Microsoft Teams : désactiver facilement Copilot à la carte pendant vos réunions, ce sera très bientôt possible

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer Teams, son logiciel de visioconférence. Plusieurs nouveautés pour gagner en efficacité sont prévues, mais celle qui devrait vous séduire le plus est un bouton inédit : il permet de désactiver tout ou partie des fonctions IA lors des réunions.

Il faut croire que Microsoft aime la valse : la firme de Redmond, malgré les critiques, a poussé Copilot partout où il était possible au sein de Windows 11 pendant des mois. Puis, l’on aurait pu croire qu’elle avait enfin écouté les doléances des utilisateurs puisqu’elle a fait un pas de côté en le camouflant… avant de finalement réimposer l’installation forcée de son IA.

Et cela semble reparti pour un tour, cette fois-ci avec Teams. Après avoir intégré l’IA au sein de son logiciel de visioconférence et fait face au mécontentement des utilisateurs, Microsoft s’apprête à ajouter un nouveau bouton permettant de désactiver (ou d’activer) au cours même d’une réunion tout ou partie des fonctions IA.

Un contrôle à la carte de l’IA dans Teams

Teams profite – ou vous fait subir, c’est selon – de plusieurs outils d’IA : Copilot, Facilitator ou encore le Récapitulatif intelligent. Selon la nature de la réunion, ils peuvent s’avérer utiles, mais vous pouvez également y être totalement hermétique – notamment pour des questions de confidentialité.

C’est pour cela que l’arrivée d’un fonction inédite offrant davantage de contrôle aux organisateurs et aux présentateurs disposant d’une licence sur ces fonctions est une excellente nouvelle. Baptisée Meeting AI, elle prendra la forme d’un bouton de bascule permettant de désactiver à la carte un ou plusieurs des outils d’IA cités ci-dessus « pendant les réunions en direct ».

Selon Windows Latest, son déploiement est actuellement en cours sur les différents systèmes d’exploitation, que ce soit Windows, macOS ou encore sur les versions web et mobile. Aussi, son application n’est pas rétroactive : la désactivation d’une ou des fonctions IA de Teams n’affectera pas vos précédentes réunions. Il existe toutefois une restriction : l’utilisation de la transcription est profondément imbriquée avec celle de Meeting AI et inversement.

Meeting AI est donc une fonction bienvenue, surtout lorsque l’on sait que Microsoft teste actuellement Facilitator – évoquée plus haut –, une fonction IA qui vous observe en permanence. Le géant de Redmond tend également à simplifier les commandes des réunions, afin de réduire les clics accidentels, mais il expérimente également un mode Efficacité pour les PC d’entrée de gamme.