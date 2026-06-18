Smartphones : n’achetez surtout pas ces coques de protection, elles ne sont pas aussi efficaces que vous le pensez

Séduisantes sur le papier, les coques antibactériennes ne sont pas forcément les plus efficaces pour vous protéger contre les microbes. Cette bonne vieille méthode reste encore la meilleure option, en plus d'être moins chère.

Dans la longue liste des coques pour smartphones disponibles sur le marché, un type bien particulier s'est démarqué du lot depuis quelques années : les coques antibactériennes. Dotés de revêtement en argent, en zinc ou encore en cuivre, ces accessoires permettraient de réduire jusqu'à 99 % des populations bactériennes.

Autant dire que la promesse est séduisante, surtout quand on sait à quel point nos smartphones sont des nids à microbes ! D'après une étude publiée en 2018 par un spécialiste britannique de l'assurance, les écrans de smartphones abritent en moyenne 10 fois plus de bactéries que le siège d'un WC. Par conséquent, de nombreux utilisateurs pourraient être tentés par l'idée d'acheter une coque antibactérienne. Une bonne idée sur le papier ? Pas forcément. Plusieurs études ont en effet démontré que ces accessoires ne réduisaient pas significativement la propagation des micro-organismes.

Les coques antibactériennes, la fausse bonne idée ?

En 2019, une équipe de chercheurs a publié des travaux sur le sujet dans la revue Infection Control & Hospital Epidemiology. Le but ? Analyser l'efficacité des protections d'écran antibactériennes à revêtement argenté dans une zone à haut risque : l'hôpital. Concrètement, les essais réalisés ont permis de constater que ces protections réduisaient légèrement la charge bactérienne à partir du 7e jour (en comparaison avec le 1er jour). Cependant, ces effets bénéfiques ont totalement disparu au 30e jour. Par conséquent, ces résultats laissent à penser que ces accessoires n'offrent pas une protection sur la durée.

Dans leur étude, les chercheurs reconnaissent néanmoins qu'ils ne savent pas encore pourquoi les barrières antimicrobiennes finissent par perdre en efficacité avec le temps. D'autres tests sont nécessaires pour en déterminer la cause.

Gare aux bactéries… et aux virus

Toujours dans cette même étude, les chercheurs de l'université de Duke ont pu notifier la présence de différents types de bactéries sur les faces avant et arrière des smartphones testés. Des staphylocoques et des streptocoques en faisaient partie. Ces microbes peuvent être particulièrement dangereux et sont redoutés en milieu hospitalier pour leurs capacités à résister aux antibiotiques.

Mais ce n'est pas tout. D'autres essais scientifiques ont prouvé que nos smartphones étaient également des nids à virus. D'après une expérience menée par le laboratoire des agents infectieux et hygiène du CHU de Saint-Étienne, nos portables peuvent être vecteurs de la grippe, du Covid-19, de la gastro-entérite, de l'hépatite C ou de la poliomyélite et la rougeole.

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Rien de mieux pour éradiquer les microbes sur son smartphone

Même si l'étude de l'université de Duke ne portait pas en soi sur les coques antibactériennes (mais sur les protections d'écran), on peut légitimement remettre en question leur efficacité pour offrir une protection sur le long terme.

Alors plutôt que d'investir plus d'une trentaine d'euros dans une coque antibactérienne, le mieux est encore de recourir à cette bonne vieille méthode : le nettoyage régulier à l'aide d'une solution alcoolisée.

Dans une étude publiée en janvier 2026, plusieurs chercheurs péruviens ont démontré le pouvoir désinfectant de l'alcool isopropanol à 70 %. Dans le cadre de cette expérience, ils ont analysé la population bactérienne sur 178 smartphones de soignants. Au total, 90 % d'entre eux présentaient une contamination microbiologique composée à la majorité de staphylocoques. Après nettoyage à l'isopropanol à 70 %, le taux de contamination a chuté à 14 % seulement.

Une solution privilégiée par les constructeurs

En soi, il n'est donc pas étonnant de voir que cette méthode reste privilégiée par les principaux constructeurs de smartphones du marché. C'est notamment le cas d'Apple, qui recommande de “nettoyer délicatement les surfaces externes de votre iPhone à l'aide d'une lingette imprégnée d'alcool isopropylique à 70 % ou d'alcool éthylique à 75 %, ou d'une lingette désinfectante”.

Même constat chez Google, qui conseille également d'utiliser “des lingettes désinfectantes ménagères ordinaires ou à base d'alcool isopropylique à 70 %”. Par ailleurs, les fabricants s'accordent également sur les points suivants :

n'utilisez jamais de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène

évitez les infiltrations d'humidité dans les ouvertures de l'appareil (notamment les différents ports)

n'immergez en aucun cas votre appareil dans aucun produit de nettoyage

ne recourez pas à des produits avec de l'air comprimé comme du dépoussiérant clavier par exemple

Dans l'idéal, il est recommandé de procéder à un nettoyage en bonne et due forme au moins 2 fois par semaine pour limiter efficacement la propagation des bactéries sur votre smartphone. Et bien entendu, se laver les mains avant de toucher son appareil est primordial. Vous savez ce qu'il vous reste à faire désormais pour garder votre téléphone aussi propre que possible.