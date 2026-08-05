Android 17 : la dernière bêta fait buguer le micro et le son des Pixel

Plusieurs personnes ayant installé la bêta 1 d’Android 17 QPR2 racontent que depuis, leur Pixel a de gros problèmes de son et de micro. Les témoignages montrent que cela touche plusieurs parties du système.

Installer des versions bêta d’Android, c’est notamment l’occasion d’essayer en avant-première les nouveautés prévues par Google. En revanche, il faut accepter que la mise à jour n’est pas encore stable et que des bugs peuvent survenir. Une bêta sert d’ailleurs à ça : repérer les éventuels problèmes et les corriger avant de déployer la version stable. Voilà pourquoi nous conseillons de se lancer dans cette aventure avec un smartphone qui n’est pas celui que vous utilisez au quotidien, si vous le pouvez.

De cette manière, même un bug empêchant l’usage normal de l’appareil ne vous impactera pas. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la situation des internautes ayant voulu essayer la bêta 1 d’Android 17 QPR2. Une fois installée, les problèmes de micro, et plus généralement de son, se multiplient.

La première bêta d’Android 17 QPR2 dérègle le son des smartphones Pixel

Plusieurs témoignages sont publiés sur le réseau social Reddit. L’un d’eux explique que pour l’application Gboard, le micro est utilisé en permanence, le rendant paradoxalement inutilisable. Idem pour Gemini qui affiche “Gemini ne peut pas accéder au microphone pour le moment. Une autre application contrôle peut-être l’audio de l’appareil“. Redémarrer les applis ou le mobile ne change rien. Pour le moment, cela semble surtout affecter la famille des Pixel 10 de Google.

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Pour l’utilisateur Cartographer_Classic, c’est encore pire : “Les sonneries de notification ne fonctionnent pas […] . Le volume est faible alors que les curseurs indiquent qu’il est élevé. Lors de la lecture de musique, il arrive parfois qu’il n’y ait aucun son. Il faut redémarrer fréquemment l’appareil pour pouvoir parler correctement. Le son par Bluetooth ne fonctionne pas correctement. Il faut passer 2 à 3 appels avant que le son du téléphone ne fonctionne“. Depuis, la bêta 2 d’Android 17 QPR2 a été déployée, mais Google ne détaille pas les correctifs qu’elle apporte.