Cette fonction d’Android qui veillait sur vos trajets à pied vivrait ses derniers mois

Le Bien-être numérique d’Android regroupe depuis des années des outils destinés à limiter le temps passé sur smartphone. Google semble pourtant décidé à en retirer un, apparu en 2021 et resté très discret depuis. Des lignes de code repérées dans la dernière version bêta ne laissent guère de place au doute.

Marcher en gardant les yeux sur son écran reste un réflexe partagé par des millions de piétons. Depuis plusieurs années, les éditeurs de systèmes mobiles en ont fait un terrain d’expérimentation, entre rappels, minuteurs et coupures automatiques. Chez Google, Pause Point intercale un écran de pause avant les applications les plus chronophages. Toutes ces idées ne survivent pourtant pas au temps.

Chez Google, cette suite d’outils avance par petites retouches. En septembre, le Pixel Drop a encore enrichi la panoplie sur les smartphones compatibles. Sa dernière bêta introduit cette fois un message d’un tout autre genre. Il annonce la disparition prochaine d’un outil maison, et sa formulation laisse peu de place à l’interprétation.

Google retirerait la détection des déplacements à pied du Bien-être numérique

Android Authority a passé au crible la version bêta 1.48 du Bien-être numérique, où il a repéré plusieurs lignes de code inédites. Elles annoncent la fin de Heads up, une fonction arrivée en 2021 sur les Google Pixel. Tout tenait en peu de choses. Un smartphone repérait les déplacements à pied et affichait un rappel après un certain temps passé les yeux baissés, du type Regardez devant vous ou Attention où vous marchez. La détection de la marche va bientôt disparaître, précise ce texte.

Google n’a fourni aucune explication sur ce retrait. Facultative, la fonction tournait directement sur l’appareil, sans passer par les serveurs de la firme de Mountain View. Un usage probablement confidentiel expliquerait ce choix, sans que rien ne vienne le confirmer, et aucun coût technique évident ne justifiait de toute façon de retirer un outil tournant en local sur le téléphone. Depuis plusieurs années, le bien-être numérique traîne surtout une réputation de chantier abandonné.

Rien ne bouge pour l’instant sur les smartphones du grand public. Ces lignes de code se limitent au canal bêta, et la fonction Heads up répond toujours à l’appel sur les mobiles Android du monde entier. Son retrait pourrait intervenir dans les prochains mois, au fil des mises à jour de l’application. Les piétons distraits devront alors compter sur leur seule vigilance pour éviter le poteau.