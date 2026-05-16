Windows 11 : un bug bloque complètement certains PC, Microsoft réagit dans l’urgence

Certains utilisateurs de Windows 11 se sont retrouvés dans l’incapacité d’accéder à leurs PC à cause d’un bug affectant BitLocker. Microsoft affirme avoir résolu ce problème sur Windows 11, mais pas Windows 10.

Microsoft n’en finit plus de mettre à jour son dernier système d’exploitation. L’entreprise a par exemple déployé deux petites mises à jour qui vont vous simplifier la vie sous Windows 11. Une autre mise à jour corrige deux bugs particulièrement insupportables. Mais parfois, les mises à jour de Microsoft peuvent causer des problèmes, et non des moindres.

C’est en tout cas l’amer constat qu’ont pu faire certains utilisateurs de Windows. En effet, la mise à jour de sécurité d’avril 2026, baptisée KB5083769, a posé un sérieux problème. Celle-ci était accompagnée d’un bug touchant BitLocker. Ainsi, les PC concernés démarraient directement sur l’écran de récupération BitLocker. Les utilisateurs se retrouvaient alors littéralement coincés hors de leurs machines. Rien que ça.

BitLocker : les problèmes s’enchaînent sur Windows 11

Face à la polémique, le géant de l’informatique n’a pas tardé à reconnaître les faits. « Cette mise à jour corrige un problème où certains appareils pouvaient entrer dans le mode de récupération BitLocker après une mise à jour des fichiers de démarrage sur des systèmes utilisant certains paramètres de validation du Trusted Platform Module (TPM), notamment des configurations invalides de PCR7 (Platform Configuration Register 7). », admet Microsoft. « Ce problème peut survenir après l’installation de la mise à jour de sécurité d’avril 2026 (KB5083769). »

Et, une fois n’est pas coutume, Microsoft se dépêche de réparer les pots cassés. L’entreprise affirme avoir déployé un correctif sur la version 25H2 de Windows 11, ce qui est une bonne nouvelle. Du moins pour certains. En effet, les utilisateurs de Windows 10 et Windows Server devront encore patienter…

Pour rappel, BitLocker est une fonctionnalité de sécurité qui protège les données des utilisateurs de Windows 11 en chiffrant les disques. Mais celle-ci n’est pas infaillible, loin de là. C’est en tout cas ce qu’a pu constater le chercheur en sécurité Chaotic Eclipse, qui a décelé une faille dans BitLocker. Cet exploit, baptisé YellowKey, permet de contourner le système de chiffrement censé protéger les données des utilisateurs.

Plus généralement, BitLocker fait bugger Windows 10 et Windows 11, Microsoft le confirme. Bonne nouvelle toutefois, nous vous proposons trois techniques pour vous protéger des mises à jour ratées de Windows 11.

Source : Microsoft