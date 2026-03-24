Ces marques refusent de réduire le stockage de leurs smartphones malgré la crise

Les prix de la mémoire s'envolent et les stocks se raréfient. Pourtant, les smartphones vont embarquer plus de stockage en 2026. L'intelligence artificielle en est la principale responsable.

Le marché des composants traverse une période tendue. La mémoire NAND Flash, qui équipe tous les smartphones, se fait plus rare et plus chère. Cette crise touche aussi bien les fabricants de PC que les constructeurs de smartphones, contraints de revoir leurs coûts à la hausse. Dans ce contexte, la logique voulait que les marques réduisent les capacités de stockage de leurs appareils pour préserver leurs marges.

Pourtant, la tendance s'inverse. Les smartphones pas chers pourraient eux aussi être rattrapés par cette pénurie de mémoire. Mais pour les modèles haut de gamme, un autre facteur prend le dessus : l'intelligence artificielle embarquée pousse les constructeurs à aller dans le sens contraire.

Les smartphones Apple et Huawei augmentent leur stockage de base pour intégrer l'IA locale

Selon TrendForce, la capacité de stockage moyenne des smartphones progressera de 4,8 % en 2026. Apple et Huawei mènent cette tendance, avec leurs plateformes Apple Intelligence 2.0 et HarmonyOS AI. Ces modèles d'IA locale nécessitent entre 40 et 60 Go d'espace système rien que pour fonctionner. Résultat, les configurations d'entrée de gamme ne suffisent plus pour accueillir ces nouvelles fonctions.

Apple a déjà franchi le pas. L'iPhone 17 démarre désormais à 256 Go, contre 128 Go auparavant. La marque a appliqué la même logique à l'iPhone 17e, qui remplace l'iPhone 16e. Cette décision vise à garantir une capacité suffisante pour les applications IA et les données utilisateur. Ces appareils devraient donc progresser plus vite que les Android en capacité moyenne cette année.

Cette évolution ne s'explique pas uniquement par l'IA. Les mises à niveau des procédés de fabrication chez les producteurs de NAND entraînent mécaniquement une hausse des capacités disponibles sur le marché. Les marques premium, mieux armées pour absorber des coûts plus élevés, en profitent pour justifier des tarifs plus élevés et enrichir leurs fonctions. Pour les constructeurs de milieu de gamme, l'équation reste plus difficile à résoudre. Les modèles Android d'entrée de gamme progresseront moins vite, faute de marges suffisantes pour absorber la hausse des prix.