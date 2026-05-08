Les smartphones à moins de 400 euros vont connaître une vraie montée en puissance grâce à ces deux puces Snapdragon

Les smartphones à moins de 400 euros vont recevoir un sérieux coup de pouce. Qualcomm officialise deux nouvelles puces qui promettent plus de fluidité et de meilleures performances en jeu. Honor, Oppo, Realme et Redmi sont déjà dans la course.

nouveaux snapdragon milieu de gamme

Le marché des smartphones abordables traverse une période de turbulences. La pénurie de mémoire RAM fait grimper les coûts de fabrication et pèse sur les budgets des constructeurs. La hausse des prix de la mémoire DRAM et NAND menace directement les smartphones à moins de 400 euros. Cette envolée des coûts pourrait bientôt faire de la mémoire la moitié du coût de production d'un appareil abordable. Dans ce contexte, les fabricants de puces cherchent à offrir plus de performances sans alourdir la facture.

Qualcomm, qui étend sa génération Gen 5 à tous les segments de marché, franchit une nouvelle étape. Après avoir dévoilé le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro pour le très haut de gamme, le fondeur californien cible désormais les smartphones du quotidien. Deux nouvelles puces ont été officialisées le 7 mai.snapdragon 6 gen5

Le Snapdragon 4 Gen 5 devient le premier de sa série à atteindre 90 fps

Le Snapdragon 6 Gen 5 s'adresse aux smartphones milieu de gamme. Selon Qualcomm, cette puce propose un CPU à 4 cœurs cadencés à 2,6 GHz. La génération précédente ne comptait qu'un seul cœur à 2,3 GHz. Le GPU Adreno progresse de 21% et l'interface gagne 20% en rapidité de lancement des applications. Le composant intègre le Wi-Fi 7 tri-bande, le Bluetooth 6.0 et la recharge rapide Quick Charge 5. Il prend en charge des écrans 1080p+ à 144Hz.

Le Snapdragon 4 Gen 5 cible l'entrée de gamme avec des gains encore plus marqués. Son GPU progresse de 77% par rapport à la génération précédente. C'est le premier composant de la série 4 capable de fonctionner à 90 images par seconde en jeu. Le lancement des applications est 43% plus rapide et la vidéo 4K est désormais prise en charge. La 5G Dual SIM Dual Active atteint 2,8 Gbps.

Les deux puces présentent toutefois des régressions notables. Le port USB-C passe à la norme USB 2.0 sur les deux modèles, contre USB 3.1 ou 3.2 auparavant. Le Snapdragon 4 Gen 5 troque aussi la mémoire LPDDR5 contre des modules LPDDR4X moins performants. La pénurie de mémoire actuelle explique ce recul. Les premiers smartphones sont attendus pour la seconde moitié de 2026.snapdragon 4 gen5


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