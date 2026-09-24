Microsoft met à jour ses Surface Pro et Laptop : jusqu’à 95 % de performances IA en plus, merci le Snapdragon X2 Plus

Moins d’un an après l’arrivée des puces ARM sur la gamme grand public, Microsoft remet le couvert. Les nouvelles déclinaisons 12 pouces de la Surface Pro et 13 pouces du Surface Laptop adoptent le Snapdragon X2 Plus de Qualcomm, promettant un bond graphique impressionnant et des capacités IA dédoublées, le tout dans un design fanless sans concession sur l’autonomie.

Microsoft renouvelle ses Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces avec le Snapdragon X2 Plus de Qualcomm. Ces nouvelles éditions conservent leur conception sans ventilateur et misent sur davantage de puissance, des écrans plus lumineux et une place croissante accordée à l’intelligence artificielle.

Qualcomm muscle les petites Surface

Selon Microsoft, cette nouvelle génération offre jusqu’à 17 % de performances supplémentaires dans les applications Office, plus de 60 % de gains graphiques et jusqu’à 95 % d’accélération pour l’inférence IA sur le NPU, par rapport aux premiers modèles équipés du Snapdragon X Plus.

Sur la Surface Pro, le X2 Plus embarque six cœurs et un NPU Hexagon de 80 TOPS, dédié aux calculs d’intelligence artificielle. Cette capacité doit permettre d’exécuter davantage de traitements directement sur l’appareil. Selon les fonctions, Microsoft conserve toutefois une approche mêlant calcul local et services dans le cloud.

Deux formats pour travailler en mobilité

La Surface Pro garde son format de tablette à clavier détachable, avec un poids de 690 grammes pour 7,8 mm d’épaisseur. Son écran tactile de 12 pouces affiche une définition de 2 196 × 1 464 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 90 Hz. Elle propose 16 ou 24 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage UFS. Le clavier et le stylet restent vendus séparément.

Le Surface Laptop 13 pouces de son côté privilégie une utilisation plus classique, avec un clavier rétroéclairé et un écran tactile au format 3:2. Les deux machines atteignent désormais 500 nits, soit une luminosité annoncée en hausse de 25 %.

Côté autonomie, Microsoft évoque jusqu’à 22,5 heures de lecture vidéo locale pour le Laptop, contre 15,5 heures pour la Pro. Cette dernière est également donnée pour 13 heures de navigation web.

Un stylet accompagné par Copilot

La Surface Pro accueille Microsoft Ink Canvas, une application permettant de dessiner, d’annoter et d’utiliser Copilot pour générer des images ou résumer du texte. Ses fonctions d’IA nécessitent toutefois un abonnement Microsoft 365 éligible et sont soumises à des limites d’utilisation.

Les deux modèles arriveront le 13 octobre sur certains marchés, à partir de 1 149,99 dollars pour la Surface Pro et de 1 199 dollars pour le Surface Laptop. À ce jour, les prix pour le marché français ne nous ont pas été encore communiqués.