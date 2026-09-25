Google Messages améliore enfin sa fonctionnalité de copie, fini le casse-tête

Après des mois de test, Google déploie enfin son nouveau système de copie dans Messages, qui permet de sélectionner uniquement une partie d’un texte. Jusqu’à maintenant, il fallait se contenter de copier le message en entier.

Messages est sûrement l’application de Google qui reçoit le plus régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Dernièrement, la messagerie est devenue beaucoup plus pratique à utiliser en ajoutant des options de personnalisation à certains menus et en rendant certains boutons plus accessibles. Mais comme toute application, Messages souffre de quelques lacunes. Dans son cas, on peut notamment citer la fonctionnalité de copie qui n’est pas des plus agréables à utiliser.

En effet, depuis ses débuts, il est uniquement possible de copier un message en entier, en restant le doigt appuyé sur celui-ci. Si seulement une partie nous intéresse, nous n’avons pas d’autre choix que de copier ledit message puis de supprimer manuellement l’excédent. Une sacrée perte de temps, d’autant qu’Android permet depuis un moment maintenant de ne sélectionner qu’une partie d’un texte. En janvier dernier, Google a ainsi commencé à tester la possibilité de ne copier qu’une partie d’un message.

Google Messages permet enfin de ne copier que la partie qui vous intéresse

Mais depuis, la firme de Mountain View n’a donné aucune nouvelle de la fonctionnalité, nous laissant craindre son abandon pur et simple. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas. Comme l’ont repéré nos confrères de 9To5Google, la fonctionnalité de copie avancée arrive enfin en version stable auprès des utilisateurs. Désormais, lorsque vous restez appuyé sur un message, un sélecteur apparaît à l’écran, vous permettant d’isoler la partie de votre choix.

Sur le même sujet — Google Messages s’apprête à faire peau neuve et à introduire une expérience de recherche repensée

Le fonctionnement ne devrait pas vous dépayser, puisqu’il est parfaitement identique à n’importe quel sélecteur que vous avez déjà aperçu ailleurs sur votre smartphone. Cette nouveauté sera accompagné de quelques autres petits ajustements, notamment l’arrière-plan qui devient flou lorsqu’un menu s’affiche à l’écran. La mise à jour devrait déjà être disponible sur votre smartphone. Si ce n’est pas le cas, un simple redémarrage (ou un peu de patience) devrait faire l’affaire.


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