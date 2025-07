Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL : nouveautés, date de lancement, fiche technique, prix, tout savoir sur les smartphones de Google

Vitrines technologiques d'Android, les Google Pixel atteignent cette année la décennie d'existence. Design, fiche technique, nouveautés, disponibilité, prix, voici tout ce que l'on sait sur les smartphones Pixel 10, 10 Pro et 10 Pro XL.

Joyeux anniversaire ! La gamme des smartphones Pixel fête ses 10 ans. Avant leur naissance, Google commercialisait la famille des Nexus, des appareils qui n'étaient pas directement conçus par la firme californienne, mais par des fabricants tiers, tels que Huawei, HTC, LG, Samsung ou Motorola.

Les deux premières générations de Pixel n'ont quant à elles pas été commercialisées en France. Le premier modèle à sortir chez nous fut le Pixel 3. Après des années difficiles, les Pixel de Google ont gagné en qualité et ont réussi à s'imposer comme des incontournables de l'écosystème Android. La sortie de nouveaux mobiles Pixel est devenue un événement en soi, renforcée en 2025 par ce virage des 10 ans. Voyons donc ensemble ce que nous concocte Google pour cette fournée si spéciale.

Quand sortent les Pixel 10 ?

Google a modifié son calendrier depuis l'année dernière. Les nouveaux Pixel ne sortent plus au mois d'octobre comme ce fut le cas pendant longtemps, mais à la fin de l'été. Selon les informations d'Android Headlines, une conférence Made by Google serait prévue pour le 20 août 2025, événement lors duquel les smartphones de la série Pixel 10 seraient officiellement présentés. Les appareils seraient ensuite rendus disponibles à partir du 28 août, après une grosse semaine de période de précommande. En basculant d'octobre à août, Google s'offre la primeur de l'annonce face aux iPhone d'Apple, qui arrivent au mois de septembre.

Combien coûtent les Pixel 10 ?

L'année dernière, Google a bouleversé sa gamme, ce qui a influé sur sa politique tarifaire. Le Pixel 9 Pro XL était en fait le successeur du Pixel 8 Pro, tandis que le Pixel 9 Pro a rejoint la famille en tant que smartphone orienté premium, mais compact. Si l'on se base sur les nouveaux prix pratiqués, voici combien les Pixel 10 pourraient coûter :

Pixel 10 : 899 euros avec 128 Go de stockage et 999 euros avec 256 Go

899 euros avec 128 Go de stockage et 999 euros avec 256 Go Pixel 10 Pro : 1 099 euros pour le modèle 128 Go, 1 199 euros avec 256 Go et 1 329 euros pour 512 Go

1 099 euros pour le modèle 128 Go, 1 199 euros avec 256 Go et 1 329 euros pour 512 Go Pixel 10 Pro XL : 1 199 euros (128 Go), 1 299 euros (256 Go), 1 429 euros (512 Go) et 1 689 euros (1 To)

On peut toutefois craindre une nouvelle hausse de prix. Les puces Tensor G5 sont conçues en partenariat avec TSMC, et non plus avec Samsung. Leur coût pourrait augmenter, ce qui pourrait se refléter dans le prix final des produits.

Pas de révolution de design en vue

Google nous réserve-t-il une belle surprise en matière design avec sa 10e génération de Pixel ? Probablement pas. Le constructeur a déjà revu la conception de ses smartphones l'année dernière avec les Pixel 9. Les Pixel 10 vont se contenter de suivre la voir tracée par leurs aînés, avec quelques petits ajustements ici et là. Les dimensions seront quasi identiques à celles de la génération précédente. Les Pixel 10 et Pixel 10 Pro mesureraient 152,8 x 72 x 8,6 mm. Le Pixel 10 Pro XL atteindrait lui 162,7 x 76,6 x 8,5mm. La taille des bordures ne devrait pas évoluer non plus, ce qui signifie que les écrans ne seront pas plus grands. Les tranches plates et les angles vont faire leur retour.

Le changement le plus important est à mettre au crédit du Pixel 10 de base : pour la première fois, il serait équipé d'un troisième capteur photo. Le bloc photo évolue en conséquence, si bien qu'on a encore plus de mal qu'avant à le distinguer avec le Pixel 10 Pro. La seule différence notable entre les deux semble se trouver tout à droite du bloc photo, au niveau du LED Flash, où le Pixel 10 Pro dispose d'un élément supplémentaire. Autrement, il faudra se fier aux coloris pour reconnaître un Pixel 10 d'un Pixel 10 Pro.

