Microsoft vous demande de bloquer la date du 7 octobre 2026. La firme tiendra une conférence où l’on attend plusieurs annonces. Lesquelles ? On fait le point sur les plus probables.

« Save the date », comme disent nos amis anglo-saxons. Microsoft vient de dévoiler la tenue d’un événement le 7 octobre 2026 à San Francisco. La liste de quelques personnes attendues a déjà été dévoilée.

On pourra donc compter sur la présence du PDG de Microsoft, Satya Nadella, du vice-président exécutif chargé de Windows et des appareils, Pavan Davuluri, et du PDG de Nvidia, Jensen Huang. Des invités somme toute logique puisque la conférence portera sur « les dernières innovations concernant Windows, Nvidia RTX Spark, Surface et l’écosystème PC dans son ensemble ».

À partir de là, on peut émettre quelques hypothèses sur ce qui sera présenté. N’oublions pas qu’en juin dernier, Microsoft annonçait le PC portable Surface Ultra équipé de la nouvelle puce Nvidia RTX Spark. Dédié à l’intelligence artificielle, ce composant promet de faire tourner les modèles IA les plus exigeants directement sur l’ordinateur, sans avoir recours à des serveurs distants.

Que pourrait-on voir lors de l’événement Microsoft du 7 octobre 2026 ?

Dans la mesure où Microsoft n’a pas donné de détail sur le prix et la disponibilité du PC portable Surface Ultra en juin, on imagine sans peine que la conférence sera l’occasion de nous éclairer sur ce point. Pour rappel, Nvidia a déjà dit que les premiers ordinateurs Windows équipés de la puce RTX Spark sortiront à partir du mois d’octobre 2026. La firme de Redmond devrait également préciser combien coûtera la Surface RTX Spark Dev Box, un mini-PC conçu, là-aussi, pour faire tourner des modèles d’IA gourmands en local.

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L’appareil est également capable gérer leur entraînement pour les rendre plus performants. Vous l’aurez compris : sauf surprise, la conférence de Microsoft tournera exclusivement autour de l’intelligence artificielle à travers des PC spécialement développés pour ça. Si ce n’est pas votre tasse de thé, inutile de marquer la date du 7 octobre d’une croix rouge sur votre calendrier.

Source : Engadget