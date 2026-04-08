Ces smartphones gaming sont accusés d’avoir triché lors des benchmarks

UL Solutions, derrière les fameux benchmarks 3DMark, a décidé de bannir deux smartphones orientés gaming pour tricherie aux tests. Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement arrive.

Dans les faits, la majorité des utilisateurs de smartphones ne cherchent pas les performances à tout prix. Du moment que le mobile fonctionne correctement et fait ce qu’on lui demande, ça ira très bien. Pour celles et ceux qui veulent le meilleur en terme de puissance, notamment pour faire tourner des applications ou des jeux exigeants, les benchmarks sont un bon moyen de repérer quel modèle sera le plus à même de répondre à leur besoin.

L’interprétation des scores est on ne peut plus simple : plus le nombre est élevé, plus le smartphone est performant dans les tâches mesurées. Pour un constructeur, obtenir de bons résultats est très utile d’un point de vue marketing. Surtout si l’appareil est présenté comme spécialement adapté au gaming par exemple. Et pour être sûr d’être bien classé dans les benchmarks, certains n’hésitent pas à tricher.

Deux smartphones orientés gaming bannis de 3DMark pour tricherie

Sur le site de 3DMark, un benchmark très utilisé, la page des RedMagic 11 Pro et 11 Pro+ comporte la mention suivante : “Les résultats des versions retirées de la liste de cet appareil ne sont pas pris en compte dans les moyennes indiquées sur cette page. Les appareils sont retirés de la liste lorsque le fabricant ne respecte pas nos règles en matière de tests de performance“. Il y a donc accusation de tricherie. La vidéo ci-dessous (en japonais) montre en effet quelque chose d’étrange.

En lançant les tests sur l’application 3DMark, les RedMagic 11 Pro et 11 Pro+ chauffent tellement qu’ils n’arrivent pas au bout de la procédure. Alors qu’ils y parviennent sur une version modifiée. Or, UL Solutions, l’entreprise derrière 3DMark, exige que les benchmarks soient réalisés sur l’appli standard, logique. C’est malheureusement loin d’être la première fois qu’une telle situation arrive. On se souvient entre autres du Realme GT bannit d’AnTuTu il y a 5 ans. Même Samsung avait vu plusieurs Galaxy S retirés de Geekbench pour manipulations des résultats.