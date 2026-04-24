Android 16 cache le même easter egg qu’Android 17, voici comment l’activer

Android 17 est disponible en bêta. L'occasion de découvrir son easter egg, et même un deuxième. Ce dernier est aussi présent sur Android 16. Vous pouvez en profiter dès maintenant.

Android 17
Crédits : Google

C'est une habitude vieille de plusieurs années. Chaque version d'Android cache un “esater egg”, un petit secret que l'on peut trouver suite à une manipulation désormais bien connue. Rendez-vous dans l'application Paramètres du votre smartphone, puis dans À propos du téléphone et Version d'Android. Une fois le sous-menu ouvert, appuyez plusieurs fois sur Version d'Android pour déclencher l'affichage du logo du système d'exploitation mobile.

Lire aussi – Android 17 QPR1 fait ses grands débuts en bêta, voici les Pixel qui peuvent y goûter

Sur Android 17, vous devez résoudre un puzzle extrêmement simple pour le voir, mais le résultat est le même. Petite particularité pour celui-ci : il cache un mini-jeu. Afin de le déclencher, vous devez rester appuyé sur le logo jusqu'à ce qu'il se lance. Vous contrôlez alors une fusée et pouvez la diriger pour vous poser sur différents astres. Ou bien activer le pilote automatique et regarder le vaisseau se mouvoir dans l'espace. Sachez qu'à partir de là, un nouveau secret devient accessible sur votre mobile. Bonne nouvelle : Android 16 le possède aussi.

Comment trouver le second easter egg d'Android 17 sur Android 16

La première chose à faire est d'afficher le logo d'Android 16 puis le mini-jeu à l'aide des manipulations décrites précédemment. Une fois cela fait, il vous suffit de vous rendre dans Paramètres > Écran et commandes tactile > Économiseur d'écran. Vous remarquez alors la présence d'un nouveau venu appelé Landroid. C'est tout simplement le mini-jeu de la fusée, mais en écran de veille. Idéal pour les passionnés d'espace.

Easter Egg Android 17 sur Android 16
Crédits : captures d'écran Phonandroid

Comme nous l'avons dit, Google a visiblement choisi de réitérer l'expérience avec Android 17. Si vous avez installé la bêta du système sur un Pixel compatible, vous n'avez qu'à suivre les mêmes étapes pour débloquer l'écran de veille Landroid. Les plus attentifs d'entre-vous se rappelleront qu'il existait déjà sur Android 15. Il est cependant très facile de passer à côté, aussi beaucoup le découvriront maintenant. Espérons quand même qu'Android 18 proposera quelque chose de nouveau à ce niveau-là.


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