Rockstar lance un Coffret Collector de GTA 6 à 400 €… mais le jeu n’est pas inclus

A quelques semaines de la sortie de GTA 6, Rockstar lance les précommandes du Coffret Collector. Il coûte la bagatelle de 400 € et intègre bon nombre de goodies. Le jeu est par contre absent.

Ceux qui espéraient encore que la Collector de GTA 6 inclue un disque physique du titre vont être déçus. Rockstar Games vient d’annoncer “Grand Theft Auto VI The Goodtime State – Vice City Collection”, décrit comme un “Coffret Collector premium comprenant tous les éléments essentiels pour passer un bon moment, inspirés de la série à succès de Leonida, Macca the Gator”. Ni disque, ni code, le jeu n’est pas du tout compris avec le produit, qui coûte pourtant la rondelette somme de 399,99 euros.

A ce rythme, le studio pourrait bien rentabiliser le développement du jeu rien qu’avec les produits dérivés. La semaine dernière, c’est l’album officiel de GTA 6 (34 pistes) qui était mis en vente sous forme de CD et vinyle. Rockstar avait été critiqué pour sortir la musique du jeu sur support physique alors que GTA 6 lui-même ne sera disponible qu’en 100 % dématérialisé. L’absence du jeu dans l’édition Collector devrait aussi faire jaser, même si cette pratique est devenue courante dans l’industrie ces dernières années. Rappelons aussi que la verison complète du titre requiert d’acheter l’édition Ultime à 100 euros, l’édition Standard à 80 euros manquant de certains contenus de base.

GTA 6 : 500 euros pour le Coffret Collector et le jeu en édition Ultime

Mais que contient donc ce fameux “Coffret Collector premium” à 400 euros ?

Figurine Macca the Gator : Dévissez le socle de cette figurine de Macca fumant une cigarette et tenant un martini rouge avec supplément flamant rose, pour y cacher vos objets de valeur.

Dévissez le socle de cette figurine de Macca fumant une cigarette et tenant un martini rouge avec supplément flamant rose, pour y cacher vos objets de valeur. Lunettes de soleil Oakley Frogskins : Protégez-vous du soleil de Leonida grâce à une paire de lunettes de soleil Oakley Frogskins noir mat avec des verres Prizm Sapphire et un logo GTA VI rose Vice City.

Protégez-vous du soleil de Leonida grâce à une paire de lunettes de soleil Oakley Frogskins noir mat avec des verres Prizm Sapphire et un logo GTA VI rose Vice City. Sac à bandoulière Leonida Keys : Rangez tout ce que vous avez toujours sur vous dans un sac à bandoulière ripstop à la doublure noire et rose à motifs et doté de patchs tissés et d’une fermeture éclair YKK gravée exclusive.

Rangez tout ce que vous avez toujours sur vous dans un sac à bandoulière ripstop à la doublure noire et rose à motifs et doté de patchs tissés et d’une fermeture éclair YKK gravée exclusive. Casquette ajustable New Era 9FORTY : Adoptez le style de la Leonida avec cette nouvelle casquette ajustable New Era 9FORTY A-frame agrémentée de décorations, de broderie et d’appliqués liés à Vice City.

Adoptez le style de la Leonida avec cette nouvelle casquette ajustable New Era 9FORTY A-frame agrémentée de décorations, de broderie et d’appliqués liés à Vice City. Miroir aimanté Macca the Gator : Réfléchissez à vos décisions passées en regardant dans ce miroir au verre rose électrodéposé. Utilisez-le comme plateau ou accrochez-le comme œuvre d’art grâce à deux larges aimants au dos.

Réfléchissez à vos décisions passées en regardant dans ce miroir au verre rose électrodéposé. Utilisez-le comme plateau ou accrochez-le comme œuvre d’art grâce à deux larges aimants au dos. Verre à shot Chunkee le lamantin : Buvez cul sec avec ce verre à shot orné de Chunkee le lamantin sur le devant et du logo Rockstar Games gravé au laser sur le fond.

Buvez cul sec avec ce verre à shot orné de Chunkee le lamantin sur le devant et du logo Rockstar Games gravé au laser sur le fond. Cuillère à mélange Vice City à collectionner : Cuillère décorative gravée du logo Vice City et du logo Rockstar Games au bout, tous deux en émail.

Cuillère décorative gravée du logo Vice City et du logo Rockstar Games au bout, tous deux en émail. Porte-clés lame de rasoir Vice City : Affûtez votre style grâce à un porte-clés de type lame de rasoir métallique avec les logos de GTAVI et de Vice City gravés dessus.

Affûtez votre style grâce à un porte-clés de type lame de rasoir métallique avec les logos de GTAVI et de Vice City gravés dessus. Lot de pin’s Leonida Keys en émail dans une boîte en métal : Ajoutez un peu du style de Vice City où vous le souhaitez grâce à neuf pin’s en émail rangés dans une boîte en métal.

Ajoutez un peu du style de Vice City où vous le souhaitez grâce à neuf pin’s en émail rangés dans une boîte en métal. Lot de stickers Leonida Keys dans un sac : Apportez une touche de Leonida sur des ordinateurs portables, des gourdes et où bon vous semble grâce à neuf stickers en vinyle rangés dans un sac.

Apportez une touche de Leonida sur des ordinateurs portables, des gourdes et où bon vous semble grâce à neuf stickers en vinyle rangés dans un sac. Poster souvenir recto verso avec la carte de Leonida : Un poster avec écrit “Vice City” et “Leonida”, et illustré des personnages de la série à succès de Leonida, Macca the Gator au recto. Planifiez votre road trip aux quatre coins de l’État du bonheur grâce à la carte de toute la Leonida au verso.

La panoplie est complète, on imagine que les fans invétérés de la licence (et les scalpers) ne seront pas trop regardant sur le tarif.