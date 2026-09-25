Vous possédez un smartphone Pixel ? Google pourrait bien vous offrir un an supplémentaire à son abonnement IA

C’est un geste d’une extrême générosité de la part de Google qu’ont découvert plusieurs utilisateurs de smartphone Pixel… ou simplement un glitch dans le système. En effet, ils sont plusieurs à prétendre bénéficier d’une deuxième année gratuite d’abonnement à Google AI Pro, alors qu’ils n’étaient censés profiter que d’une seule.

Dans sa longue entreprise d’enterrer ChatGPT et ses équivalents, Google multiplie les cadeaux envers ses utilisateurs (et potentiels utilisateurs). Gemini donne déjà accès à un paquet beaucoup plus large de tokens gratuits que ses concurrents, en plus de proposer des formules payantes généralement plus avantageuses. Mais ce n’est pas tout. Si vous avez acheté un Pixel 10 Pro à sa sortie l’année dernière, vous avez également bénéficié d’un an d’accès gratuit à Google AI Pro.

Une offre qui arrive naturellement à sa fin pour les utilisateurs qui ont pu en profiter. Du moins, en théorie, car il semblerait que Google se soit laissé aller à un élan de générosité. Sur Reddit, ils sont ainsi plusieurs à prétendre avoir eu droit à une deuxième année gratuite de Google AI Pro.

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Google offre-t-il vraiment un an gratuit supplémentaire à son abonnement IA ?

“Je viens de terminer la période d’essai de 12 mois fourni avec mon téléphone, mais en parcourant l’application Mon Pixel la semaine dernière, j’ai vu une offre proposant exactement la même période d’essai. J’ai suivi les étapes pour m’inscrire et, à ma grande surprise, cela m’a permis de bénéficier d’une nouvelle année gratuite de 5 To avec le forfait G1 ! “, écrit ainsi l’un d’eux, qui appelle les autres utilisateurs à “agir dès maintenant avant qu’ils ne réparent ça”.

En effet, tout porte à croire qu’il s’agit ici plus d’un imprévu que d’un véritable cadeau de la part de Google, qui ne devrait donc pas tarder à rectifier le tir en annulant l’offre. Reste à savoir si ceux qui ont déjà pu souscrire à cette deuxième année gratuite pourront garder leurs avantages. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre dans l’application Mon Pixel ou Google One pour vérifier si vous êtes éligible ou non.