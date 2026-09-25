GrapheneOS : on connaît enfin l’identité du premier smartphone non-Pixel compatible avec la ROM custom Android

GrapheneOS était jusqu’à présent une exclusivité Pixel. Mais ce monopole va désormais prendre fin. Les développeurs de cette ROM custom Android axée sur la sécurité avaient annoncé leur partenariat avec Motorola, mais on ignorait encore quel serait le premier smartphone non-Pixel à inaugurer cette nouvelle interopérabilité. Le voile sur son identité vient d’être levé.

La grande époque où les versions modifiées d’Android, surtout appelées ROM custom, étaient légion n’est plus. Mais il reste tout de même d’irréductibles survivantes. L’une des plus connues est probablement LineageOS, phénix de CyanogenMod. Mais il en existe une autre : GrapheneOS, qui met l’accent sur la sécurité – vous en avez peut-être entendu parler parce qu’elle a valu à un voyageur d’être poursuivi par les États-Unis.

Si cette dernière est moins populaire que LineageOS, c’est pour une raison bien précise : elle est une exclusivité des Pixel, les smartphones estampillés Google étant les seuls à répondre aux critères de sécurité définis par ses développeurs. Toutefois, comme nous vous l’annoncions précédemment, ce monopole s’apprête à prendre fin. Et on connaît enfin l’identité du premier modèle non-Pixel compatible avec GrapheneOS.

Voici le premier smartphone non-Pixel compatible avec GrapheneOS

Si l’on vous dit qu’il s’agit d’un Motorola, vous ne serez probablement pas surpris puisque le partenariat entre la marque et GrapheneOS a déjà été annoncé. Les développeurs de la ROM custom avaient précisé se concentrer sur « un appareil classique, non pliable » de Motorola. Nous avons désormais son nom.

C’est sur X (ex-Twitter) que le compte officiel de GrapheneOS l’a révélé en répondant à la question d’un utilisateur : « Oui, ce sera le premier téléphone pris en charge. Attendez les informations officielles à ce sujet. » Ce smartphone, c’est le Motorola Signature 27, second représentant de la gamme premium inaugurée en début d’année par la marque.

Le flagship vient tout juste d’être officialisé par la filiale de Lenovo à l’occasion du Snapdragon Summit organisé par Qualcomm à Hawaï. Il embarquera en effet la puce dernière génération du constructeur : le SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

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Crédits : Motorola

Mais il dispose surtout de tous les critères de sécurité exigés par les développeurs de GrapheneOS, à savoir un suivi logiciel de 7 ans, une intégration poussée d’un élément sécurisé (Secure Element) et le hardware memory tagging (MTE) – qu’il manquait justement aux Pixel 11 initialement.

Et ce n’est que le début : il a déjà été confirmé que GrapheneOS sera pris en charge par davantage de modèles de la marque. Cependant, il y a peu de chances que le Motorola Signature 27 soit livré avec GrapheneOS préinstallé. Mais cela pourrait être le cas d’autres modèles à l’avenir, le compte officiel de la ROM custom ayant partagé sur le réseau social de Musk que « la vente d’appareils avec GrapheneOS préinstallé est prévue, mais les détails doivent encore être finalisés ».


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