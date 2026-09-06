Le CD était mort, mais il revient en force : les ventes bondissent de près de 50 %

Le vénérable CD semble bel et bien être en train de faire son grand retour. C’est ce que suggère un nouveau rapport, qui montre une forte hausse des ventes d’une année sur l’autre.

En 2026 et depuis bien longtemps, l’heure est définitivement au tout numérique. Les plateformes de streaming audio et vidéo, telles que Netflix, Spotify ou Deezer, bénéficient d’une forte popularité. Mieux (ou pire) encore : Sony a récemment annoncé l’abandon définitif des supports physiques pour les jeux PlayStation à compter de 2028. Et, si les chiffres de Capcom ont donné raison à l’éditeur nippon, cela n’a pas empêché de nombreux utilisateurs de s’insurger contre cette mesure.

Et pour cause : lorsqu’une œuvre est exclusivement présente en ligne, celle-ci ne vous appartient pas vraiment. En effet, les entreprises sont en mesure de retirer à tout moment celles-ci des mains de leurs acheteurs. On pense ici une nouvelle fois à Sony, qui a retiré des centaines de films achetés sur le PS Store.

Face à ces multiples polémiques, il semblerait donc que le vénérable CD soit en train de faire son retour en grâce. En 2022 déjà, les ventes de CD repartaient à la hausse, une première depuis presque 20 ans. Et, visiblement, ce ne fut qu’un début.

Ventes de CD : des chiffres en constante augmentation

C’est en tout cas ce que montre un nouveau rapport publié par la Recording Industry Association of America (RIAA), dont les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon ce dernier, pas moins de 17,5 millions de CD ont été vendus au cours des six premiers mois de l’année 2026, rien que ça.

À titre de comparaison, « seulement » 12 millions de CD ont été écoulés durant la même période l’année dernière. En d’autres termes, les ventes de disques ont progressé de près de 50 % d’une année sur l’autre. Et le CD-ROM n’est pas le seul support physique à avoir gagné en popularité.

En effet, le non moins vénérable vinyle est, lui aussi, en train de faire son grand retour. En effet, entre 2025 et 2026, le nombre d’unités vendues afficherait également une hausse de près de 21 %. Cette hausse serait en partie due à une nouvelle mode mise en place par certains groupes de K-pop. D’ailleurs, en 2022, les disques vinyles se vendaient mieux que les jeux PS5 ou les Blu-Ray.