Justement, voici ceux qui seront disponibles pour chaque modèle :

Pixel 10 :

Ultra Blue

Limoncello

Iris

Midnight

Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL :

Sterling Gray

Light Porcelain

Midnight

Smoky Green

L'authentification biométrique est confiée à un capteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran sur les trois appareils, qui sont certifiés IP68 pour l'étanchéité à l'eau et aux poussières.

Un écran plus lumineux et confortable ?

Les diagonales d'écran ne bougent pas : 6,3 pouces pour les Pixel 10 et Pixel 10 Pro, 6,8 pouces pour le Pixel 10 Pro XL. Mais ce n'est pas pour autant que l'expérience d'affichage va stagner. Le Pixel 10 atteindrait une luminosité de 3 000 nits, contre 2 700 nits pour son prédécesseur, rattrapant les performances des Pixel 9 Pro et des Pixel 10 Pro à cet égard.

Tous les écrans de la série sont OLED. On espère que le Pixel 10 aura cette fois droit à la technologie LTPO, réservée au Pro sur les Pixel 9, pour bénéficier de la fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz. La définition est Full HD+ (1 080p) sur le Pixel 10, entre le Full HD+ et le Quad HD+ sur le Pixel 10 Pro (1 280p) et un peu inférieure au Quad HD+ sur le Pixel 10 Pro XL (1 344p). C'est par contre le Pixel 10 Pro qui jouit d'une meilleure résolution, autour des 500 pixels par pouce, grâce au ratio entre son nombre de pixels et son écran compact. Le format 20:9 est conservé sur les écrans qui ne se plient pas.

On attend une modulation de largeur d'impulsions qui double sur les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL, passant de 240 à 480 Hz. Le Pixel 10 resterait quant à lui bloqué à 240 Hz. Améliorer cette caractéristique doit renforcer le confort d'utilisation en réduisant les effets de scintillement de l'écran, et donc la fatigue oculaire.

Une grande évolution pour la puce Tensor, pour de meilleures performances ?

C'est l'un des grands changements attendus sur cette génération. Gravée selon un procédé en 3 nm, la puce Tensor G5 de Google devrait être conçue à partir d'une architecture de TSMC. Jusqu'ici, tous les SoC Tensor étaient basés sur un nœud Samsung et pouvaient en fait être considérés comme des Exynos personnalisés. Las du retard de performances des technologies de Samsung en la matière, Google s'est tourné vers son principal concurrent, qui fournit déjà les Snapdragon de Qualcomm et les puces des iPhone.

On peut attendre un sérieux gain de performances et en efficacité énergétique avec ce Tensor G5. En tout cas, en théorie, Google a tous les outils pour y parvenir. Mais gardons à l'esprit que l'entreprise n'est pas spécialisée en semi-conducteurs. Si elle part avec des fondations plus solides (la technologie 3 nm de TSMC serait entre 10 et 20 % plus performante que celle de Samsung), elle ne peut plus compter sur l'engagement de Samsung pour l'épauler, alors que TSMC ne propose a priori pas un accompagnement aussi poussé que son rival.

Il ne faut donc pas espérer que le Tensor G5 soit aussi impressionnant que le Snapdragon 8 Elite, surtout qu'il ne profite pas des cœurs CPU Oryon de Qualcomm. Le Tensor G5 embarquerait huit cœurs CPU ARM : un puissant Cortex-X4, cinq Cortex-A725 intermédiaires et deux Cortex-A520 à basse consommation. Un tout nouveau GPU IMG DXT, constitué de moins de cœurs, mais avec une fréquence d'horloge plus élevée, serait en charge de la partie graphique.

Enfin, on évoque des performances en IA supérieures de 14 % au Tensor G4 grâce à un nouveau TPU. Le Pixel 10 jouit de 12 Go de RAM, les modèles Pro de 16 Go. Une telle quantité de mémoire vive permet d'alimenter les fonctionnalités d'IA, gourmandes en ressources.

Les Pixel 10 vont aussi offrir de nouvelles performances réseau. Google abandonne également les modems Exynos de Samsung pour se tourner vers une solution de MediaTek, en l'occurrence le T900. Ses capacités et une éventuelle amélioration par rapport à l'ancien équipement ne sont pas encore claires.

Une meilleure autonomie ?

