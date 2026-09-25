Google Photos gagne un outil précieux pour cacher les informations sensibles de vos captures

Google Photos poursuit sa transformation à coups de fonctions dopées à l’intelligence artificielle. La firme de Mountain View vient d’annoncer cinq ajouts pour son application, dont plusieurs se déploient déjà sur Android. Le dernier de la liste risque bien de devenir un réflexe avant chaque partage.

Les galeries photo des smartphones ne servent plus seulement à ranger des souvenirs. Depuis un an, l’intelligence artificielle y trie, retouche et génère à la place de l’utilisateur. Chez Google, la garde-robe numérique catalogue déjà les vêtements repérés sur les clichés. Pourtant, cette course aux automatismes laisse de côté un besoin très simple, celui de partager une image sans en dévoiler les détails personnels.

L’application évolue aussi par petites touches. Cet été, une option de personnalisation de l’onglet Collections est apparue dans le code. Google Photos vient cette fois d’officialiser cinq ajouts d’un coup, réservés pour la plupart aux mobiles Android. Le plus discret du lot répond justement au problème de confidentialité.

For a while now, I’ve relied on @GeminiApp and @antigravity agents across a wide range of use cases—spanning creativity, productivity, and analysis. But I’ve always dreamed of having a power agent to help me get the most out of my 143,206 photos and videos. And that day has come!… pic.twitter.com/WbnkYpattQ — shimrit ben-yair (@shimritby) September 3, 2026

Un stylo de censure arrive dans l’outil d’annotation de Google Photos

L’outil d’annotation de Google Photos change surtout de dimension, comme le détaille le blog officiel de la marque. Son stylo de censure permet désormais de flouter une information sensible avant l’envoi. Un numéro de carte bancaire, une adresse postale ou un nom affiché sur une capture d’écran disparaissent en quelques secondes, sans passer par une application tierce. Côté dessin, les curseurs d’épaisseur affinent les tracés. De nouvelles polices habillent aussi le texte ajouté. Le déploiement concerne les appareils Android partout dans le monde, sans surcoût.

Voici les cinq nouveautés annoncées pour l’application Google Photos :

Photos dans Gemini Spark, pour trier et partager ses clichés d’un simple message

Wardrobe, la garde-robe numérique et son essayage virtuel

Moods, des styles vintage inspirés du film 35 mm et des compacts des années 2000

Quinze nouveaux modèles Remix, du tapis rouge à la cabine photo

L’outil d’annotation revu, avec stylo de censure, curseurs d’épaisseur et polices inédites

Toutes ces fonctions ne débarquent pas au même rythme. Photos dans Gemini Spark reste réservé aux abonnés Google AI Pro et Ultra outre-Atlantique, tandis que la garde-robe se limite aux États-Unis, à l’Inde et au Brésil. Moods arrive partout sur Android, et les modèles Remix visent quelques pays, uniquement pour les majeurs. En France, il faudra donc surveiller les mises à jour au compte-gouttes, en attendant que ce petit stylo devienne un réflexe avant chaque envoi.