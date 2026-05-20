La bêta 3 d’Android 17 QPR1 est disponible, voici les nouveautés

L'événement Google I/O continue avec la sortie Android 17 QPR1 Bêta 3. L'occasion de constater quelques changements au niveau de l'interface notamment, qui se rapproche du Liquid Glass d'Apple.

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La Google I/O, ce sont 3 jours de conférences qui, cette année encore, seront largement consacrés à l'IA et donc à Gemini. Mais pas que, heureusement. En y regardant de plus près, on trouve aussi la troisième bêta d'Android 17 QPR1, c'est-à-dire la version test de la mise à jour de fonctionnalités attendue pour septembre 2026. Si beaucoup préfèrent attendre le déploiement normal de cette dernière, les plus impatients n'hésitent pas à mettre la main dessus plus tôt histoire de voir ce qu'elle cache.

Ici, l'expression est presque à prendre au sens littéral. La principale nouveauté étant quelque chose qui rappellera l'esthétique Liquid Glass d'iOS 26 : plus de flou en arrière-plan pour mieux détacher ce qui s'affiche sur le premier. Étonnant quand Google jurait que jamais Android 17 ne ressemblerait pas à Liquid Glass. Il y a déjà ce genre d'effets sur Android, mais ici ils sont déployés à d'autres endroits de l'interface.

Android 17 QPR1 Bêta 3 laisse votre smartphone dans le flou

Vous pouvez voir ce que ça donne sur les captures d'écran ci-dessous. On notera que le flou peut soit s'appliquer à l'ensemble de l'écran, soit seulement à ce se trouve derrière un élément. Que l'on aime ou non, cela a le mérite de rendre l'affichage plus clair. Même si jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment un reproche majeur fait à Android. Pour le reste, Android 17 QPR1 Bêta 3 se charge surtout de corriger des bugs.

Android 17 QPR1 Beta 3 flou
Le flou d'arrière-plan sur Android 17 / Crédits : Mishaal Rahman via X

Sans tous les citer, relevons les déconnexions intempestives du Wi-Fi, des craquements ou des sons distordus lors de la lecture de médias, des éléments de l'interface partiellement coupés ou encore la disparition des widgets placés sur l'écran d'accueil. Tout ceci est désormais réglé. Android 17 QPR1 Bêta 3 est disponible pour tous les smartphones Pixel à partir du 6. Quant à la version stable d'Android 17, elle devrait pointer le bout de son nez en juin 2026.


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