Smartphones : n’achetez surtout pas ces coques de protection, elles ne sont pas aussi efficaces que vous le pensez

Séduisantes sur le papier, les coques antibactériennes ne sont pas forcément les plus efficaces pour vous protéger contre les microbes. Cette bonne vieille méthode reste encore la meilleure option, en plus d'être moins chère.

nettoyage smartphone discover
Crédits : 123RF

Dans la longue liste des coques pour smartphones disponibles sur le marché, un type bien particulier s'est démarqué du lot depuis quelques années : les coques antibactériennes. Dotés de revêtement en argent, en zinc ou encore en cuivre, ces accessoires permettraient de réduire jusqu'à 99 % des populations bactériennes.

Autant dire que la promesse est séduisante, surtout quand on sait à quel point nos smartphones sont des nids à microbes ! D'après une étude publiée en 2018 par un spécialiste britannique de l'assurance, les écrans de smartphones abritent en moyenne 10 fois plus de bactéries que le siège d'un WC. Par conséquent, de nombreux utilisateurs pourraient être tentés par l'idée d'acheter une coque antibactérienne. Une bonne idée sur le papier ? Pas forcément. Plusieurs études ont en effet démontré que ces accessoires ne réduisaient pas significativement la propagation des micro-organismes.

nettoyage smartphone discover
Crédits : 123RF

Les coques antibactériennes, la fausse bonne idée ?

En 2019, une équipe de chercheurs a publié des travaux sur le sujet dans la revue Infection Control & Hospital Epidemiology. Le but ? Analyser l'efficacité des protections d'écran antibactériennes à revêtement argenté dans une zone à haut risque : l'hôpital. Concrètement, les essais réalisés ont permis de constater que ces protections réduisaient légèrement la charge bactérienne à partir du 7e jour (en comparaison avec le 1er jour). Cependant, ces effets bénéfiques ont totalement disparu au 30e jour. Par conséquent, ces résultats laissent à penser que ces accessoires n'offrent pas une protection sur la durée.

Dans leur étude, les chercheurs reconnaissent néanmoins qu'ils ne savent pas encore pourquoi les barrières antimicrobiennes finissent par perdre en efficacité avec le temps. D'autres tests sont nécessaires pour en déterminer la cause.

nettoyage smartphone discover
Crédits : 123RF

Gare aux bactéries… et aux virus

Toujours dans cette même étude, les chercheurs de l'université de Duke ont pu notifier la présence de différents types de bactéries sur les faces avant et arrière des smartphones testés. Des staphylocoques et des streptocoques en faisaient partie. Ces microbes peuvent être particulièrement dangereux et sont redoutés en milieu hospitalier pour leurs capacités à résister aux antibiotiques.

Mais ce n'est pas tout. D'autres essais scientifiques ont prouvé que nos smartphones étaient également des nids à virus. D'après une expérience menée par le laboratoire des agents infectieux et hygiène du CHU de Saint-Étienne, nos portables peuvent être vecteurs de la grippe, du Covid-19, de la gastro-entérite, de l'hépatite C ou de la poliomyélite et la rougeole.

nettoyage smartphone discover
Crédits : 123RF

À lire également : comment nettoyer et protéger son smartphone de la saleté

Rien de mieux pour éradiquer les microbes sur son smartphone

Même si l'étude de l'université de Duke ne portait pas en soi sur les coques antibactériennes (mais sur les protections d'écran), on peut légitimement remettre en question leur efficacité pour offrir une protection sur le long  terme.

Alors plutôt que d'investir plus d'une trentaine d'euros dans une coque antibactérienne, le mieux est encore de recourir à cette bonne vieille méthode : le nettoyage régulier à l'aide d'une solution alcoolisée. 

Dans une étude publiée en janvier 2026, plusieurs chercheurs péruviens ont démontré le pouvoir désinfectant de l'alcool isopropanol à 70 %. Dans le cadre de cette expérience, ils ont analysé la population bactérienne sur 178 smartphones de soignants. Au total, 90 % d'entre eux présentaient une contamination microbiologique composée à la majorité de staphylocoques. Après nettoyage à l'isopropanol à 70 %, le taux de contamination a chuté à 14 % seulement. 

nettoyage smartphone discover
Crédits : 123RF

Une solution privilégiée par les constructeurs

En soi, il n'est donc pas étonnant de voir que cette méthode reste privilégiée par les principaux constructeurs de smartphones du marché. C'est notamment le cas d'Apple, qui recommande de “nettoyer délicatement les surfaces externes de votre iPhone à l'aide d'une lingette imprégnée d'alcool isopropylique à 70 % ou d'alcool éthylique à 75 %, ou d'une lingette désinfectante”. 

