Microsoft Teams : désactiver facilement Copilot à la carte pendant vos réunions, ce sera très bientôt possible

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer Teams, son logiciel de visioconférence. Plusieurs nouveautés pour gagner en efficacité sont prévues, mais celle qui devrait vous séduire le plus est un bouton inédit : il permet de désactiver tout ou partie des fonctions IA lors des réunions.

Microsoft Teams retiré de Microsoft 365 en Europe
Crédits : @monticello / 123RF

Il faut croire que Microsoft aime la valse : la firme de Redmond, malgré les critiques, a poussé Copilot partout où il était possible au sein de Windows 11 pendant des mois. Puis, l’on aurait pu croire qu’elle avait enfin écouté les doléances des utilisateurs puisqu’elle a fait un pas de côté en le camouflantavant de finalement réimposer l’installation forcée de son IA.

Et cela semble reparti pour un tour, cette fois-ci avec Teams. Après avoir intégré l’IA au sein de son logiciel de visioconférence et fait face au mécontentement des utilisateurs, Microsoft s’apprête à ajouter un nouveau bouton permettant de désactiver (ou d’activer) au cours même d’une réunion tout ou partie des fonctions IA.

Un contrôle à la carte de l’IA dans Teams

Teams profite – ou vous fait subir, c’est selon – de plusieurs outils d’IA : Copilot, Facilitator ou encore le Récapitulatif intelligent. Selon la nature de la réunion, ils peuvent s’avérer utiles, mais vous pouvez également y être totalement hermétique – notamment pour des questions de confidentialité.

C’est pour cela que l’arrivée d’un fonction inédite offrant davantage de contrôle aux organisateurs et aux présentateurs disposant d’une licence sur ces fonctions est une excellente nouvelle. Baptisée Meeting AI, elle prendra la forme d’un bouton de bascule permettant de désactiver à la carte un ou plusieurs des outils d’IA cités ci-dessus « pendant les réunions en direct ».

Meeting-AI-control-in-Microsoft-Teams
Crédits : Microsoft

Selon Windows Latest, son déploiement est actuellement en cours sur les différents systèmes d’exploitation, que ce soit Windows, macOS ou encore sur les versions web et mobile. Aussi, son application n’est pas rétroactive : la désactivation d’une ou des fonctions IA de Teams n’affectera pas vos précédentes réunions. Il existe toutefois une restriction : l’utilisation de la transcription est profondément imbriquée avec celle de Meeting AI et inversement.

Meeting AI est donc une fonction bienvenue, surtout lorsque l’on sait que Microsoft teste actuellement Facilitator – évoquée plus haut –, une fonction IA qui vous observe en permanence. Le géant de Redmond tend également à simplifier les commandes des réunions, afin de réduire les clics accidentels, mais il expérimente également un mode Efficacité pour les PC d’entrée de gamme.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’iPhone Air 2 sera bien plus intéressant que le premier modèle, cette fuite nous dit tout

L’iPhone Air 2 est bien en développement chez Apple, et il va intégrer des améliorations qui en feront une bien meilleure option que l’iPhone Air premier du nom. En septembre…

Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : prix, sortie, nouveautés, toutes les infos sur les nouveaux smartphones pliables

Samsung lance les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ses derniers smartphones pliables. Cette génération est marquée par l’apparition d’un tout nouveau modèle, disposant d’un design inédit, afin…

Nintendo va arrêter de vendre les Switch 1, Switch OLED et Switch Lite en Europe

Nintendo annonce la fin des ventes de Switch 1, Switch OLED et Switch Lite en Europe pour début 2027. Les joueurs devront se rabattre sur l’occasion ou opter pour la…

La Nouvelle ID.3 Neo est disponible, quelles nouveautés pour la compacte 100 % électrique de Volkswagen ?

Volkswagen a lancé sa Nouvelle ID.3 Neo. La voiture compacte 100 % électrique bénéficie de bien des améliorations par rapport au dernier modèle, on fait le tour des nouveautés. Quand…

La Galaxy Tab A11+ tombe sous les 175 € : une tablette Samsung abordable et bien équipée

La Galaxy Tab A11+ devient bien plus accessible chez E.Leclerc. La tablette Samsung, avec 128 Go de stockage passe à 174 € au lieu de 279 €. De quoi économiser…

Odyssey G5 27 pouces : l’excellent écran gaming de Samsung passe à prix cassé jusqu’à ce soir seulement !

Quand on investit dans une config de PC gaming, on se retrouve très vite à devoir dépenser des sommes folles pour obtenir exactement ce que l’on souhaite. Heureusement, il est…

Plier et déplier le Galaxy Z Fold 8 n’aura jamais été aussi agréable sur un smartphone Samsung

Samsung inaugure une nouvelle technologie de charnière pour ses Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra. L’expérience de pliage et de dépliage des smartphones ne devrait en…

Fausse alerte ! La ligne rouge de la mort de la Steam Machine n’est finalement pas fatale

On imagine aisément le soulagement de l’utilisateur ayant révélé le problème de la ligne rouge de la mort de la Steam Machine lorsque celui-ci est finalement parvenu à la relancer…

Cette vidéo montre le rover que la NASA prépare pour explorer les terrains les plus extrêmes

L’exploration robotique franchit une étape peu commune. La NASA vient de tester un engin capable de dompter les pentes les plus raides. Son périple dans le désert californien laisse entrevoir…

Samsung confirme l’arrivée imminente d’une nouvelle bêta One UI 9 pour les Galaxy S26

Le programme de test de One UI 9 avance à vive allure. Samsung vient de lâcher son calendrier pour les tout prochains jours. Les Galaxy S26 s’apprêtent à goûter une…