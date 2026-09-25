Adieu les PC Copilot+ : Microsoft continue d’atténuer la présence de son IA… en apparence

Les PC Surface de 2026 ne portent pas l’appellation Copilot+, contrairement aux modèles de 2024 et 2025. C’est un choix délibéré de Microsoft qui souhaite apparemment abandonner la marque.

Windows 11 Microsoft IA Copilot

2024. Microsoft annonce l’arrivée de PC Copilot+. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre que l’entreprise veut mettre le paquet sur son assistant IA, c’est dans le nom. À l’époque, elle se soucie peu de savoir si les utilisateurs en veulent. L’idée est d’intégrer Copilot partout où c’est possible. Notamment dans la fonction Recall, présentée comme l’atout majeur des PC Copilot+. Problème : Recall n’est pas assez sécurisé au lancement et Microsoft doit repousser sa sortie.

Ça arrive, mais l’événement suffit à ternir la réputation des PC Copilot+ à peine nés. S’y ajoute l’agacement grandissant des utilisateurs qui en ont assez de cette IA envahissante. Microsoft a tenu bon en 2025, mais quand les nouveaux PC Surface sont présentés en 2026, il y a un absent notable : ils ne s’appellent plus Copilot+. Simple oubli ? Non, c’est visiblement une décision mûrement réfléchie.

Il n’y aura plus de PC estampillé « Copilot+ », Microsoft fait machine arrière

Brett Ostrum, vice-président de la division Surface, explique ainsi que « [les PC Surface de 2026] ne sont pas désignés comme des PC Copilot+. Ils répondent toutefois à toutes les exigences que nous avions précédemment établies pour définir les appareils Copilot+. Nous continuons de miser sur l’approche de l’IA en périphérie et sur la possibilité de proposer une solution hybride ». Un manière de dire que l’appellation n’a pas vraiment fonctionné et qu’il est temps de la laisser de côté.

Lire aussi – Windows 11 : Microsoft ne renonce toujours pas à l’IA et a trouvé un nouvel endroit où fourrer Copilot

La décision est logique au fond. La firme de Redmond essaye de rendre la présence de son IA plus discrète, après un matraquage en règle ces dernières années. Elle ne disparaît pas pour autant, du moins pas complètement. Dans l’application Bloc-notes par exemple, les fonctionnalités IA ont simplement abandonné le nom de Copilot, mais elles sont toujours là. Certains diront que c’est faire en même temps un pas en avant et un pas en arrière. Difficile de leur donner tort dans ce genre de cas.

Source : Windows Central


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’application Téléphone de Google ferait marche arrière sur ce choix qui agace ses utilisateurs

Depuis sa refonte visuelle, l’application Téléphone de Google oblige à passer par un menu caché pour joindre ses proches. Le code d’une version bêta annonce la fin de cette contrainte….

Approcher sa carte bancaire d’une manette PlayStation pour payer, Sony y pense

Sony a déposé un brevet détaillant comment les manettes PlayStation pourraient intégrer la technologie NFC. De quoi accélérer les paiements d’un jeu ou d’un DLC depuis sa console, entre autres…

Google Messages améliore enfin sa fonctionnalité de copie, fini le casse-tête

Après des mois de test, Google déploie enfin son nouveau système de copie dans Messages, qui permet de sélectionner uniquement une partie d’un texte. Jusqu’à maintenant, il fallait se contenter…

Cette fonction d’Android qui veillait sur vos trajets à pied vivrait ses derniers mois

Le Bien-être numérique d’Android regroupe depuis des années des outils destinés à limiter le temps passé sur smartphone. Google semble pourtant décidé à en retirer un, apparu en 2021 et…

Netflix se fait incendier pour avoir recréé la voix de cet acteur légendaire avec l’IA

Les critiques ne sont pas tendres avec le jeu de télé-réalité Le ticket d’or de Willy Wonka, signé Netflix. En cause notamment : la voix IA de Gene Wilder qui…

Vous possédez un smartphone Pixel ? Google pourrait bien vous offrir un an supplémentaire à son abonnement IA

C’est un geste d’une extrême générosité de la part de Google qu’ont découvert plusieurs utilisateurs de smartphone Pixel… ou simplement un glitch dans le système. En effet, ils sont plusieurs…

GrapheneOS : on connaît enfin l’identité du premier smartphone non-Pixel compatible avec la ROM custom Android

GrapheneOS était jusqu’à présent une exclusivité Pixel. Mais ce monopole va désormais prendre fin. Les développeurs de cette ROM custom Android axée sur la sécurité avaient annoncé leur partenariat avec…

Google Photos gagne un outil précieux pour cacher les informations sensibles de vos captures

Google Photos poursuit sa transformation à coups de fonctions dopées à l’intelligence artificielle. La firme de Mountain View vient d’annoncer cinq ajouts pour son application, dont plusieurs se déploient déjà…

Google Chrome va vous éviter des heures de scroll quand vous passez d’un appareil à un autre

Google Chrome vient de gagner une nouvelle fonctionnalité qui s’avère bien pratique lorsque l’on doit continuer sa navigation sur un autre appareil. Lorsque l’on envoie une page à son smartphone…

Gremlins 3 : un teaser avec Gizmo et une date de sortie repoussée

Warner Bros. nous gratifie d’une très courte vidéo de Gremlins 3, dans laquelle on peut apercevoir l’adorable Mogwai Gizmo. Et une date de sortie bien plus lointaine que celle prévue…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.