Microsoft annonce un événement le 7 octobre 2026, mais pour présenter quoi ?

Microsoft vous demande de bloquer la date du 7 octobre 2026. La firme tiendra une conférence où l’on attend plusieurs annonces. Lesquelles ? On fait le point sur les plus probables.

Le PC Surface Laptop Ultra
Le PC Surface Laptop Ultra

« Save the date », comme disent nos amis anglo-saxons. Microsoft vient de dévoiler la tenue d’un événement le 7 octobre 2026 à San Francisco. La liste de quelques personnes attendues a déjà été dévoilée.

On pourra donc compter sur la présence du PDG de Microsoft, Satya Nadella, du vice-président exécutif chargé de Windows et des appareils, Pavan Davuluri, et du PDG de Nvidia, Jensen Huang. Des invités somme toute logique puisque la conférence portera sur « les dernières innovations concernant Windows, Nvidia RTX Spark, Surface et l’écosystème PC dans son ensemble ».

À partir de là, on peut émettre quelques hypothèses sur ce qui sera présenté. N’oublions pas qu’en juin dernier, Microsoft annonçait le PC portable Surface Ultra équipé de la nouvelle puce Nvidia RTX Spark. Dédié à l’intelligence artificielle, ce composant promet de faire tourner les modèles IA les plus exigeants directement sur l’ordinateur, sans avoir recours à des serveurs distants.

Que pourrait-on voir lors de l’événement Microsoft du 7 octobre 2026 ?

Dans la mesure où Microsoft n’a pas donné de détail sur le prix et la disponibilité du PC portable Surface Ultra en juin, on imagine sans peine que la conférence sera l’occasion de nous éclairer sur ce point. Pour rappel, Nvidia a déjà dit que les premiers ordinateurs Windows équipés de la puce RTX Spark sortiront à partir du mois d’octobre 2026. La firme de Redmond devrait également préciser combien coûtera la Surface RTX Spark Dev Box, un mini-PC conçu, là-aussi, pour faire tourner des modèles d’IA gourmands en local.

Lire aussi – Microsoft lance ses Surface Pro 12 et Surface Laptop 8 : les performances en hausse, les prix aussi

L’appareil est également capable gérer leur entraînement pour les rendre plus performants. Vous l’aurez compris : sauf surprise, la conférence de Microsoft tournera exclusivement autour de l’intelligence artificielle à travers des PC spécialement développés pour ça. Si ce n’est pas votre tasse de thé, inutile de marquer la date du 7 octobre d’une croix rouge sur votre calendrier.

Source : Engadget


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le DJI Neo 2 passe à 177 € : drone seul, Fly More Combo, c’est vous qui choisissez

Le DJI Neo 2 est en promotion avec plusieurs options au choix. Le drone est disponible à partir de 177 € au lieu de 239 €, avec la possibilité d’opter…

Steam Frame : on connaît le prix du casque VR de Valve et ça pique fort

Valve a finalement révélé le prix de son Steam Frame, en profitant de l’ouverture de ses précommandes. On craignait que le casque subirait le même traitement que la Steam Machine…

Samsung s’apprêterait à lancer des écouteurs très différents des Galaxy Buds que vous connaissez

Samsung décline ses écouteurs sans fil sous de nombreuses formes depuis plusieurs années. Les Galaxy Buds On, attendus depuis des mois, viennent de passer une étape clé avant leur commercialisation….

Samsung : l’application Galerie va avoir droit à un changement de taille qui va transformer la gestion de vos photos

Que ceux qui regrettent la fin de la synchronisation de la Galerie de Samsung avec OneDrive se rassurent : le constructeur a trouvé un remplaçant. Et pas n’importe lequel, puisque…

Pulse et Pulse Edge : Sony dévoile deux nouveaux casques audio pour la PlayStation 5

Sony révèle deux nouveaux accessoires pour ses consoles PlayStation 5. Que proposent les casques sans fil Pulse et Pulse Edge ? Quelles sont les différences entre les deux modèles ?…

Ninja Foodi Flex de 10,4 L : avec cette belle chute de prix, le airfryer XXL avec séparateur amovible devient enfin accessible

Normalement en vente à 269,99 €, le airfryer 7-en-1 Ninja Foodi Flex est actuellement à prix cassé. Il est affiché à 179,99 €, et avec le code PASN10, il chute…

Le Samsung Galaxy S27 pourrait ne pas avoir la même RAM selon le modèle, la faute à une facture trop salée

La flambée du prix de la mémoire vive pèse sur tous les fabricants de smartphones. Samsung testerait actuellement une nouvelle RAM pour ses Galaxy S27, sans parvenir à trouver un…

YouTube a corrigé le bug qui empêchait de se connecter sur TV et consoles, hourra

Ces derniers jours, et particulièrement depuis hier, plusieurs utilisateurs YouTube se sont plaints d’un bug bien agaçant. Il leur était impossible de se connecter sur leur smart TV ou sur…

La Poco Pad M1 perd 46 % de son prix : cette tablette performante est à moins de 190 €

La POCO Pad M1 voit son prix chuter de près de moitié grâce à cette offre AliExpress. Lancée à 349 €, la tablette de 12,1 pouces revient à seulement 188,09…

Pixel : la détection des arnaques par message arrive enfin en France

Le Pixel Drop de septembre 2026 est l’occasion d’étendre la protection contre les arnaques par messages à de nouveaux pays, dont la France. Profitons-en pour rappeler comment elle fonctionne. Des…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.