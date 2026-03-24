Ces marques refusent de réduire le stockage de leurs smartphones malgré la crise

Les prix de la mémoire s'envolent et les stocks se raréfient. Pourtant, les smartphones vont embarquer plus de stockage en 2026. L'intelligence artificielle en est la principale responsable.

apple iphone 17 pro max test

Le marché des composants traverse une période tendue. La mémoire NAND Flash, qui équipe tous les smartphones, se fait plus rare et plus chère. Cette crise touche aussi bien les fabricants de PC que les constructeurs de smartphones, contraints de revoir leurs coûts à la hausse. Dans ce contexte, la logique voulait que les marques réduisent les capacités de stockage de leurs appareils pour préserver leurs marges.

Pourtant, la tendance s'inverse. Les smartphones pas chers pourraient eux aussi être rattrapés par cette pénurie de mémoire. Mais pour les modèles haut de gamme, un autre facteur prend le dessus : l'intelligence artificielle embarquée pousse les constructeurs à aller dans le sens contraire.

Les smartphones Apple et Huawei augmentent leur stockage de base pour intégrer l'IA locale

Selon TrendForce, la capacité de stockage moyenne des smartphones progressera de 4,8 % en 2026. Apple et Huawei mènent cette tendance, avec leurs plateformes Apple Intelligence 2.0 et HarmonyOS AI. Ces modèles d'IA locale nécessitent entre 40 et 60 Go d'espace système rien que pour fonctionner. Résultat, les configurations d'entrée de gamme ne suffisent plus pour accueillir ces nouvelles fonctions.

Apple a déjà franchi le pas. L'iPhone 17 démarre désormais à 256 Go, contre 128 Go auparavant. La marque a appliqué la même logique à l'iPhone 17e, qui remplace l'iPhone 16e. Cette décision vise à garantir une capacité suffisante pour les applications IA et les données utilisateur. Ces appareils devraient donc progresser plus vite que les Android en capacité moyenne cette année.

Cette évolution ne s'explique pas uniquement par l'IA. Les mises à niveau des procédés de fabrication chez les producteurs de NAND entraînent mécaniquement une hausse des capacités disponibles sur le marché. Les marques premium, mieux armées pour absorber des coûts plus élevés, en profitent pour justifier des tarifs plus élevés et enrichir leurs fonctions. Pour les constructeurs de milieu de gamme, l'équation reste plus difficile à résoudre. Les modèles Android d'entrée de gamme progresseront moins vite, faute de marges suffisantes pour absorber la hausse des prix.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Canal+ et TF1 demandent à l’UE de réguler les Smart TV Samsung, Google TV, Apple TV et Fire OS

Un lobby de groupes audiovisuels, dont font partie TF1, Canal+, mais aussi Disney et Warner Bros, exhorte l’UE à appliquer les principes du DMA aux grands acteurs des Smart TV…

TV

Jusqu’à 500 € de réduction sur les Galaxy S26 et S26 Ultra : Samsung sort l’artillerie lourde

Samsung met les bouchées doubles et améliore son offre de lancement des Galaxy S26. Les tout nouveaux smartphones du constructeur coréen voient leur prix chuter de manière drastique, mais pas…

Bon plan Xiaomi Smart Band 9 Active : vite, à moins de 19€, ce bracelet connecté est une excellente affaire !

Pour suivre ses entraînements de sport, sa santé ou la qualité de son sommeil, il existe des montres connectées qui coûtent plusieurs centaines d’euros. Pourtant, vous pouvez faire la même…

Apple annonce la date de la WWDC 2026, on sait quand iOS 27 sera dévoilé

Comme à son habitude, Apple tiendra au mois de juin sa traditionnelle WWDC. iOS 27 sera présenté officiellement pour marquer le coup d’envoi de l’événement. Apple vient de révéler quand…

Windows 11 : votre SSD est de plus en plus lent ? Gratuit, simple et rapide, ce logiciel va lui redonner vie

Au fil des années, les performances de votre SSD peuvent diminuer. Lancement des applications plus long, copies des fichiers qui tardent à se conclure… Pour autant, n’envisagez pas de suite…

Meilleur traceur GPS pour voiture et moto : Lequel choisir en 2026 ?

Chaque année en France, plus de 120 000 vols de voitures et de motos sont recensés. Cela représente un vol toutes les 4 minutes ! Pour garder un oeil sur…

Forfait 5G gratuit pendant 3 mois chez La Poste Mobile : jusqu’à 300 Go à 0 € par mois

Pendant quelques jours encore, La Poste Mobile propose plusieurs forfaits 5G à 0 € pendant 3 mois. Jusqu’à 300 Go d’internet mobile gratuit et sans engagement : c’est une opportunité à…

Après des critiques sur le Galaxy S26 Ultra, Samsung travaille sur un nouveau S Pen pour le Galaxy S27 Ultra

Alors que le S Pen du Galaxy S26 Ultra n’a pas fait l’unanimité, Samsung est au travail pour la conception d’un nouveau modèle. Sera-t-il prêt pour la sortie du Galaxy…

373 000 sites supprimés en 10 jours : Europol visait un escroc du dark web, il fait aussi tomber ses « victimes »

Grâce à une action coordonnée entre plusieurs pays, Europol vient de démanteler un réseau colossal d’arnaques sur le dark web. Mais en identifiant le cerveau, l’agence répressive de l’Union européenne…

Les Samsung Galaxy A37 et A57 se montrent avec leurs prix avant leur lancement

Les Galaxy A37 et A57 de Samsung n’ont presque plus de secrets. Leurs prix, leur design et leurs caractéristiques techniques viennent de fuiter. Samsung prépare activement le renouvellement de sa…