Même constat chez Google, qui conseille également d'utiliser “des lingettes désinfectantes ménagères ordinaires ou à base d'alcool isopropylique à 70 %”. Par ailleurs, les fabricants s'accordent également sur les points suivants :

  • n'utilisez jamais de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène
  • évitez les infiltrations d'humidité dans les ouvertures de l'appareil (notamment les différents ports)
  • n'immergez en aucun cas votre appareil dans aucun produit de nettoyage
  • ne recourez pas à des produits avec de l'air comprimé comme du dépoussiérant clavier par exemple

Dans l'idéal, il est recommandé de procéder à un nettoyage en bonne et due forme au moins 2 fois par semaine pour limiter efficacement la propagation des bactéries sur votre smartphone. Et bien entendu, se laver les mains avant de toucher son appareil est primordial. Vous savez ce qu'il vous reste à faire désormais pour garder votre téléphone aussi propre que possible.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cette exoplanète rôtie par son étoile fait avancer la science, malgré elle

Comme toute Jupiter chaude, l’exoplanète HD 80606 b voit sa température grimper dès qu’elle frôle son étoile. Mais cette géante gazeuse est en réalité un monde bien plus extrême que…

Pixel 10 Pro : le flagship de Google est à moins de 700 € avec un Google TV Streamer et un support de smartphone Pixelsnap offerts

Boulanger cumule les offres intéressantes sur le Google Pixel 10 Pro. Plus de 200 euros de réduction, 2 cadeaux, 6 mois d’assurances offerts, vous allez être gâté. Dans cet article,…

GTA 6 : on connaît enfin la date des précommandes et elle est imminente !

Treize ans : c’est le nombre d’années qu’il aura fallu pour que GTA 6 sorte enfin. Ce jeu est déjà, avant même sa sortie, un véritable phénomène mondial, au point qu’on…

Le DJI Mini 4K perd plus de 110 € : le drone ultra léger profite d’une remise de 37 %

Le DJI Mini 4K passe à moins de 190 € chez Amazon, grâce aux offres du Prime Day en avant-première. La baisse de prix est d’environ 37 % par rapport…

Porsche tranche enfin sur l’avenir de sa 911, et les puristes vont adorer

Depuis des années, les fans de la 911 tremblaient à l’idée de voir leur bolide culte passer à l’électrique. Le nouveau patron de Porsche vient enfin de les rassurer en…

Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur avec auto-nettoyage est à moitié prix chez Amazon

Amazon baisse fortement le prix du Dreame H12 Pro Ultra à l’approche du Prime Day. L’aspirateur laveur est actuellement à moitié prix, et passe à seulement 158 €, au lieu…

Sans Jupiter, vous n’auriez jamais pu lire ce titre : voici comment la géante a sauvé la Terre de la stérilité

Grâce à la Terre, on connaît la recette de la vie. Parmi les ingrédients clés nécessaires à sa formation figurent notamment l’azote et le phosphore. Mais quel processus cosmique a…

DJI Osmo Pocket 3 : avec ce code promo, la caméra chute à seulement 290 €, vite !

La caméra stabilisée Osmo Pocket 3 de DJI est la solution parfaite pour filmer vos voyages ou vos souvenirs de famille. Elle vous fera de magnifiques images quelque soit les…

Nvidia a confié son labo de robots à des IA, elles ont fait mieux que ses ingénieurs

Dresser un robot demandait jusqu’ici des semaines de travail humain minutieux. Nvidia vient de confier cette tâche ingrate à des intelligences artificielles laissées seules. Les machines apprennent désormais pendant la…

Android 17 : cette fonctionnalité va vous convaincre de définitivement laisser tomber votre iPhone

Google d’annoncer une grosse mise à jour pour son outil de transfert de données entre iOS et Android. Celui-ci prend désormais en charge l’historique des messages ainsi que la disposition…