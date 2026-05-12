Android Show I/O 2026 : comment suivre en direct les nouvelles annonces d’Android 17

Aujourd'hui se tiendra l'Android Show I/O 2026, l'événement consacré aux prochaines nouveautés du système d'exploitation. Heure, annonces attendues et lien du stream, retrouvez dans cet article toutes les informations nécessaires pour suivre l'événement en direct.

Si vous aviez raté les annonces de l'année dernière, vous vous demandez peut-être quelle est donc cette étrange conférence annoncée par Google, baptisée Android Show I/O. Certes, la réponse se trouve dans le titre, mais il y a de quoi être légèrement confus lorsque l'on a été habitué aux traditionnelles Google I/O pendant plusieurs années. En vérité, il s'agit peu ou prou des mêmes événements.

The Android Show I/O va donc s'attarder uniquement sur les prochaines nouveautés à venir sur Android. Comprenez par là toutes les fonctionnalités (ou presque) à venir sur Android 17, la prochaine grosse mise à jour du système d'exploitation de Google. Comme d'habitude, il sera possible de suivre l'événement en direct via un stream diffusé sur YouTube. Voici toutes les informations dont vous aurez besoin.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE ANDROID SHOW I/O ?

Quand a lieu la conférence Android Show I/O : jeudi 12 mai 2026

: jeudi 12 mai 2026 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 h (heure française)

: à 19 h (heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus et via les différents articles que nous allons poster en continu.

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Que faut-il attendre de la conférence de Google ?

Sans surprise, la conférence servira à Google de support de présentation pour Android 17. Il faut se souvenir qu'à l'origine, les conférences I/O s'adressent avant tout aux développeurs, au même titre que la WWDC d'Apple, bien que depuis le grand public s'y intéresse aussi. Autrement dit, l'enjeu est surtout pour la firme de Mountain View d'amener des utilisateurs sur la toute première bêta d'Android 17, disponible depuis quelques jours.

Pour ce faire, nous devrions donc découvrir en exclusivité quelques nouveautés logicielles. Nous savons déjà que Google ne prévoit pas d'apporter la philosophie de design Liquid Glass, adoptée par Apple, sur les smartphones Android. Quelques fonctionnalités ont également pointé le bout de leur nez, comme la possibilité de remapper les touches lors d'une session de jeu, ou encore un affichage spécialement pensé pour les grands écrans, soit les tablettes et autres smartphones pliables.

Mais du reste, Android 17 se fait encore relativement discret. En dehors des options citées et d'un easter egg découvert il y a peu, nous ne savons pas encore grand-chose de la prochaine grande mise à jour de l'OS. Rien de bien étonnant à cela. C'est toujours vers le mois de mai, donc lors de la traditionnelle conférence I/O, que les vraies nouveautés se montrent aux yeux du monde. Nous devrions donc découvrir toutes les fonctionnalités principales apportées par Android 17 ce soir, lors de la keynote.

Suite à quoi, Google ne devrait pas tarder à lancer le programme de bêta pour le grand public. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la date de lancement, ainsi que de la liste des smartphones compatibles avec la bêta, pour que vous puissiez tester par vous-mêmes ces nouveautés. Attention toutefois, seuls les smartphones Pixel auront la primeur de l'accès à la bêta, comme le veut la tradition.