Une puce plus efficace énergétiquement devrait permettre à Google d'offrir une meilleure autonomie à ses Pixel 10. En outre, le Pixel 10 de base et le Pixel 10 Pro verraient la capacité de leur batterie passer de 4 700 mAh à 4 870 mAh, de quoi aider à booster encore un peu l'endurance de l'appareil. Le Pixel 10 Pro XL disposerait quant à lui d'une batterie de 5 200 mAh, contre 5060 mAh sur le Pixel 9 Pro XL. Tous les voyants sont au vert sur le terrain de l'autonomie.

Les Pixel 10 et 10 Pro bénéficieraient d'une puissance de recharge filaire 29 W et d'une recharge sans fil 15 W avec technologie Qi 2. C'est à peine mieux que les 27 W avec câble de la génération antérieure. Et pour le sans fil, on ne constate aucune évolution… à moins que Google n'intègre la recharge magnétique à la MagSafe. Des accessoires magnétiques pour les Pixel 10 ainsi qu'une compatibilité Qi 2.2 sont évoqués, mais on reste pour l'instant prudent sur ce point.

Le Pixel 10 Pro XL supporterait lui une charge filaire un peu plus rapide, jusqu'à 39 W, et une recharge par induction de 15 W. La recharge sans fil pourrait potentiellement être un peu plus véloce que 15 W en utilisant un chargeur Pixel Stand. Avec ou sans fil, on est en tout cas loin des standards proposés par les constructeurs chinois.

Un téléobjectif pour le Pixel 10

C'est une première, le Pixel 10 est équipé de trois capteurs photo, au lieu de deux traditionnellement. Une attention d'habitude réservée aux modèles Pro. En plus des modules grand-angle et ultra-grand-angle, le smartphone a droit à un téléobjectif. Il s'agirait d'un Samsung 3J1 de 11 MP, que l'on a déjà vu sur le Pixel 9 Pro Fold. On s'attend toutefois à des performances inférieures à celles du téléobjectif périscopique Sony IMX858 de 48 MP qui équipe les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL. Ce dernier octroie un zoom optique 5x et profite de la technologie Ultra Res Zoom, évolution du Super Res Zoom, qui utilise la définition élevée du capteur pour améliorer le zoom numérique.

On espère tout de même que le zoom du Pixel 10 sera bon, car Google a réalisé des concessions sur les autres capteurs pour intégrer ce téléobjectif. Le capteur principal est un Samsung GN8 de 50 MP et l'ultra grand-angle un Sony IMX712 de 13 MP, tous deux plus petits que leurs équivalents sur le Pixel 9. La taille du capteur influe grandement sur l'efficacité de la capture de la lumière, et donc sur la qualité des clichés.

Les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL embarqueraient quant à eux une caméra principale Samsung GNV de 50 MP et une optique ultra grand-angle Sony IMX858 de 48 MP, comme l'année dernière. Pour le capteur photo frontal, on note là aussi une différence. Le Pixel 10 se conterait d'un Samsung 3J1 de 11 MP, alors que les modèles Pro profiteraient d'un Sony IMX858 de 48 MP. Comme sur les iPhone, c'est sur la partie photo qu'on observe l'écart le plus important entre la version de base et les configurations Pro de la série.

Sur cette génération, Google aurait réussi à améliorer la stabilisation d'image. Android Headlines compare même la capture vidéo des Pixel 10 à ce que l'on pourrait obtenir en utilisant un gimbal. La manière dont le fabricant a obtenu ce résultat n'est pas connue. Mais connaissant la firme, on peut miser sur une fonction logicielle plutôt que matérielle. Les Pixel 10 feraient en outre de meilleurs gros plans, grâce à une approche hybride combinant le téléobjectif et l'ultra grand-angle. Le sujet de la photo sera plus détaillé, avec un effet de flou autour de lui pour ajouter une sensation de profondeur.

Au-delà des capteurs, la qualité photo et vidéo des Pixel 10 devrait connaître des améliorations grâce aux performances du Tensor G5 et d'une intégration encore plus poussée de l'IA.

Android 16 est déjà là

Les Pixel 10 seront livrés directement sous Android 16, la toute fraîche mise à jour de l'OS mobile de Google. Cette version apporte un nouveau design, le Material 3 Expressive, ainsi que bon nombre de fonctionnalités supplémentaires. L'IA et Gemini y sont bien entendus très présents. Google promet 7 ans de mises à jour d'Android et de patchs de sécurité sur ses appareils, ce qui en fait l'un des supports logiciels les plus sérieux de l'industrie des smartphones.