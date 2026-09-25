Les PC Surface de 2026 ne portent pas l’appellation Copilot+, contrairement aux modèles de 2024 et 2025. C’est un choix délibéré de Microsoft qui souhaite apparemment abandonner la marque.

2024. Microsoft annonce l’arrivée de PC Copilot+. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que l’entreprise veut mettre le paquet sur son assistant IA, c’est dans le nom. À l’époque, elle se soucie peu de savoir si les utilisateurs en veulent. L’idée est d’intégrer Copilot partout où c’est possible. Notamment dans la fonction Recall, présentée comme l’atout majeur des PC Copilot+. Problème : Recall n’est pas assez sécurisé au lancement et Microsoft doit repousser sa sortie.

Ça arrive, mais l’événement suffit à ternir la réputation des PC Copilot+ à peine nés. S’y ajoute l’agacement grandissant des utilisateurs qui en ont assez de cette IA envahissante. Microsoft a tenu bon en 2025, mais quand les nouveaux PC Surface sont présentés en 2026, il y a un absent notable : ils ne s’appellent plus Copilot+. Simple oubli ? Non, c’est visiblement une décision mûrement réfléchie.

Il n’y aura plus de PC estampillé « Copilot+ », Microsoft fait machine arrière

Brett Ostrum, vice-président de la division Surface, explique ainsi que « [les PC Surface de 2026] ne sont pas désignés comme des PC Copilot+. Ils répondent toutefois à toutes les exigences que nous avions précédemment établies pour définir les appareils Copilot+. Nous continuons de miser sur l’approche de l’IA en périphérie et sur la possibilité de proposer une solution hybride ». Un manière de dire que l’appellation n’a pas vraiment fonctionné et qu’il est temps de la laisser de côté.

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La décision est logique au fond. La firme de Redmond essaye de rendre la présence de son IA plus discrète, après un matraquage en règle ces dernières années. Elle ne disparaît pas pour autant, du moins pas complètement. Dans l’application Bloc-notes par exemple, les fonctionnalités IA ont simplement abandonné le nom de Copilot, mais elles sont toujours là. Certains diront que c’est faire en même temps un pas en avant et un pas en arrière. Difficile de leur donner tort dans ce genre de cas.

Source : Windows Central