Microsoft repousse Windows Recall et annonce des améliorations de sécurité pour son futur déploiement

Microsoft reporte une nouvelle fois le lancement de Windows Recall, sa fonctionnalité de capture intelligente pour Windows 11. Après des inquiétudes persistantes sur sa confidentialité, l’entreprise décide de prendre plus de temps pour assurer la sécurité de cet outil avant son déploiement.

L’intelligence artificielle s’intègre de plus en plus dans les outils du quotidien pour simplifier les tâches. Les utilisateurs peuvent désormais retoucher leurs photos avec les outils de Google gratuitement, ou utiliser ChatGPT pour obtenir une aide instantanée sur divers sujets. Pourtant, certaines innovations suscitent des préoccupations, notamment en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données personnelles.

Microsoft, avec sa fonctionnalité Windows Recall pour Windows 11, souhaite offrir un outil de capture d’écran intelligent capable de sauvegarder et d’organiser les informations visibles sur l’écran. Ce projet, initialement prévu pour juin, a déjà été repoussé plusieurs fois en raison des inquiétudes liées aux risques de sécurité pour les utilisateurs. La nouvelle date de lancement est désormais fixée à décembre, où il sera accessible en version test pour les utilisateurs du programme Windows Insiders équipés de PC Copilot+.

Microsoft renforce la sécurité de Windows Recall face aux critiques concernant sa confidentialité

Windows Recall est conçu pour capturer régulièrement des images des fenêtres actives sur l’écran et les analyser localement grâce à un modèle d’IA. Ces captures sont stockées sur l’appareil pour permettre des recherches en langage naturel. Toutefois, l'outil a suscité des critiques : certains utilisateurs et experts craignent des fuites potentielles de données sensibles, voire des abus de cette technologie. En réponse, Microsoft a introduit un système d’activation volontaire qui nécessite la validation par Windows Hello pour que les utilisateurs puissent activer la fonctionnalité en toute sécurité.

En renforçant les paramètres de confidentialité, Microsoft permet désormais aux utilisateurs de personnaliser davantage Recall, par exemple en filtrant certaines applications ou sessions privées pour éviter que des informations sensibles ne soient capturées. L’entreprise a également intégré des mesures de sécurité anti-intrusion et des protections contre les abus, telles qu’un chiffrement renforcé des données et des limites de capture pour éviter les accès non autorisés. La société persiste ainsi dans le développement de ce fonction, convaincue que ces améliorations garantiront une expérience sécurisée et digne de confiance lors de son futur déploiement en décembre.

