Android Show I/O 2026 : comment suivre en direct les nouvelles annonces d’Android 17

Aujourd'hui se tiendra l'Android Show I/O 2026, l'événement consacré aux prochaines nouveautés du système d'exploitation. Heure, annonces attendues et lien du stream, retrouvez dans cet article toutes les informations nécessaires pour suivre l'événement en direct.

android show 2026

Si vous aviez raté les annonces de l'année dernière, vous vous demandez peut-être quelle est donc cette étrange conférence annoncée par Google, baptisée Android Show I/O. Certes, la réponse se trouve dans le titre, mais il y a de quoi être légèrement confus lorsque l'on a été habitué aux traditionnelles Google I/O pendant plusieurs années. En vérité, il s'agit peu ou prou des mêmes événements.

The Android Show I/O va donc s'attarder uniquement sur les prochaines nouveautés à venir sur Android. Comprenez par là toutes les fonctionnalités (ou presque) à venir sur Android 17, la prochaine grosse mise à jour du système d'exploitation de Google. Comme d'habitude, il sera possible de suivre l'événement en direct via un stream diffusé sur YouTube. Voici toutes les informations dont vous aurez besoin.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA CONFÉRENCE ANDROID SHOW I/O ?

  • Quand a lieu la conférence Android Show I/O : jeudi 12 mai 2026
  • À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 h (heure française)
  • Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus et via les différents articles que nous allons poster en continu.

Sur le même sujet — Android 17 QPR1 fait ses grands débuts en bêta, voici les Pixel qui peuvent y goûter

Que faut-il attendre de la conférence de Google ?

Sans surprise, la conférence servira à Google de support de présentation pour Android 17. Il faut se souvenir qu'à l'origine, les conférences I/O s'adressent avant tout aux développeurs, au même titre que la WWDC d'Apple, bien que depuis le grand public s'y intéresse aussi. Autrement dit, l'enjeu est surtout pour la firme de Mountain View d'amener des utilisateurs sur la toute première bêta d'Android 17, disponible depuis quelques jours.

Pour ce faire, nous devrions donc découvrir en exclusivité quelques nouveautés logicielles. Nous savons déjà que Google ne prévoit pas d'apporter la philosophie de design Liquid Glass, adoptée par Apple, sur les smartphones Android. Quelques fonctionnalités ont également pointé le bout de leur nez, comme la possibilité de remapper les touches lors d'une session de jeu, ou encore un affichage spécialement pensé pour les grands écrans, soit les tablettes et autres smartphones pliables.

Mais du reste, Android 17 se fait encore relativement discret. En dehors des options citées et d'un easter egg découvert il y a peu, nous ne savons pas encore grand-chose de la prochaine grande mise à jour de l'OS. Rien de bien étonnant à cela. C'est toujours vers le mois de mai, donc lors de la traditionnelle conférence I/O, que les vraies nouveautés se montrent aux yeux du monde. Nous devrions donc découvrir toutes les fonctionnalités principales apportées par Android 17 ce soir, lors de la keynote.

Suite à quoi, Google ne devrait pas tarder à lancer le programme de bêta pour le grand public. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la date de lancement, ainsi que de la liste des smartphones compatibles avec la bêta, pour que vous puissiez tester par vous-mêmes ces nouveautés. Attention toutefois, seuls les smartphones Pixel auront la primeur de l'accès à la bêta, comme le veut la tradition.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La batterie de votre smartphone se vide trop vite quand vous prenez des photos ? Sony se penche sur le problème

Sony a annoncé un partenariat avec TSMC pour le développement de capteurs photo de nouvelle génération, qui ne videraient plus la batterie des smartphones. L’écran et la puce sont des…

Ecovacs Deebot Mini : le mini aspirateur robot chute à moins de 200 €, c’est un prix sacrifié !

Les aspirateurs robots sont de plus en plus présents. Ils sont un atout formidable pour se passer de la corvée du nettoyage des sols. Avec sa taille mini, son aspiration…

Silo (saison 3) : intrigue, casting, date de sortie, tout ce qu’il faut savoir sur la suite de la série Apple TV+

Après un final de deuxième saison qui a littéralement fait voler en éclats les frontières de l’univers souterrain, la série SF adaptée des romans de Hugh Howey s’apprête à lever…

Cette éruption solaire vient de couper les communications radio et pourrait offrir des aurores boréales

Le Soleil vient de lâcher une puissante éruption, accompagnée d’un nuage de plasma en route vers la Terre. Le choc pourrait survenir dès cette nuit. Des aurores boréales sont attendues…

Quelle est votre première chanson et votre artiste le plus écouté sur Spotify ? Voici comment le savoir

Pour célébrer ses 20 ans, Spotify lance un outil de type Wrapped, mais qui fait le bilan de votre présence sur la plateforme depuis vos débuts plutôt que de la…

Dreamina AI : la génération de vidéos ultra-réalistes est restreinte en France, voici pourquoi et comment la débloquer

ByteDance propose l’un des générateurs vidéo IA les plus impressionnants du moment, mais l’accès est volontairement bridé en France et dans l’UE. Voici comment en profiter plus confortablement pour en…

Free active l’option eSIM pour les Samsung Galaxy Watch, et c’est gratuit !

Les abonnés Free Mobile peuvent désormais accéder gratuitement à l’eSIM sur leur montre connectée Samsung Galaxy Watch. Les Google Pixel Watch seront bientôt prises en charge également. En décembre dernier,…

One UI 9 : la bêta est enfin ouverte au public, votre smartphone est-il éligible ?

Quelques heures après que la rumeur s’est diffusée dans le monde entier, Samsung a fini par lâcher le morceau : la première bêta publique de One UI 9 sera disponible…

JBL rend officielle la série JBL Live 4 : des écouteurs conçus pour une expérience complète et sur mesure encore plus fluide

JBL a officialisé sa nouvelle série d’écouteurs avec boîtier Smart Charging Case : la gamme JBL Live 4. Caractéristiques principales, prix, nouveautés… Voici ce qu’il faut retenir des trois modèles qui…

Les JBL Live 680NC et 780NC sont officiels : ces casques pensés pour le quotidien allient style, confort et qualité audio

JBL officialise sa nouvelle gamme de casques Live : les JBL Live 680NC et 780NC. La marque a fait évoluer plusieurs aspects afin de proposer des produits pensés pour le quotidien,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.