est régulièrement victime d’accidents. C’est notamment le cas de Google Waymo, qui a dévoilé la vidéo d’un accident de sa voiture autonome. De son côté, la société de robotaxis Cruise a tout arrêté après plusieurs accidents.

L’erreur est humaine, c’est bien connu. Mais la machine peut donc, comme nous l’avons évoqué précédemment, en commettre. Les multiples accidents impliquant des véhicules dits autonomes sont généralement dus à un problème technique ou à l’inattention du conducteur.

Les taxis autonomes, premières victimes des tempêtes solaires ?

En effet, dans le cas des modes de conduite autonomes, tels que le Full Self-Driving (FSD) de Tesla, le conducteur doit être en mesure de reprendre le volant. D’ailleurs, suite à un excès de vitesse, un conducteur a tenté de rejeter la faute sur le pilote automatique, ce qui n’a évidemment pas fonctionné.

Mais il ne faut pas oublier les tempêtes solaires, qui bombardent régulièrement notre planète. Plus tôt cette année, une tempête solaire d’une rare violence frappait la Terre. Quelques mois plus tard, une nouvelle éruption solaire coupait les communications radio. Rien que ça.

Il est par ailleurs important de rappeler que les tempêtes solaires peuvent avoir une autre conséquence. Celles-ci sont en effet susceptibles de perturber les systèmes GPS, indispensables au fonctionnement des voitures autonomes. C’est en tout cas ce que relève une nouvelle étude publiée dans Geophysical Research Letters.

L’étude en question se penche sur une violente éruption solaire ayant eu lieu le 11 novembre 2025. Selon les chercheurs, celle-ci a pu perturber les signaux GPS, ces derniers perdant une précision de près de 10 mètres. Et le problème, c’est que des erreurs GPS de seulement 1 à 2 mètres sont en mesure de provoquer « des problèmes catastrophiques pour l’agriculture de précision et les véhicules autonomes », selon les chercheurs.


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