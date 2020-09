Amazon Prime Day : lancement des soldes le 13 octobre 2020

Amazon a reporté les Prime Day au mois d'octobre 2020. D'après une série de fuites, les soldes dédiées aux membres Prime débuteraient le mardi 13 octobre 2020 dans le monde entier. La firme américaine devrait rapidement annoncer officiellement la date de lancement de l'événement.

Souvenez-vous : en avril dernier, Amazon décidait de décaler les Prime Day, les jours de soldes réservés aux abonnés Prime, en raison de la pandémie de Covid-19. Pendant le confinement, Amazon était en effet contraint de ne livrer en priorité que les articles les plus essentiels. Attendu en juillet, une seconde édition des Prime Day était finalement décalée “à plus tard dans l'année”.

Amazon Prime Day : soldes prévues du 13 au 14 octobre 2020

Finalement, les Prime Day ont été reportés jusqu'au mois d'octobre 2020. D'après les informations collectées par nos confrères de The Verge, les soldes dédiées aux membres Prime débuteraient dès le mardi 13 octobre 2020. Le média affirme avoir pu consulter plusieurs mails internes échangés par des employés Amazon. Dans un courriel, la firme de Jeff Bezos prévient notamment ses salariés qu'aucune nouvelle demande de vacances ne sera acceptée entre le 13 et le 20 octobre. Sans surprise, Amazon a besoin de tous ses employés lors de cet événement commercial ultra lucratif.

Cette année, les Prime Day seraient donc organisés du 13 au 14 octobre 2020. Selon The Verge, Amazon annoncerait la date d'ouverture des soldes ce dimanche 27 septembre 2020. Contrairement à de précédentes rumeurs, les Prime Day auront lieu dans tous les pays du monde aux mêmes dates. Contacté par le média, un porte parole d'Amazon n'a pas infirmé l'information. “Restez à l'écoute pour plus de détails sur Prime Day” glisse le porte parole.

Pour profiter des soldes des Prime Day, il est nécessaire de vous abonner à Amazon Prime. En plus d'offres exclusives, cet abonnement à 5,99 euros par mois sans engagement offre l'accès au catalogue Amazon Prime Video, à Amazon Music avec les enceintes Echo, à Twitch Prime et promet la livraison gratuite et illimitée en un jour sur tous les produits vendus et expédiés par Amazon. Qu'attendez-vous des Prime Day cette année ? On attend votre avis dans les commentaires.