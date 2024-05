AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’avril 2024

Chaque mois, le titan de l'analyse comparative AnTuTu dévoile son classement des smartphones Android les plus puissants dans deux catégories : les flagships haut de gamme et les modèles “sub-flagship” plus abordables. Voici le classement d’avril 2024.

Après un classement de mars 2024 qui a vu arriver de nouveaux smartphones, AnTuTu vient de publier un nouveau top 10 des appareils Android les plus puissants du moment. Comme le mois dernier, les derniers tableaux d'avril 2024 ce sont les smartphones gaming qui dominent le peloton en termes de performances brutes.

En commençant par l'élite des flagships, le ROG Phone 8 Pro d'Asus, un appareil très performant qui occupe encore une fois la première place. Équipé de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, ce téléphone axé sur les jeux s'est frayé un chemin jusqu'à un immense score AnTuTu 2 120 210 points.

Quels sont les smartphones Android les plus rapides du moment ?

L'iQOO 12 arrive en deuxième position avec 2 090 252 points, suivi de près par le téléphone gaming RedMagic 9 Pro+ en troisième position avec un score de 2 080 678 points. Le X Fold 3 Pro, le téléphone pliable haut de gamme de Vivo, occupe la quatrième place avec une moyenne de 2 070 888. Il est très rare de voir un smartphone pliable atteindre un score aussi élevé, notamment à cause de leur refroidissement habituellement plus modeste.

En fait, l'ensemble du top 10 AnTuTu est une véritable victoire pour le Snapdragon 8 Gen 3. Sept des appareils répertoriés sont équipés de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, les trois autres étant propulsés par le puce Dimensity 9300 de MediaTek. Le premier de ces appareils MediaTek est le vivo X100, qui occupe la cinquième place avec 2 055 987, suivi de l'iQOO 12 Pro (2 043 315), de l'iQOO Neo 9 Pro (2 041 988), de l'Oppo Find X7 Ultra (2 025 133), du vivo X100 (2 024 672) et du OnePlus 12 (2 016 227), qui complètent le top 10.

Quels sont les smartphones de milieu de gamme les plus puissants en avril 2024 ?

Sur le front du milieu de gamme, c'est OnePlus qui remporte cette fois-ci la palme avec l'Ace 3V et son processeur Snapdragon 7+ Gen 3. Ce “flagship killer” a pris la tête parmi tous les modèles de moins de 600 dollars en avril avec un score AnTuTu moyen impressionnant de 1 441 870 points.

Le Realme GT Neo6 SE équipé de la même puce 7+ Gen 3 est arrivé en deuxième position, tandis que le Redmi K70E équipé du Dimensity 8300 s'est emparé de la troisième place. Le Realme GT Neo5 SE et le Redmi Note 12 Turbo, équipés du Snapdragon 7+ Gen 2, prennent respectivement la quatrième et la cinquième place. Pour rappel, ce dernier est vendu en France en tant que Poco F5.

À partir de là, c'est un groupe d'appareils équipés de la technologie Dimensity 8200, comme l'Oppo Reno11 5G (6e), l'iQOO Neo7 SE (7e), l'iQOO Z8 (8e) et le Redmi Note 12T Pro (9e), qui prend le relais. Enfin, le OnePlus Ace de la fin 2022 a utilisé le Dimensity 8100 Max pour se hisser à la 10e place.

Sur le milieu de gamme, le Snapdragon 7+ Gen 3 semble exceptionnellement puissant et efficace pour sa catégorie, battant dans certains cas les puces haut de gamme 8 Gen 2 de l'année dernière. Il faudra également surveiller de très le dernier Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm, qui devrait bientôt être utilisé dans plusieurs smartphones, dont notamment le prochain Nothing Phone. Il propulse déjà le Redmi 3 Turbo de Xiaomi, qui arrivera en tant que Poco F6 chez nous avec quelques modifications, mais celui-ci n’apparaît étrangement pas dans le classement.

Bien que les benchmarks ne racontent pas toute l'histoire d'un smartphone, ils donnent un aperçu utile de la puissance brute sous le capot. Et si l'optimisation de la puissance brute est votre priorité, les appareils qui ont terminé le mois d'avril sur le podium d'AnTuTu devraient constituer des options très intéressantes, en particulier les modèles les plus récents. Malheureusement, tous ces appareils ne sont pas disponibles en France.